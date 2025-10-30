Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Citroen C5 Aircross Lowest Selling Car In First Half FY26 For Company
इस कार की बिक्री पर लगा 'ग्रहण', 4 महीने से तो कोई देखने तक नहीं आया! 6 महीने में सिर्फ 56 ग्राहक मिले

इस कार की बिक्री पर लगा 'ग्रहण', 4 महीने से तो कोई देखने तक नहीं आया! 6 महीने में सिर्फ 56 ग्राहक मिले

संक्षेप: फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2025 तक C5 एयरक्रॉस की सिर्फ 56 यूनिट बिकी हैं। जबकि आखिरी 4 महीने इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। नए GST से इस प्रीमियम कार की कीमत में 2.67 लाख तक टैक्स कटौती भी हुई है। कंपनी इसे सिंगल वैरिएंट में बेचती है।

Thu, 30 Oct 2025 12:11 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के अंदर जिन कार कंपनियों की हालत ठीक नहीं है उस लिस्ट में एक नाम फ्रांस की कंपनी सिट्रोन का भी है। इस कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में कुल 5 मॉडल शामिल हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक कार भी है। कंपनी के लिए उसकी सबसे सस्ती और एंट्री लेवल C3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। जबकि, सबसे लग्जरी C5 एयरक्रॉस का खाता तक खुलना भी बंद हो गया है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर 2025 तक C5 एयरक्रॉस की सिर्फ 56 यूनिट बिकी हैं। जबकि आखिरी 4 महीने इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। नए GST से इस प्रीमियम कार की कीमत में 2.67 लाख तक टैक्स कटौती भी हुई है। पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपए थी, जो अब 37.32 लाख हो गई है। कंपनी इसे सिंगल वैरिएंट में बेचती है।

सिट्रोन C5 एयरक्रॉस

सिट्रोन C5 एयरक्रॉस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस कार में 1997cc, DW10FC 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। ये 177 PS का पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कार में 52.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। कंपनी के मुताबिक ये 17.5km/l का माइलेज देती है। बात करें इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4500mm, चौड़ाई 1969mm और ऊंचाई 1710mm है। इसका व्हीलबेस 2730mm है।

ये भी पढ़ें:फ्रोंक्स खरीदने में मत करना जल्दबाजी, 15% पेट्रोल से दौड़ने वाला मॉडल आ रहा

इस कार में LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डे टाइम रनिंग लैंप, 3D LED रियर लैंप और ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें 31.24 सेमी कस्टमाइजेबल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेंट्रल में 25.4 सेमी कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोपर्ट करती है। इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला ड्राइवर सीट दी है। कार में हैंड्स-फ्री इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलते हैं। कार में 580 लीटर का बूट स्पेस दिया है। रियर सीट फोल्ड करने के बाद इसका बूट स्पेस 720 लीटर का हो जाता है।

कार में मेट्रोपोलिटन ब्लैक इंटीरियर एंबिएंट ब्लैक 'क्लाउडिया' लेदर और लेदर-इफेक्ट क्लॉथ के साथ पैनोरमिक सनरूफ दी है। इसमें सिट्रोएन एडवांस्ड कम्फर्ट प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन के साथ सस्पेंशन मिलते हैं। कार में अकॉस्टिक लैमिनेटेड फ्रंट विंडो और विंडस्क्रीन दी है। इसमें एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल के साथ फुल साइज रियर सीट दी है। रियर AC वेंट के साथ डुअल जोन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलता है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी की नई XBEE क्रॉसओवर पेश, इसमें स्विफ्ट वाला इंजन दिया

कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6-एयरबैग के साथ ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (BLIS), कॉफी ब्रेक अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा, फ्रंट पर 3-पॉइंट ISOFIX माउंटिंग पैसेंजर और रियर आउटर सीटें, फ्रंट ड्राइवर और यात्री सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ हाइट एडजेस्टेबल जैसे कई फीचर्स दिए हैं।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं।
