₹5.25 लाख की इस कार को GST ने कर दिया बहुत सस्ता, कीमत घटकर बस इतनी रह गई; देखें पूरी लिस्ट
देश की सबसे सस्ती कारों की बात होती है तब इस लिस्ट में एक नाम सिट्रोन C3X का भी आती है। कंपनी ने हाल ही में इसका नया मॉडल लॉन्च किया है। पहले इसका नाम C3 था। नए मॉडल में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट, हुंडई i10 निओस जैसे कई मॉडल से होता है। हालांकि, कीमत के मामले में ये इन सभी दूसरे मॉडल से काफी सस्ती है। बता दें कि C3X की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,25,000 रुपए है। अब नए GST स्लैब के बाद ये 4,80,000 रुपए हो जाएगी। यानी इस पर ग्राहकों को 45,000 रुपए का फायदा होगा। बता दें कि वैरिएंट के हिसाब से इसकी कीमत में 87,300 टैक्स कम हो गया है।
|सिट्रोन C3X की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|चेंज %
|Live
|Rs. 5,25,000
|Rs. 4,80,000
|-Rs. 45,000
|-8.57%
|Feel
|Rs. 6,23,000
|Rs. 5,70,000
|-Rs. 53,000
|-8.51%
|Feel (O)
|Rs. 7,27,000
|Rs. 6,65,000
|-Rs. 62,000
|-8.53%
|Shine
|Rs. 7,90,800
|Rs. 7,23,000
|-Rs. 67,800
|-8.57%
|Shine Dual Tone
|Rs. 8,05,800
|Rs. 7,37,000
|-Rs. 68,800
|-8.54%
|Shine Dark Edition
|Rs. 8,38,300
|Rs. 7,67,000
|-Rs. 71,300
|-8.51%
|1.2L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|चेंज %
|Shine
|Rs. 9,10,800
|Rs. 8,33,000
|-Rs. 77,800
|-8.54%
|Shine Dark Edition
|Rs. 9,58,300
|Rs. 8,77,000
|-Rs. 81,300
|-8.48%
|1.2L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|चेंज %
|Shine
|Rs. 9,89,800
|Rs. 9,05,000
|-Rs. 84,800
|-8.57%
|Shine Dark Edition
|Rs. 10,19,300
|Rs. 9,32,000
|-Rs. 87,300
|-8.56%
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।
