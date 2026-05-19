टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से सस्ती कार, कीमत ₹5 लाख भी नहीं! इस महीने ₹65000 सस्ती मिल रही

कंपनी इस कार पर 65,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इन ऑफर्स में मिलने वाले फायदे मॉडल, वैरिएंट और जगह के हिसाब से अलग-अलग होंगे। इन स्कीम्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस ऑफर्स मिलेंगे। जिन ऑफर का मकसद ग्राहको के लिए इस कार की खरीद का आसान बनाना है।

सिट्रोन इंडिया (Citroen India) ने मई महीने के लिए अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। इसमें उसकी एंट्री लेवल कार सिट्रोन C3X भी शामिल है। कंपनी इस कार पर 65,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इन ऑफर्स में मिलने वाले फायदे मॉडल, वैरिएंट और जगह के हिसाब से अलग-अलग होंगे। इन स्कीम्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस ऑफर्स मिलेंगे। जिन ऑफर का मकसद ग्राहको के लिए इस कार की खरीद का आसान बनाना है। बता दें कि C3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपए है। इसे 4,999 रुपए की EMI पर खरीद सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इसका मेंटेनेंस प्रति किलोमीटर सिर्फ 40 पैसे है।

सिट्रोन C3X के टॉप फीचर्स

C3X में स्टैंडर्ड C3 के मुकाबले 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री एंड पुश स्टार्ट, की-लेस एंट्री और स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल + स्पीड लिमिटर, 6 एयरबैग, HALO 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्राएड ऑटो और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 315-लीटर का बूट स्पेस और रियर USB टाइप-C चार्जिंग सिस्टम मिलता है। भारत में इसका मुकाबला, निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, हुंडई एक्सटर के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट से भी होता है।

C3X का इंजन और माइलेज डिटेल C3X SUV दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें एक 82hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं, दूसरा 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। ऐसे में ऑटोकार इंडिया ने इस SUV के रेंज टॉपिंग टर्बो ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज टेस्ट किया। बता दें कि कंपनी इसे लेकर 18.30Kmpl के ARAI माइलेज का दावा करती है।

C3X का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp का पावर और 205Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा गया है। ऐसे में रियल माइलेज टेस्ट के दौरान इसने शहर में 8.46Kmpl और हाईवे पर 13.38Kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 10.92Kmpl रहा। इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन काफी एग्रेसिव है, जिससे कार तेज और रिस्पॉन्सिव लगती है। कार को स्पीड से दौड़ाने या ओवरटेक करने वालों को ये पसंद आएगा। हालांकि, यही खासियत इसकी रियल वर्ल्ड में कम माइलेज में भी योगदान देती है।

इस रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट के दौरान इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि टर्बो-ऑटोमैटिक वैरिएंट में इंजन स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम लगा है और क्लाइमेट कंट्रोल 35-40 डिग्री सेल्सियस के माहौल में केबिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन यह सिस्टम आइडलिंग के दौरान इंजन को शायद ही कभी बंद करता है। साथ ही, कार की स्पीड भी माइलेज में अहम रोल निभाती है। इसका टर्बो वैरिएंट सिर्फ 10 सेकेंड में 0-100Kmph की स्पीड पकड़ लेता है।