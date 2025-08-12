Citroen C3X launched in India starting at Rs 7.91 lakh, check all details सिर्फ ₹7.91 लाख में लॉन्च हुई ये नई धाकड़ SUV, स्टाइल और कई गजब फीचर से लैस; जानें इसकी खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Citroen C3X launched in India starting at Rs 7.91 lakh, check all details

सिर्फ ₹7.91 लाख में लॉन्च हुई ये नई धाकड़ SUV, स्टाइल और कई गजब फीचर से लैस; जानें इसकी खासियत

सिट्रोएन इंडिया (Citroen India) ने भारत में नई सिट्रोएन C3X (Citroen C3X) लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 7.91 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 03:16 PM
share Share
Follow Us on
सिर्फ ₹7.91 लाख में लॉन्च हुई ये नई धाकड़ SUV, स्टाइल और कई गजब फीचर से लैस; जानें इसकी खासियत
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Citroen C3Xarrow

सिट्रोएन इंडिया (Citroen India) ने अपने सिट्रोएन 2.0 (Citroen 2.0) शिफ्ट इन-टू-द न्यू प्लान के तहत भारत में नई सिट्रोएन C3X (Citroen C3X) लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 7.91 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह कार स्टैंडर्ड C3 से ऊपर पोजिशन की गई है और कंपनी ने इसे SUV का टैग दिया है, जबकि C3 को पहले हैच-विथ-ए ट्विस्ट कहा जाता था। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ब्रेजा को खरीदना हुआ सस्ता, इस महीने लेने पर ₹45000 रुपए की होगी बचत

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.84 - 10.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6.54 - 9.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tigor

Tata Tigor

₹ 6 - 9.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कंपनी का कहना है कि C3X भारतीय ग्राहकों के लिए ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा फीचर-रिच और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। स्टेलांटिस (Stellantis) इंडिया के MD & CEO शैलेश हजेला ने बताया कि इस कार में लोकलाइजेशन को बढ़ाकर मेंटेनेंस कॉस्ट कम रखी गई है, ताकि यह भारत के लिए परफेक्ट SUV बने।

सिट्रोएन C3X के टॉप फीचर्स

C3X में स्टैंडर्ड C3 के मुकाबले 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री एंड पुश स्टार्ट, की-लेस एंट्री और स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल + स्पीड लिमिटर, HALO 360° कैमरा सिस्टम, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्राएड ऑटो और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 315-लीटर का बूट स्पेस और रियर USB Type-C चार्जिंग सिस्टम मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें 1.2L का प्योरटेक इंजन मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इसमें 1.2L प्योरटेक 110 टर्बो इंजन मिलता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसका टर्बो वैरिएंट सिर्फ 10 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। इसके माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज 19.3 km/l (ARAI) का है। इसमें एडवांस कंफर्ट सस्पेंशन (Advanced Comfort Suspension) मिलता है।

सेफ्टी फीचर्स

सिट्रोएन C3X (Citroen C3X) के सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, ESP, ABS + EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, TPMS और हाई-स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कीमत और डिलीवरी

सिट्रोएन C3X (Citroen C3X) के कीमत की बात करें तो इसके बेस वैरिएंट (NA मैनुअल) की कीमत 7.91 लाख रुपये है। वहीं, इसके टॉप वैरिएंट (टर्बो ऑटोमैटिक) की कीमत 9.89 लाख तक जाती है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम की हैं। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी सितंबर 2025 से होगी।

ये भी पढ़ें:टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई सिट्रोएन एयरक्रॉस, जानिए कब होगी लॉन्च

अगर आप SUV लुक, प्रीमियम फीचर्स और कम मेंटेनेंस कॉस्ट वाली कार लेना चाहते हैं, तो सिट्रोएन C3X (Citroen C3X) इस फेस्टिव सीजन में एक दमदार ऑप्शन साबित हो सकती है।

Auto News Hindi Citroen Citroen C3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।