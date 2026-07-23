वैगनआर या बलेनो नहीं, बल्कि इस कार को मिली 185% की ग्रोथ; ये ऑल्टो, टियागो या स्विफ्ट भी नहीं

पिछले महीने यानी जून 2026 के हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। कंपनी इस एंट्री लेवल हैचबैक पर 1.10 लाख रुपए तक के फायदे दे रही है। जबकि, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए से 9.60 लाख रुपए के बीच हैं।

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सिट्रोन इंडिया (Citroen India) भले ही भारतीय बाजार में सुस्त बिक्री से जूझ रही हो, लेकिन उसकी C3 हैचबैक कंपनी को संभालने का काम कर रही है। दरअसल, इसे पिछले महीने यानी जून 2026 के हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा साल-दर-साल के आधार पर ग्रोथ मिली। इस कार की एक साल पहले जून 2025 में 248 यूनिट बिकी थीं, जो पिछले महीने बढ़कर 707 यूनिट हो गईं। यानी इसकी 459 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 185% की ग्रोथ मिली। बता दें कि कंपनी इस एंट्री लेवल हैचबैक पर 1.10 लाख रुपए तक के फायदे दे रही है। जबकि, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए से 9.60 लाख रुपए के बीच हैं। इसका सीधा मुकाबला मारुति वैगनआर, मारुति स्विफ्ट, टाटा टियागो, हुंडई i10 निओस जैसे मॉडल से होता है।

इन 5 कारों को मिली सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ नं मॉडल जून 2026 जून 2025 अंतर ग्रोथ % YoY 1 सिट्रोन C3 707 248 459 185.08 2 मारुति ऑल्टो 10,388 5,045 5,343 105.91 3 मारुति बलेनो 12,488 8,966 3,522 39.28 4 मारुति वैगनआर 16,952 12,930 4,022 31.11 5 टाटा टियागो 7,329 6,032 1,297 21.5

सिट्रोन C3X के टॉप फीचर्स

C3X में स्टैंडर्ड C3 के मुकाबले 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री एंड पुश स्टार्ट, की-लेस एंट्री और स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल + स्पीड लिमिटर, 6 एयरबैग, HALO 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस ए्पल कारप्ले एंड एंड्राएड ऑटो और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 315-लीटर का बूट स्पेस और रियर USB टाइप-C चार्जिंग सिस्टम मिलता है। भारत में इसका मुकाबला, निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, हुंडई एक्सटर के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट से भी होता है।

C3X का इंजन और माइलेज डिटेल C3X SUV दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें एक 82hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं, दूसरा 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। ऐसे में ऑटोकार इंडिया ने इस SUV के रेंज टॉपिंग टर्बो ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज टेस्ट किया। बता दें कि कंपनी इसे लेकर 18.30Kmpl के ARAI माइलेज का दावा करती है।

C3X का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp का पावर और 205Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा गया है। ऐसे में रियल माइलेज टेस्ट के दौरान इसने शहर में 8.46Kmpl और हाईवे पर 13.38Kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 10.92Kmpl रहा। इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन काफी एग्रेसिव है, जिससे कार तेज और रिस्पॉन्सिव लगती है। कार को स्पीड से दौड़ाने या ओवरटेक करने वालों को ये पसंद आएगा। हालांकि, यही खासियत इसकी रियल वर्ल्ड में कम माइलेज में भी योगदान देती है।