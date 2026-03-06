Hindustan Hindi News
चुपके से इस कार की कीमतों में हो गया इजाफा, अब एंट्री लेवल इतना महंगा मिलेगा; देखें नई प्राइस लिस्ट

Mar 06, 2026 03:58 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सिट्रोन इंडिया के पोर्टफोलियो में C3 एंट्री लेवल कार है। इसे माइक्रो SUV भी कहा जाता है। कंपनी ने इसे C3X के साथ अपडेट किया है। खास बात ये है कि ये देश की सबसे सस्सी कारों में से एक है। इसकी कीमत सिर्फ 4.95 लाख रुपए से शुरू है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है।

सिट्रोन इंडिया के पोर्टफोलियो में C3 एंट्री लेवल कार है। इसे माइक्रो SUV भी कहा जाता है। कंपनी ने इसे C3X के साथ अपडेट किया है। खास बात ये है कि ये देश की सबसे सस्सी कारों में से एक है। इसकी कीमत सिर्फ 4.95 लाख रुपए से शुरू है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमतो में मैक्सिमम 4,000 रुपए या 0.81% की बढ़ोतरी की है। अच्छी खबर ये है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ 2 एंट्री लेवल वैरिएंट में की गई है। यानी इसके मिड और टॉप वैरिएंट की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी। ऐसे में आप भी सिट्रोन C3 को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके वैरिएंट वाइज नई कीमतें जान लेना चाहिए।

सिट्रोन C3 नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्चे 2026
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
LiveRs. 4,95,000Rs. 4,99,000Rs. 4,0000.81%
Live (O)Rs. 5,49,000Rs. 5,53,000Rs. 4,0000.73%
FeelRs. 5,85,000Rs. 5,85,000-नो चेंज
Feel (O)Rs. 6,80,000Rs. 6,80,000-नो चेंज
ShineRs. 7,63,000Rs. 7,63,000-नो चेंज
Shine DTRs. 7,78,000Rs. 7,78,000-नो चेंज
1.2L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
ShineRs. 8,74,000Rs. 8,74,000-नो चेंज
1.2L Turbo Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
ShineRs. 9,45,000Rs. 9,45,000-नो चेंज

भले ही कंपनी ने इस कार की कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन इस पर 65,000 रुपए तक के एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहे हैं। साथ ही, कॉर्पोरेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल बेनिफिट भी मिलेंगे। अपने सेगमेंट में ये कई शानदार फीचर्स से लैस है। चलिए इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल से जानते हैं।

सिट्रोन C3X के टॉप फीचर्स
C3X में स्टैंडर्ड C3 के मुकाबले 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री एंड पुश स्टार्ट, की-लेस एंट्री और स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल + स्पीड लिमिटर, 6 एयरबैग, HALO 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्राएड ऑटो और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 315-लीटर का बूट स्पेस और रियर USB टाइप-C चार्जिंग सिस्टम मिलता है। भारत में इसका मुकाबला, निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, हुंडई एक्सटर के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट से भी होता है।

C3X का इंजन और माइलेज डिटेल

C3X SUV दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें एक 82hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं, दूसरा 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। ऐसे में ऑटोकार इंडिया ने इस SUV के रेंज टॉपिंग टर्बो ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज टेस्ट किया। बता दें कि कंपनी इसे लेकर 18.30Kmpl के ARAI माइलेज का दावा करती है।

C3X का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp का पावर और 205Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा गया है। ऐसे में रियल माइलेज टेस्ट के दौरान इसने शहर में 8.46Kmpl और हाईवे पर 13.38Kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 10.92Kmpl रहा। इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन काफी एग्रेसिव है, जिससे कार तेज और रिस्पॉन्सिव लगती है। कार को स्पीड से दौड़ाने या ओवरटेक करने वालों को ये पसंद आएगा। हालांकि, यही खासियत इसकी रियल वर्ल्ड में कम माइलेज में भी योगदान देती है।

इस रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट के दौरान इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि टर्बो-ऑटोमैटिक वैरिएंट में इंजन स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम लगा है और क्लाइमेट कंट्रोल 35-40 डिग्री सेल्सियस के माहौल में केबिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन यह सिस्टम आइडलिंग के दौरान इंजन को शायद ही कभी बंद करता है। साथ ही, कार की स्पीड भी माइलेज में अहम रोल निभाती है। इसका टर्बो वैरिएंट सिर्फ 10 सेकेंड में 0-100Kmph की स्पीड पकड़ लेता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

