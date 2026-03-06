चुपके से इस कार की कीमतों में हो गया इजाफा, अब एंट्री लेवल इतना महंगा मिलेगा; देखें नई प्राइस लिस्ट

सिट्रोन इंडिया के पोर्टफोलियो में C3 एंट्री लेवल कार है। इसे माइक्रो SUV भी कहा जाता है। कंपनी ने इसे C3X के साथ अपडेट किया है। खास बात ये है कि ये देश की सबसे सस्सी कारों में से एक है। इसकी कीमत सिर्फ 4.95 लाख रुपए से शुरू है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है।

सिट्रोन इंडिया के पोर्टफोलियो में C3 एंट्री लेवल कार है। इसे माइक्रो SUV भी कहा जाता है। कंपनी ने इसे C3X के साथ अपडेट किया है। खास बात ये है कि ये देश की सबसे सस्सी कारों में से एक है। इसकी कीमत सिर्फ 4.95 लाख रुपए से शुरू है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, कंपनी ने इसकी कीमतो में मैक्सिमम 4,000 रुपए या 0.81% की बढ़ोतरी की है। अच्छी खबर ये है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ 2 एंट्री लेवल वैरिएंट में की गई है। यानी इसके मिड और टॉप वैरिएंट की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी। ऐसे में आप भी सिट्रोन C3 को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके वैरिएंट वाइज नई कीमतें जान लेना चाहिए।

सिट्रोन C3 नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्चे 2026 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Live Rs. 4,95,000 Rs. 4,99,000 Rs. 4,000 0.81% Live (O) Rs. 5,49,000 Rs. 5,53,000 Rs. 4,000 0.73% Feel Rs. 5,85,000 Rs. 5,85,000 - नो चेंज Feel (O) Rs. 6,80,000 Rs. 6,80,000 - नो चेंज Shine Rs. 7,63,000 Rs. 7,63,000 - नो चेंज Shine DT Rs. 7,78,000 Rs. 7,78,000 - नो चेंज 1.2L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Shine Rs. 8,74,000 Rs. 8,74,000 - नो चेंज 1.2L Turbo Petrol-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Shine Rs. 9,45,000 Rs. 9,45,000 - नो चेंज

भले ही कंपनी ने इस कार की कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन इस पर 65,000 रुपए तक के एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहे हैं। साथ ही, कॉर्पोरेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल बेनिफिट भी मिलेंगे। अपने सेगमेंट में ये कई शानदार फीचर्स से लैस है। चलिए इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल से जानते हैं।

सिट्रोन C3X के टॉप फीचर्स

C3X में स्टैंडर्ड C3 के मुकाबले 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री एंड पुश स्टार्ट, की-लेस एंट्री और स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल + स्पीड लिमिटर, 6 एयरबैग, HALO 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्राएड ऑटो और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 315-लीटर का बूट स्पेस और रियर USB टाइप-C चार्जिंग सिस्टम मिलता है। भारत में इसका मुकाबला, निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, हुंडई एक्सटर के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट से भी होता है।

C3X का इंजन और माइलेज डिटेल C3X SUV दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें एक 82hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं, दूसरा 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। ऐसे में ऑटोकार इंडिया ने इस SUV के रेंज टॉपिंग टर्बो ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज टेस्ट किया। बता दें कि कंपनी इसे लेकर 18.30Kmpl के ARAI माइलेज का दावा करती है।

C3X का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp का पावर और 205Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा गया है। ऐसे में रियल माइलेज टेस्ट के दौरान इसने शहर में 8.46Kmpl और हाईवे पर 13.38Kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 10.92Kmpl रहा। इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन काफी एग्रेसिव है, जिससे कार तेज और रिस्पॉन्सिव लगती है। कार को स्पीड से दौड़ाने या ओवरटेक करने वालों को ये पसंद आएगा। हालांकि, यही खासियत इसकी रियल वर्ल्ड में कम माइलेज में भी योगदान देती है।