ग्राहकों को झटका! मार्च 2026 में अचानक बढ़ी इस कार की कीमत, जानिए अब कितना ज्यादा लगेगा?
मार्च 2026 में सिट्रोएन ने C3 की कीमत में बदलाव किया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया (Citroën India) ने अपनी पॉपुलर हैचबैक सिट्रोएन C3 की कीमतों में हल्का इजाफा कर दिया है। मार्च 2026 से इस कार के कुछ वेरिएंट्स की कीमतें ₹4,000 तक बढ़ा दी गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी वेरिएंट्स महंगे नहीं हुए हैं। कुछ मॉडल्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रतिशत के हिसाब से यह 0.81% तक की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल जानते हैं।
बेस वैरिएंट सबसे ज्यादा महंगा
नई कीमतों के अनुसार सिट्रोएन C3 के 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के बेस मॉडल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है।
|इंजन / ट्रांसमिशन
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% बदलाव
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|Live
|₹4,95,000
|₹4,000
|₹4,99,000
|0.81%
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|Live (O)
|₹5,49,000
|₹4,000
|₹5,53,000
|0.73%
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|Feel
|₹5,85,000
|—
|₹5,85,000
|कोई बदलाव नहीं
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|Feel (O)
|₹6,80,000
|—
|₹6,80,000
|कोई बदलाव नहीं
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|Shine
|₹7,63,000
|—
|₹7,63,000
|कोई बदलाव नहीं
|1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|Shine DT
|₹7,78,000
|—
|₹7,78,000
|कोई बदलाव नहीं
|1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
|Shine
|₹8,74,000
|—
|₹8,74,000
|कोई बदलाव नहीं
|1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
|Shine
|₹9,45,000
|—
|₹9,45,000
|कोई बदलाव नहीं
इसके Live वेरिएंट में ₹4,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, Live (O) वेरिएंट की कीमत में ₹4,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह बढ़ोतरी लगभग 0.81% तक है।
किन वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं?
दिलचस्प बात यह है कि C3 के कई वेरिएंट्स की कीमत पहले जैसी ही रखी गई है। इनमें Feel,फील (O),शाइन और DT वैरिएंट शामिल हैं। इसके अलावा टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इंजन और परफॉर्मेंस
सिट्रोएन C3 भारत में दो इंजन विकल्पों 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें टर्बो इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक (टॉर्क कन्वर्टर) गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।
ये कार अपने आरामदायक सस्पेंशन, हल्के स्टीयरिंग और अच्छे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है।
क्यों बढ़ती हैं कारों की कीमतें?
ऑटो कंपनियां समय-समय पर कई कारणों से कीमतों में बदलाव करती हैं, जैसे कि इसका उत्पादन लागत बढ़ना, नए नियम और सेफ्टी फीचर्स का बढ़ना। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी भी अहम वजहों में से एक है। इसी वजह से सिट्रोएन इंडिया ने भी C3 के कुछ वेरिएंट्स की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की है।
मार्च 2026 में सिट्रोएन C3 के सिर्फ बेस वेरिएंट्स की कीमत में ₹4,000 तक का इजाफा हुआ है, जबकि बाकी मॉडल्स की कीमत पहले जैसी ही है। ऐसे में अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
