ग्राहकों को झटका! मार्च 2026 में अचानक बढ़ी इस कार की कीमत, जानिए अब कितना ज्यादा लगेगा?

Mar 08, 2026 07:27 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मार्च 2026 में सिट्रोएन ने C3 की कीमत में बदलाव किया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ग्राहकों को झटका! मार्च 2026 में अचानक बढ़ी इस कार की कीमत, जानिए अब कितना ज्यादा लगेगा?
फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया (Citroën India) ने अपनी पॉपुलर हैचबैक सिट्रोएन C3 की कीमतों में हल्का इजाफा कर दिया है। मार्च 2026 से इस कार के कुछ वेरिएंट्स की कीमतें ₹4,000 तक बढ़ा दी गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी वेरिएंट्स महंगे नहीं हुए हैं। कुछ मॉडल्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रतिशत के हिसाब से यह 0.81% तक की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल जानते हैं।

बेस वैरिएंट सबसे ज्यादा महंगा

नई कीमतों के अनुसार सिट्रोएन C3 के 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के बेस मॉडल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है।

इंजन / ट्रांसमिशनवैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% बदलाव
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअलLive₹4,95,000₹4,000₹4,99,0000.81%
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअलLive (O)₹5,49,000₹4,000₹5,53,0000.73%
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअलFeel₹5,85,000₹5,85,000कोई बदलाव नहीं
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअलFeel (O)₹6,80,000₹6,80,000कोई बदलाव नहीं
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअलShine₹7,63,000₹7,63,000कोई बदलाव नहीं
1.2L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअलShine DT₹7,78,000₹7,78,000कोई बदलाव नहीं
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअलShine₹8,74,000₹8,74,000कोई बदलाव नहीं
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)Shine₹9,45,000₹9,45,000कोई बदलाव नहीं
ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख और इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल
ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

बेस वैरिएंट सबसे ज्यादा महंगा

सिट्रोएन C3 के 1.2-लीटर नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट के बेस मॉडल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है।

इसके Live वेरिएंट में ₹4,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, Live (O) वेरिएंट की कीमत में ₹4,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह बढ़ोतरी लगभग 0.81% तक है।

किन वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं?

दिलचस्प बात यह है कि C3 के कई वेरिएंट्स की कीमत पहले जैसी ही रखी गई है। इनमें Feel,फील (O),शाइन और DT वैरिएंट शामिल हैं। इसके अलावा टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस

सिट्रोएन C3 भारत में दो इंजन विकल्पों 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसमें टर्बो इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक (टॉर्क कन्वर्टर) गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

ये कार अपने आरामदायक सस्पेंशन, हल्के स्टीयरिंग और अच्छे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है।

क्यों बढ़ती हैं कारों की कीमतें?

ऑटो कंपनियां समय-समय पर कई कारणों से कीमतों में बदलाव करती हैं, जैसे कि इसका उत्पादन लागत बढ़ना, नए नियम और सेफ्टी फीचर्स का बढ़ना। इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी भी अहम वजहों में से एक है। इसी वजह से सिट्रोएन इंडिया ने भी C3 के कुछ वेरिएंट्स की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की है।

मार्च 2026 में सिट्रोएन C3 के सिर्फ बेस वेरिएंट्स की कीमत में ₹4,000 तक का इजाफा हुआ है, जबकि बाकी मॉडल्स की कीमत पहले जैसी ही है। ऐसे में अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा बजट रखना पड़ सकता है।

