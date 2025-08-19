जुलाई में इस कार की मात्र 179 यूनिट बिकी, तो कंपनी ने दी ₹1.10 लाख की छूट; अगस्त बीतने के बाद महंगी पड़ेगी ये गाड़ी

अगस्त 2025 में सिट्रोएन C3 (Citroen C3) पर अभी शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इस महीने कार पर 1.10 लाख रुपये तक का जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप एक स्टाइलिश और किफायती हैचबैक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह अगस्त 2025 आपके लिए सही समय साबित हो सकता है। फ्रेंच कारमेकर सिट्रोएन (Citroen) ने अपनी पॉपुलर हैचबैक C3 पर इस महीने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर पेश किया है। आइए जरा विस्तार से इस कार पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

क्या है ऑफर? सिट्रोएन (Citroen) की पॉपुलर हैचबैक C3 पर कुल 1.10 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है।इसमें कैश डिस्काउंट और लॉयल्टी बोनस शामिल है। यह ऑफर खासतौर पर C3 Shine वैरिएंट पर उपलब्ध है।

अगस्त 2025 में सिट्रोएन C3 पर बंपर ऑफर मॉडल डिस्काउंट ऑफर सिट्रोएन C3 1.10 लाख

सिट्रोएन C3 शाइन क्यों है खास? सिट्रोएन C3 शाइन (Citroen C3 Shine) वैरिएंट में मॉडर्न डिजाइन, आरामदायक केबिन और प्रैक्टिकल फीचर्स मिलते हैं। इसका दमदार इंजन और बेहतरीन राइड क्वॉलिटी इसे युवाओं और फैमिली दोनों के लिए बढ़िया ऑप्शन बनाता है।

ऑफर की वैलिडिटी ये फायदे सिर्फ अगस्त 2025 तक ही सीमित हैं। यानी अगर आप इस मौके को चूक गए, तो बाद में इतनी बड़ी बचत शायद ही मिले। कुल मिलाकर सिट्रोएन C3 शाइन (Citroen C3 Shine) इस समय मार्केट में स्टाइल + बचत का सबसे अच्छा कॉम्बो ऑफर कर रही है।