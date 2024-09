स्विफ्ट और पंच को टक्कर देने आ गई ये ऑटोमैटिक कार, इसमें 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी; बस इतनी रखी कीमत

सिट्रोन C3 ऑटोमैटिक की कीमतें

>> टर्बो शाइन AT वैरिएंट की कीमत - 9.99 लाख रुपए

>> टर्बो शाइन AT वाइब पैक वेरिएंट की कीमत - 10.12 लाख रुपए

>> टर्बो शाइन AT डुअल टोन वेरिएंट की कीमत - 10.15 लाख रुपए

>> टर्बो शाइन AT डुअल टोन वाइब पैक वेरिएंट की कीमत - 10.27 लाख रुपए