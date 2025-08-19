Citroen C3 Aircross get discount up to Rs 1.15 lakh in August 2025, check all details इस भौकाली SUV पर आई ₹1.15 लाख की बंपर छूट, मौका सिर्फ सीमित समय तक; मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे, Auto Hindi News - Hindustan
Citroen C3 Aircross get discount up to Rs 1.15 lakh in August 2025, check all details

इस भौकाली SUV पर आई ₹1.15 लाख की बंपर छूट, मौका सिर्फ सीमित समय तक; मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे

अगर आप SUV लेने की सोच रहे हैं, तो अगस्त 2025 में सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस (Citroen C3 Aircross) पर बेस्ट डील मिल रही है। अगर आप इसे घर लाना चाहते हैं, तो जल्दी बुक करें, क्योंकि डीलरशिप के पास लिमिटेड स्टॉक ही हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 12:10 AM
इस भौकाली SUV पर आई ₹1.15 लाख की बंपर छूट, मौका सिर्फ सीमित समय तक; मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे

अगर आप इस महीने नई सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस (Citroen C3 Aircross) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में कंपनी ने इस SUV पर जबरदस्त ऑफर निकाला है, जो आपकी जेब को भारी राहत देगा। आइए जरा विस्तार से इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

क्या है ऑफर?

MY23 सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस मैक्स (MY23 Citroen C3 Aircross Max) वैरिएंट पर कुल 1.15 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं।

मॉडलऑफर
सिट्रोएन eC340,000
सिट्रोएन C31.10 लाख
सिट्रोएन एयरक्रॉस1.15 लाख
सिट्रोएन बेसाल्ट2.80 लाख

दिलचस्प बात ये है कि ये ऑफर C3 हैचबैक से सिर्फ 5,000 रुपये ज्यादा है, लेकिन SUV होने की वजह से वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।

किस पर मिलेगा फायदा?

ये डिस्काउंट सिर्फ MY23 स्टॉक (VIN25) पर ही लागू है। इसका मतलब कि लिमिटेड यूनिट्स पर ये ऑफर उपलब्ध है। अगर आप स्मार्ट बायर हैं, तो ये मौका हाथ से जाने देना मुश्किल होगा।

क्यों खरीदें सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस?

सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस दमदार SUV लुक और कम्फर्ट के साथ आती है। SUV में पावरफुल परफॉर्मेंस मिलता है। ये SUV फैमिली और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए परफेक्ट है।

