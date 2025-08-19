इस भौकाली SUV पर आई ₹1.15 लाख की बंपर छूट, मौका सिर्फ सीमित समय तक; मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे

अगर आप SUV लेने की सोच रहे हैं, तो अगस्त 2025 में सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस (Citroen C3 Aircross) पर बेस्ट डील मिल रही है। अगर आप इसे घर लाना चाहते हैं, तो जल्दी बुक करें, क्योंकि डीलरशिप के पास लिमिटेड स्टॉक ही हैं।

अगर आप इस महीने नई सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस (Citroen C3 Aircross) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में कंपनी ने इस SUV पर जबरदस्त ऑफर निकाला है, जो आपकी जेब को भारी राहत देगा। आइए जरा विस्तार से इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

क्या है ऑफर? MY23 सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस मैक्स (MY23 Citroen C3 Aircross Max) वैरिएंट पर कुल 1.15 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं।

मॉडल ऑफर सिट्रोएन eC3 40,000 सिट्रोएन C3 1.10 लाख सिट्रोएन एयरक्रॉस 1.15 लाख सिट्रोएन बेसाल्ट 2.80 लाख

दिलचस्प बात ये है कि ये ऑफर C3 हैचबैक से सिर्फ 5,000 रुपये ज्यादा है, लेकिन SUV होने की वजह से वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।

किस पर मिलेगा फायदा? ये डिस्काउंट सिर्फ MY23 स्टॉक (VIN25) पर ही लागू है। इसका मतलब कि लिमिटेड यूनिट्स पर ये ऑफर उपलब्ध है। अगर आप स्मार्ट बायर हैं, तो ये मौका हाथ से जाने देना मुश्किल होगा।