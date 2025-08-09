Citroen C3, Aircross and Basalt to soon get upgrades भारतीय बाजार में गेम चेंज करने को तैयार हुई सिट्रोन, नई स्ट्रेटजी का किया एलान; जल्द आएंगे अपडेटेड मॉडल, Auto Hindi News - Hindustan
भारतीय बाजार में गेम चेंज करने को तैयार हुई सिट्रोन, नई स्ट्रेटजी का किया एलान; जल्द आएंगे अपडेटेड मॉडल

इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य अपडेटेड मॉडल, रिटेल नेटवर्क एक्सपेंड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर अधिक ध्यान केंद्रित करके देश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। यह योजना ग्राहकों के फीडबैक पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिट्रोन को एक सुलभ और महत्वाकांक्षी ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:28 AM
सिट्रोन इंडिया ने 'सिट्रोन 2.0 - नए की ओर कदम' नाम की एक नई स्ट्रेटजी का अनाउंस किया है। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य अपडेटेड मॉडल, रिटेल नेटवर्क एक्सपेंड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर अधिक ध्यान केंद्रित करके देश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना है। यह योजना ग्राहकों के फीडबैक पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिट्रोन को एक सुलभ और महत्वाकांक्षी ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। कंपनी के अनुसार, अपकमिंग बदलाव C3, एयरक्रॉस और बेसाल्ट कूपे SUV मॉडल में देखने को मिलेंगे। इन सभी में एडवांस्ड इंटीरियर, बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स और बेहतर कम्फर्ट शामिल होंगा।

इन कारों में मिलने वाले ये अपडेट सिट्रोन की इंडिया-बेस्ड इंजीनियरिंग टीमों के गहन इनपुट के साथ डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय ड्राइविंग आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसमें 98% तक स्थानीयकरण शामिल है। स्टेलंटिस इंडिया के CEO और MD शैलेश हजेला ने कहा कि यह रणनीति अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित है। हम स्थानीय रूप से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट, व्यापक नेटवर्क और क्वालिटी पर लगातार फोकस करके भारतीय ग्राहकों से जुड़ना चाहते हैं।

2021 में अपनी शुरुआत में केवल 10 आउटलेट से शुरू होकर, सिट्रोन अब पूरे भारत में 80 से अधिक ग्राहक टचपॉइंट का संचालन करता है। ब्रांड का लक्ष्य साल के आखिर तक इस संख्या को लगभग दोगुना करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी ग्राहक सेल्स या सर्विस सहायता से 100Km से अधिक दूर न रहे। टियर II, III और IV शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां कंपनी बढ़ती डिमांड देख रही है।

भौतिक नेटवर्क के कॉम्पलीमेंट के रूप में सिट्रोन एक डिजिटल रूप से इनेबल सर्विस मॉडल पेश कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंट प्राइस, रियल-टाइम सर्विस ट्रैकिंग पेश करता है। फ्रांस की कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फेसिलिटी, रिसर्च एंड डवलपमेंट (R&D) और स्थानीयकरण में 5,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। भविष्य का निवेश इलेक्ट्रिक और आंतरिक दहन इंजन (ICE) दोनों प्लेटफार्मों के विस्तार पर केंद्रित होगा।

सिट्रोन 2.0 के लॉन्च के मौके पर कंपनी ने क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी को ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया है। धोनी के साथ एक टीजर अभियान आने वाले समय की ओर इशारा करता है। जिसमें एक नया प्रोडक्ट लाइनअप, एक मजबूत डीलर नेटवर्क और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच को दिखाया गया है। कंपनी ने बेसाल्ट को जब लॉन्च किया था तब से धोनी उसके ब्रांस एंबेसडर भी हैं।

