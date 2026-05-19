10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जर, 4-स्टार सेफ्टी; ₹8.55 लाख की ये SUV मिल रही ₹1.15 लाख सस्ती

सिट्रोन इंडिया अपनी बेसाल्ट कूप SUV को मई में सस्ता कर दिया है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार पर 1.15 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। बेसाल्ट की एक्स-शोरूम कीमत 8.55 लाख रुपए से शुरू होती हैं। कंपनी ने मार्च में इसकी कीमतों में इजाफा किया था। पहले इसकी कीमत 8.15 लाख रुपए थी।

सिट्रोन इंडिया (Citroen India) अपनी बेसाल्ट (BasaltX) कूप SUV को मई में सस्ता कर दिया है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार पर 1.15 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। बेसाल्ट की एक्स-शोरूम कीमत 8.55 लाख रुपए से शुरू होती हैं। कंपनी ने मार्च में इसकी कीमतों में इजाफा किया था। पहले इसकी कीमत 8.15 लाख रुपए थी। अब वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों में 40,000 रुपए या 4.91% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके एंट्री लेवल वैरिएंट की नई कीमत 8.55 लाख रुपए हो गई है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा कर्व SUV से होता है।

सिट्रोन बेसाल्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बेसाल्ट का फ्रंट एंड सिट्रोन C3 एयरक्रॉस से काफी मिलता-जुलता है, जिसके साथ यह अपनी अंडरपिनिंग शेयर करता है। इसमें समान स्टाइल वाले DRLs, हेडलैंप क्लस्टर, ग्रिल और फ्रंट में एयर इनटेक की प्लेसमेंट भी समान है। बेसाल्ट के डिजाइन साइड से देखते पर साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कूप रूफलाइन है, जो बी-पिलर से नीचे की ओर एक इनबिल्ट स्पॉइलर लिप के साथ एक हाई डेक लिड में है। यह 16-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स दिए हैं।

इसके इंटीरियर की बात करें इसका लेआउट C3 एयरक्रॉस जैसे ही है, जिसमें इसके डैशबोर्ड डिजाइन और 10.25-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन जैसे एलिमेंट लिए गए हैं। एयरक्रॉस के विपरीत इसमें 7.0-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसमें पीछे की सीटों के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट है। बेसाल्ट में 15-वाट वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी है।

इसका पावरट्रेन की बात करें इसमें दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 81 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देता है। यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। बेसाल्ट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो 108 बीएचपी और 195 एनएम के साथ आता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 5 सिंगल-टोन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, प्लेटिनम ग्रे, गार्नेट रेड और कॉस्मो ब्लू शामिल हैं। इनमें से व्हाइट और रेड कलर की रूफ भी मिलेगी। भारत में इसका मुकाबला टाटा कर्व के साथ मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा जैसे मॉडल से होता है। इसे सेफ्टी के लिए 4-स्टार रेटिंग भी मिली है।