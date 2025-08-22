सिट्रोएन Basalt X रेंज की प्री-बुकिंग शुरू, सिर्फ 11,000 में करें रिजर्व; जानिए खासियत
सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय मार्केट में अपनी अगली बड़ी पेशकश Basalt X रेंज की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इसे अपनी ‘Citroen 2.0-Shift Into the New’ स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा मान रही है। ग्राहक इस कार को केवल 11,000 रुपये में देशभर के डीलरशिप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। नई Basalt X रेंज में कई स्मार्ट फीचर अपग्रेड, रिफ्रेश्ड इंटीरियर और एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल होगी। यह लॉन्च Citroen की मिड-साइज SUV और क्रॉसओवर सेगमेंट में पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
मिलेगा धांसू फीचर्स
कंपनी का कहना है कि नई Basalt X रेंज में कई स्मार्ट फीचर्स और अपडेट दिए जाएंगे जो ड्राइविंग को पहले से ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगे। प्री-लॉन्च इमेज से साफ है कि इसमें रिफ्रेश्ड इंटीरियर और नए फीचर ऐड किए गए हैं जिससे यह मौजूदा मॉडल की तुलना में और प्रीमियम फील देगी।
क्या है कंपनी की प्लानिंग
बता दें कि Basalt X रेंज के साथ सिट्रोएन मिड-साइज SUV और क्रॉसओवर सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। कंपनी आने वाले समय में वैरिएंट, फीचर्स और कीमत की पूरी जानकारी लॉन्च के दौरान देगी। फिलहाल ग्राहक ऑनलाइन और डीलरशिप नेटवर्क के जरिए आसानी से इस कार की बुकिंग करा सकते हैं।
क्या कहती है कंपनी
स्टेलेंटिस इंडिया के बिजनेस हेड और डायरेक्टर कुमार प्रियेश ने कहा कि Basalt रेंज का लॉन्च कंपनी के लिए बड़ा कदम है। उनके मुताबिक, यह कार इंट्यूटिव, कम्फर्टेबल और कॉन्फिडेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। साथ ही, यह लॉन्च Citroen की 2.0 स्ट्रैटेजी को और मजबूत करेगा जिसमें ग्राहक-केंद्रित डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी पर जोर है।
