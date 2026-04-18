ग्राहकों को बड़ा झटका! ₹40000 तक महंगी हो गई ये SUV; जान लीजिए नई कीमतें

Apr 18, 2026 09:47 am IST

दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी सिट्रॉएन ने अपनी कूपे-एसयूवी बसाल्ट (Basalt) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने इस कार की कीमतों में 40,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है।

दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी सिट्रॉएन ने अपनी कूपे-एसयूवी बसाल्ट (Basalt) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने इस कार की कीमतों में 40,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। जब सिट्रॉएन बसाल्ट को लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत कम रखी गई थी। हालांकि, कंपनी ने उस वक्त साफ कर दिया था कि वे कीमतें केवल शुरुआती ग्राहकों के लिए थीं। अब त्यौहारों के बाद कंपनी ने नए रेट लागू कर दिए हैं। इससे यह स्टाइलिश एसयूवी अब पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें अलग-अलग वैरिएंट्स के हिसाब से तय की गई हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

अब इतनी हो गई कीमत बसाल्ट के एंट्री-लेवल यानी 'यू' वैरिएंट की कीमत में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। जबकि टॉप-एंड टर्बो पेट्रोल वैरिएंट्स के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये थी। अब यह बढ़कर 8.49 लाख रुपये के आसपास पहुंच गई है। सिट्रॉएन ने बसाल्ट को तीन ट्रिम्स - यू (You), प्लस (Plus) और मैक्स (Max) में पेश किया है। कंपनी का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी और बाजार की स्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था। सिट्रॉएन का दावा है कि बसाल्ट अभी भी अपने सेगमेंट की सबसे किफायती एसयूवी बनी हुई है।

फीचर्स भी हैं दमदार सिट्रॉएन बसाल्ट अभी भी दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला है 1.2-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो शहर में ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है। दूसरा 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी ज्यादा पावर और रफ्तार पसंद है। फीचर्स के मामले में इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ-साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं।