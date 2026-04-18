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ग्राहकों को बड़ा झटका! ₹40000 तक महंगी हो गई ये SUV; जान लीजिए नई कीमतें

Apr 18, 2026 09:47 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी सिट्रॉएन ने अपनी कूपे-एसयूवी बसाल्ट (Basalt) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने इस कार की कीमतों में 40,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है।

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दिग्गज फ्रांसीसी कंपनी सिट्रॉएन ने अपनी कूपे-एसयूवी बसाल्ट (Basalt) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने इस कार की कीमतों में 40,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। जब सिट्रॉएन बसाल्ट को लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत कम रखी गई थी। हालांकि, कंपनी ने उस वक्त साफ कर दिया था कि वे कीमतें केवल शुरुआती ग्राहकों के लिए थीं। अब त्यौहारों के बाद कंपनी ने नए रेट लागू कर दिए हैं। इससे यह स्टाइलिश एसयूवी अब पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें अलग-अलग वैरिएंट्स के हिसाब से तय की गई हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

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अब इतनी हो गई कीमत

बसाल्ट के एंट्री-लेवल यानी 'यू' वैरिएंट की कीमत में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। जबकि टॉप-एंड टर्बो पेट्रोल वैरिएंट्स के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये थी। अब यह बढ़कर 8.49 लाख रुपये के आसपास पहुंच गई है। सिट्रॉएन ने बसाल्ट को तीन ट्रिम्स - यू (You), प्लस (Plus) और मैक्स (Max) में पेश किया है। कंपनी का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी और बाजार की स्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था। सिट्रॉएन का दावा है कि बसाल्ट अभी भी अपने सेगमेंट की सबसे किफायती एसयूवी बनी हुई है।

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फीचर्स भी हैं दमदार

सिट्रॉएन बसाल्ट अभी भी दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला है 1.2-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो शहर में ड्राइविंग के लिए बेहतरीन है। दूसरा 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी ज्यादा पावर और रफ्तार पसंद है। फीचर्स के मामले में इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ-साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं।

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इन कारों से होता है मुकाबला

मार्केट में सिट्रॉएन बसाल्ट का सीधा मुकाबला टाटा कर्व (Tata Curvv) जैसी नई गाड़ियों से है। टाटा कर्व की तुलना में बसाल्ट की कीमत अभी भी काफी कम है, जो इसे एक मजबूत दावेदार बनाती है। कूपे-एसयूवी का डिजाइन भारत में धीरे-धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। यह एसयूवी की मजबूती और सेडान जैसा स्टाइलिश लुक दोनों देता है। हालांकि, सिट्रॉएन के लिए चुनौती अब यह होगी कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद वह ग्राहकों को अपने शोरूम तक कैसे खींच पाती है। कंपनी को अपनी सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू पर भी काफी काम करना होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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