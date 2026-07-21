10-इंच स्क्रीन और लग्जरी सीट्स! सिट्रोएन की नई SUV भारत में लॉन्च, कीमत ₹8.75 लाख

सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय मार्केट में अपनी कूप-एसयूवी का नया 'बसॉल्ट X कम्फर्ट एडिशन' लॉन्च कर दिया है। इस नए स्पेशल एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.75 लाख रुपये रखी गई है।

₹ 11,179 / माह

EMI केवल ₹ 11,179 / माह

सिट्रोएन इंडिया ने भारतीय मार्केट में अपनी कूप-एसयूवी का नया 'बसॉल्ट X कम्फर्ट एडिशन' लॉन्च कर दिया है। इस नए स्पेशल एडिशन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.75 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इस गाड़ी को कम्फर्ट-ओरिएंटेड अप्रोच के साथ तैयार किया है। इसमें केबिन अपग्रेड्स, नए कन्वीनियंस फीचर्स और पर्सनलाइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इससे पहले कंपनी एयरक्रॉस कम्फर्ट एडिशन को भी इसी तरह के अपग्रेड्स के साथ लॉन्च कर चुकी है। आइए जानते हैं इस नई बसॉल्ट X कम्फर्ट एडिशन में ग्राहकों को क्या-क्या नया मिलने वाला है।

ग्राहकों को मिलेगा नया इंटीरियर नई सिट्रोएन बसॉल्ट X कम्फर्ट एडिशन का बाहरी डिजाइन काफी हद तक इसके स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही रखा गया है। हालांकि, कंपनी ने इसके केबिन को ज्यादा लग्जरी बनाने पर ध्यान दिया है। इसके इंटीरियर में अब स्टैंडर्ड तौर पर 'मेट्रोपॉलिटन बेज' लेदरेट सीट्स दी गई हैं। ये प्रीमियम सीट्स कार के केबिन को अंदर से काफी रिच और अपमार्केट लुक देती हैं। इंटीरियर में किया गया यह बड़ा बदलाव केबिन के ओवरऑल अहसास को काफी बेहतर बनाता है।

कस्टम पैक से चुनें मनपसंद फीचर्स कंपनी इस नए एडिशन में ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से फीचर्स चुनने की आजादी दे रही है। इसके लिए सिट्रोएन ने खास 'कम्फर्ट AXS पैक्स' पेश किए हैं। इन पैक्स के जरिए ग्राहक अपनी सहूलियत और लाइफस्टाइल के मुताबिक टेक्नोलॉजी और स्टाइलिंग फीचर्स को कार में जोड़ सकते हैं। यह ऑप्शन ग्राहकों को अपनी गाड़ी को पर्सनल टच देने में मदद करता है। इन कस्टमाइज्ड पैक्स के जरिए कार में सुरक्षा और मनोरंजन से जुड़े कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं।

हाइटेक फीचर्स से लैस है केबिन कंफर्ट और सेफ्टी के लिहाज से बसॉल्ट X कम्फर्ट एडिशन में कई शानदार फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें जेबीएल (JBL) का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, फ्रंट और केबिन डैशकैम, प्रेडिक्टिव सेफ्टी अलर्ट्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जर और 10-इंच का बड़ा एंड्रॉइड टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। ये सभी फीचर्स रोजाना के सफर को आसान और आरामदायक बनाते हैं। खासकर भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय ये फीचर्स ड्राइवर को काफी राहत और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

बजट में मिलेगा लग्जरी कार का अनुभव