क्रैश टेस्ट की पिच पर इस कार का नहीं खुला खाता, सेफ्टी के लिए 0-स्टार मिले; आप तो नहीं बना रहे लेने का प्लान

सिट्रोन इंडिया के लिए इसकी कारों की बिक्री अब तक काफी कमजोर रही है। कहने को उसके पोर्टफोलियो में ICE के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल हैं। ऐसे में अब उसकी बेसाल्ट कूप SUV को लैटिन NCAP की रेटिंग ने चौंका दिया है। दरअसल, इस कार को क्रैश टेस्ट में 0-स्टार मिले। खास बात है कि इसकी तुलना में भारत में तैयार सिट्रोन बेसाल्ट को अक्टूबर 2024 में भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली थी। ब्राजील और भारत में तैयार सिट्रोन बेसाल्ट दोनों एक ही CMP प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। हालांकि, इनके सेफ्टी फीचर्स में अंतर है।

लैटिन NCAP द्वारा परीक्षण किए गए सिट्रोन बेसाल्ट में 4 एयरबैग लगे थे। बेस वैरिएंट के साथ दी जाने वाली अन्य सुरक्षा प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पैदल यात्री सुरक्षा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ISOFIX, बेल्ट प्रीटेंशनर और बेल्ट लोड लिमिटर शामिल हैं। भारत में बेसाल्ट स्टैंडर्ड तौर से 6 एयरबैग के साथ उपलब्ध है।

एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी में 15.75 पॉइंट या 39% मिले। चालक और यात्री के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी पाई गई। चालक की छाती के लिए मामूली सुरक्षा देखी गई, जबकि यात्री की छाती के लिए सुरक्षा कमजोर रही। बाद वाला परिणाम मुख्य रूप से एक कमज़ोर प्रीटेंशनर के कारण था। चालक और आगे बैठे यात्री के घुटनों के लिए मामूली सुरक्षा देखी गई। फ़ेसिया के पीछे की खतरनाक संरचनाओं से घुटनों पर चोट लगने का खतरा था।

दोनों सवारों के टिबिया की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई। फ़ुटवेल क्षेत्र स्थिर पाया गया, लेकिन बॉडीशेल अस्थिर पाया गया और आगे का भार उठाने में सक्षम नहीं था। साइड इम्पैक्ट परीक्षण में सिर, पेट, छाती के लिए अच्छी सुरक्षा देखी गई। व्हिपलैश परीक्षण में वयस्क की गर्दन के लिए मामूली सुरक्षा दिखाई गई। साइड पोल प्रभाव परीक्षण नहीं किया गया, क्योंकि बेसाल्ट स्टैंडर्ड तौर पर साइड हेड प्रोटेक्शन एयरबैग प्रदान नहीं करता है।