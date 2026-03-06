देश की सबसे सस्ती कूप SUV गुपचुप हो गई महंगी, पहले सिर्फ ₹8.15 लाख थी कीमत; लेकिन अब....

Mar 06, 2026 07:33 pm IST

सिट्रोन इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में उसकी बेसाल्ट कूप SUV भी शामिल है। ये बढ़ोतरी गुपचुप की गई है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,15,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 8,55,000 रुपए हो गई है। यानी वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों में 40,000 रुपए या 4.91% की बढ़ोतरी हुई है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसके एंट्री लेवल वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। ऐसे में आप भी सिट्रोन बेसाल्ट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके वैरिएंट वाइज नई कीमतें जान लेना चाहिए। बता दें कि भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा कर्व SUV से होता है।

सिट्रोन बेसाल्ट नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्च 2026 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज You Rs. 8,15,000 Rs. 8,55,000 Rs. 40,000 4.91% Plus Rs. 9,62,000 Rs. 9,99,000 Rs. 37,000 3.85% 1.2L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Plus Rs. 11,02,000 Rs. 11,42,000 Rs. 40,000 3.63% Max Rs. 12,07,500 Rs. 12,47,500 Rs. 40,000 3.31% Max DT Rs. 12,28,500 Rs. 12,68,500 Rs. 40,000 3.26% 1.2L Turbo Petrol-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Plus Rs. 12,27,000 Rs. 12,67,000 Rs. 40,000 3.26% Max Rs. 13,34,500 Rs. 13,74,500 Rs. 40,000 3.00% Max DT Rs. 13,55,500 Rs. 13,95,500 Rs. 40,000 2.95%

सिट्रोन बेसाल्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बेसाल्ट का फ्रंट एंड सिट्रोन C3 एयरक्रॉस से काफी मिलता-जुलता है, जिसके साथ यह अपनी अंडरपिनिंग शेयर करता है। इसमें समान स्टाइल वाले DRLs, हेडलैंप क्लस्टर, ग्रिल और फ्रंट में एयर इनटेक की प्लेसमेंट भी समान है। बेसाल्ट के डिजाइन साइड से देखते पर साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कूप रूफलाइन है, जो बी-पिलर से नीचे की ओर एक इनबिल्ट स्पॉइलर लिप के साथ एक हाई डेक लिड में है। यह 16-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स दिए हैं।

इसके इंटीरियर की बात करें इसका लेआउट C3 एयरक्रॉस जैसे ही है, जिसमें इसके डैशबोर्ड डिजाइन और 10.25-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन जैसे एलिमेंट लिए गए हैं। एयरक्रॉस के विपरीत इसमें 7.0-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसमें पीछे की सीटों के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट है। बेसाल्ट में 15-वाट वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी है।

इसका पावरट्रेन की बात करें इसमें दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 81 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देता है। यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। बेसाल्ट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो 108 बीएचपी और 195 एनएम के साथ आता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।