Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देश की सबसे सस्ती कूप SUV गुपचुप हो गई महंगी, पहले सिर्फ ₹8.15 लाख थी कीमत; लेकिन अब....

Mar 06, 2026 07:33 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सिट्रोन इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में उसकी बेसाल्ट कूप SUV भी शामिल है। ये बढ़ोतरी गुपचुप की गई है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,15,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 8,55,000 रुपए हो गई है।

देश की सबसे सस्ती कूप SUV गुपचुप हो गई महंगी, पहले सिर्फ ₹8.15 लाख थी कीमत; लेकिन अब....
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Citroen Basalt Xarrow

सिट्रोन इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस लिस्ट में उसकी बेसाल्ट कूप SUV भी शामिल है। ये बढ़ोतरी गुपचुप की गई है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,15,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 8,55,000 रुपए हो गई है। यानी वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों में 40,000 रुपए या 4.91% की बढ़ोतरी हुई है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसके एंट्री लेवल वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। ऐसे में आप भी सिट्रोन बेसाल्ट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके वैरिएंट वाइज नई कीमतें जान लेना चाहिए। बता दें कि भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा कर्व SUV से होता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
सिट्रोन बेसाल्ट नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्च 2026
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
YouRs. 8,15,000Rs. 8,55,000Rs. 40,0004.91%
PlusRs. 9,62,000Rs. 9,99,000Rs. 37,0003.85%
1.2L Turbo Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
PlusRs. 11,02,000Rs. 11,42,000Rs. 40,0003.63%
MaxRs. 12,07,500Rs. 12,47,500Rs. 40,0003.31%
Max DTRs. 12,28,500Rs. 12,68,500Rs. 40,0003.26%
1.2L Turbo Petrol-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर% चेंज
PlusRs. 12,27,000Rs. 12,67,000Rs. 40,0003.26%
MaxRs. 13,34,500Rs. 13,74,500Rs. 40,0003.00%
Max DTRs. 13,55,500Rs. 13,95,500Rs. 40,0002.95%

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Citroen Basalt X

Citroen Basalt X

₹ 7.95 - 13.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

₹ 8.29 - 13.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 8.67 - 15.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue N Line

Hyundai Venue N Line

₹ 10.65 - 15.58 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 8 - 15.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Astor

MG Astor

₹ 9.65 - 15.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

सिट्रोन बेसाल्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बेसाल्ट का फ्रंट एंड सिट्रोन C3 एयरक्रॉस से काफी मिलता-जुलता है, जिसके साथ यह अपनी अंडरपिनिंग शेयर करता है। इसमें समान स्टाइल वाले DRLs, हेडलैंप क्लस्टर, ग्रिल और फ्रंट में एयर इनटेक की प्लेसमेंट भी समान है। बेसाल्ट के डिजाइन साइड से देखते पर साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कूप रूफलाइन है, जो बी-पिलर से नीचे की ओर एक इनबिल्ट स्पॉइलर लिप के साथ एक हाई डेक लिड में है। यह 16-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स दिए हैं।

ये भी पढ़ें:चुपके से इस कार की कीमतों में हो गया इजाफा, अब एंट्री लेवल इतना महंगा मिलेगा

इसके इंटीरियर की बात करें इसका लेआउट C3 एयरक्रॉस जैसे ही है, जिसमें इसके डैशबोर्ड डिजाइन और 10.25-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन जैसे एलिमेंट लिए गए हैं। एयरक्रॉस के विपरीत इसमें 7.0-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसमें पीछे की सीटों के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट है। बेसाल्ट में 15-वाट वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी है।

ये भी पढ़ें:हुंडई ने भी खोला डिस्काउंट का पिटारा; i10, i20 से एक्सटर तक, ₹60000 की छूट

इसका पावरट्रेन की बात करें इसमें दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 81 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देता है। यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। बेसाल्ट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो 108 बीएचपी और 195 एनएम के साथ आता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने किया कमाल, सिर्फ 9 मिनट में 97% चार्ज होगी बैटरी और फिर 1036Km रेंज

कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 5 सिंगल-टोन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, प्लेटिनम ग्रे, गार्नेट रेड और कॉस्मो ब्लू शामिल हैं। इनमें से व्हाइट और रेड कलर की रूफ भी मिलेगी। भारत में इसका मुकाबला टाटा कर्व के साथ मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा जैसे मॉडल से होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Citroen Citroen C3 Citroen Basalt अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।