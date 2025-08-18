Citroen Basalt get discount up to Rs 2.80 Lakh in August 2025, Check all details सीधे ₹2.80 लाख की छूट! टाटा कर्व को टक्कर देने वाली इस भौकाली SUV पर आई बंपर छूट, स्टॉक खत्म होने से पहले उठा लें, Auto Hindi News - Hindustan
सीधे ₹2.80 लाख की छूट! टाटा कर्व को टक्कर देने वाली इस भौकाली SUV पर आई बंपर छूट, स्टॉक खत्म होने से पहले उठा लें

अगस्त 2025 में सिट्रोएन बेसाल्ट पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस एसयूवी पर 2.80 लाख का डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 08:09 PM
सीधे ₹2.80 लाख की छूट! टाटा कर्व को टक्कर देने वाली इस भौकाली SUV पर आई बंपर छूट, स्टॉक खत्म होने से पहले उठा लें
Citroen Basaltarrow

अगर आप इस महीने SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन आपके लिए बेस्ट डील लेकर आई है। जी हां, क्योंकि कंपनी अपनी कूपे एसयूवी बेसाल्ट (Citroen Basalt) पर अगस्त 2025 में बंपर ऑफर दे रही है। कंपनी ने अपने MY24 (VIN24) यूनिट्स पर जबरदस्त ऑफर्स का ऐलान किया है। खासकर बेसाल्ट के मैक्स AT ट्रिम पर ग्राहक 2.80 लाख रुपये तक का कैश डिस्काउंट पा सकते हैं। यह ऑफर सिर्फ चुनिंदा स्टॉक पर उपलब्ध है। इसलिए, अगर आप इसे घर लाना चाहते हैं, फटाफट बुकिंग कर लीजिए, वरना स्टॉक खत्म होने के बाद यह ऑफर हाथ से निकल जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹7.59 लाख की फ्रोंक्स पर आया गजब का डिस्काउंट, इसके सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग दिए

अगर आप एक स्टाइलिश और कंफर्टेबल SUV चाहते हैं, साथ ही भारी-भरकम बचत भी करनी है, तो अगस्त 2025 का ये मौका हाथ से बिल्कुल न जाने दें। नीचे चार्ट में सिट्रोएन 2025 पर मिलने वाले डिस्काउंट की डिटेल जान सकते हैं।

अगस्त 2025 में सिट्रोएन बेसाल्ट पर डिस्काउंट ऑफर

मॉडलऑफर
सिट्रोएन बेसाल्ट2.80 लाख

सिट्रोएन बेसाल्ट की सेफ्टी

सिट्रोएन बेसाल्ट में 6 एयरबैग, 3 पॉइन्ट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट वॉर्निंग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। दूसरी कारों की तरह इसमें रियर सीट्स के लिए लोड सेंसर नहीं दिया गया है। सिट्रोएन का कहना है कि उन्होंने इसके स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं, जिससे सिट्रोएन के सभी मॉडल्स क्रैश टेस्ट में अच्छी रेटिंग ला सके।

470 लीटर का बूट स्पेस

सिट्रोएन बेसाल्ट में 470 लीटर का बूट दिया गया है, जो काफी बड़ा है और इसमें सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका लगेज एरिया काफी चौड़ा है और इसकी गहराई भी अच्छी खासी है। ऐसे में इसमें कई बड़े सूटकेस रखे जा सकते हैं। ज्यादा स्पेस के लिए आप इसकी रियर सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 60:40 स्प्ल्टि फोल्ड फंक्शन नहीं दिया गया है।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

1.2 लीटर पेट्रोल इंजन

नई सिट्रोएन बेसाल्ट में दो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बेस मॉडल में नॉन टर्बो इंजन दिया गया है, ​जो 82ps की पावर और 115nm का टॉर्क जेनरेट करता है और इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इसके टॉप वैरिएंट में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 110ps की पावर और 190nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 205nm की टॉर्क जेनरेट करता है।

