इस महीने ₹40000 महंगी हुई ये SUV, अब कंपनी दे रही ₹1.15 लाख का डिस्काउंट; ये कर्व की दुश्मन!
सिट्रोन इंडिया (Citroen India) अपनी बेसाल्ट कूप SUV को मार्च में सस्ता कर दिया है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार पर 1.15 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। बेसाल्ट की एक्स-शोरूम कीमत 8.55 लाख रुपए से शुरू होती हैं। कंपनी ने इसी महीने इसकी कीमतों में इजाफा किया है।
सिट्रोन इंडिया (Citroen India) अपनी बेसाल्ट कूप SUV को मार्च में सस्ता कर दिया है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार पर 1.15 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। बेसाल्ट की एक्स-शोरूम कीमत 8.55 लाख रुपए से शुरू होती हैं। कंपनी ने इसी महीने इसकी कीमतों में इजाफा किया है। पहले इसकी कीमत 8.15 लाख रुपए थी। अब वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों में 40,000 रुपए या 4.91% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके एंट्री लेवल वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला टाटा कर्व SUV से होता है।
|सिट्रोन बेसाल्ट नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्च 2026
|1.2L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|You
|Rs. 8,15,000
|Rs. 8,55,000
|Rs. 40,000
|4.91%
|Plus
|Rs. 9,62,000
|Rs. 9,99,000
|Rs. 37,000
|3.85%
|1.2L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|Plus
|Rs. 11,02,000
|Rs. 11,42,000
|Rs. 40,000
|3.63%
|Max
|Rs. 12,07,500
|Rs. 12,47,500
|Rs. 40,000
|3.31%
|Max DT
|Rs. 12,28,500
|Rs. 12,68,500
|Rs. 40,000
|3.26%
|1.2L Turbo Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|Plus
|Rs. 12,27,000
|Rs. 12,67,000
|Rs. 40,000
|3.26%
|Max
|Rs. 13,34,500
|Rs. 13,74,500
|Rs. 40,000
|3.00%
|Max DT
|Rs. 13,55,500
|Rs. 13,95,500
|Rs. 40,000
|2.95%
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Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.29 - 13.69 लाख
Kia Syros
₹ 8.67 - 15.94 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.58 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 लाख - 1.37 करोड़
MG Astor
₹ 9.65 - 15.16 लाख
सिट्रोन बेसाल्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बेसाल्ट का फ्रंट एंड सिट्रोन C3 एयरक्रॉस से काफी मिलता-जुलता है, जिसके साथ यह अपनी अंडरपिनिंग शेयर करता है। इसमें समान स्टाइल वाले DRLs, हेडलैंप क्लस्टर, ग्रिल और फ्रंट में एयर इनटेक की प्लेसमेंट भी समान है। बेसाल्ट के डिजाइन साइड से देखते पर साफ हो जाता है, क्योंकि इसमें एक कूप रूफलाइन है, जो बी-पिलर से नीचे की ओर एक इनबिल्ट स्पॉइलर लिप के साथ एक हाई डेक लिड में है। यह 16-इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील्स दिए हैं।
इसके इंटीरियर की बात करें इसका लेआउट C3 एयरक्रॉस जैसे ही है, जिसमें इसके डैशबोर्ड डिजाइन और 10.25-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन जैसे एलिमेंट लिए गए हैं। एयरक्रॉस के विपरीत इसमें 7.0-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है। इसमें पीछे की सीटों के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट है। बेसाल्ट में 15-वाट वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी है।
इसका पावरट्रेन की बात करें इसमें दो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 81 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देता है। यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। बेसाल्ट में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो 108 बीएचपी और 195 एनएम के साथ आता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है।
कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें 5 सिंगल-टोन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, प्लेटिनम ग्रे, गार्नेट रेड और कॉस्मो ब्लू शामिल हैं। इनमें से व्हाइट और रेड कलर की रूफ भी मिलेगी। भारत में इसका मुकाबला टाटा कर्व के साथ मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा जैसे मॉडल से होगा।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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