क्रेटा, विटारा, सेल्टोस, सिएरा से सस्ती इस SUV पर ₹1.15 लाख की छूट; कीमत ₹8.89 लाख से इतनी रह गई

सिट्रोन इंडिया इस महीने यानी मई में अपनी लग्जरी एयरक्रॉस SUV पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 1.15 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। इन ऑफर्स के साथ, एयरक्रॉस मिडसाइज SUV सेगमेंट में खरीदारों के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाती है।

सिट्रोन इंडिया (Citroen India) मार्च में अपनी लग्जरी एयरक्रॉस SUV पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 1.15 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। इन ऑफर्स के साथ, एयरक्रॉस मिडसाइज SUV सेगमेंट में खरीदारों के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाती है। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 8.89 लाख रुपए से शुरू होती है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसी महीने इसकी कीमतों में इजाफा किया है। जिसके बाद इसे खरीदना 42,000 रुपए या 4.71% तक महंगा हो गया है। भारत में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता।

सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इस SUV का केबिन और भी प्रीमियम हो गया है। इसमें नया लेदर-रैप्ड डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्यूल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, LED फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। सिट्रोन एयरक्रॉस X में सिट्रोन का नया CARA इन-कार AI असिस्टेंट भी मिलेगा। यह 52 भाषाओं में वॉइस कमांड समझ सकता है और आपको एडवांस्ड डेटा जैसे बेस्ट नेविगेशन रूट, नजदीकी फ्यूल पंप, डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारी भी देगा, जो काफी एडवांस है।

इंजन और परफॉर्मेंस के ऑप्शन

सिट्रोन एयरक्रॉस भारतीय बाजार में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसमें किसी मेकेनिकल बदलाव नहीं किया है। SUV में वही इंजन मिलेंगे। इसमें 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp, 5-स्पीड गियरबॉक्स) और 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp, 6-स्पीड मैनुअल/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिलेगा।

इंजन विकल्प पावर/टॉर्क ट्रांसमिशन माइलेज (दावा) 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड 81 bhp / 115 Nm 5-स्पीड मैनुअल 17.50 kmpl 1.2L टर्बोचार्ज्ड 108.6 bhp / 190 Nm 6-स्पीड मैनुअल/ऑटोमैटिक 18.50 kmpl (MT) / 17.60 kmpl (AT)

क्रैश टेस्ट रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स

सिट्रोन एयरक्रॉस ने क्रैश टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन किया है, खासकर एडल्ट सेफ्टी की सुरक्षा के मामले में ये SUV शानदार है। यह 5-स्टार रेटिंग इस बात की गारंटी है कि यह SUV सामने और बगल से होने वाली टक्करों में कैबिन को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है।

कैटेगरी रेटिंग स्कोर एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी (AOP) 5-स्टार (सर्वोच्च) 32 में से 27.05 अंक चाइल्ड एडल्ट सेफ्टी (COP) 4-स्टार 49 में से 40 अंक

एयरक्रॉस (Aircross) SUV भारतीय बाजार में 40 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है, जिनमें कई फीचर्स स्टैंडर्ड (सभी वैरिएंट में) दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग (Airbags), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट मिलते हैं।