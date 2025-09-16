मात्र ₹11,000 में अपनी बनाएं ये नई धाकड़ SUV, 52 भाषा वाला AI असिस्टेंट फीचर भी दे दिया; कंपनी ने शुरू की बुकिंग
सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स (Citroen Aircross X) अब और ज्यादा प्रीमियम, फीचर-रिच और टेक-सेवी SUV बनने जा रही है। सिट्रोएन एयरक्रॉस X की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। अब इसमें कई नए फीचर्स और कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
सिट्रोएन इंडिया ने अपनी अपडेटेड एयरक्रॉस X SUV (Aircross X) की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। सिर्फ 11,000 के टोकन अमाउंट पर ग्राहक इस SUV को बुक कर सकते हैं। लॉन्च अगले महीने होने की संभावना है। ये कार कई नए फीचर्स और फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आएगी, जिनमें से कुछ बेसाल्ट X (Basalt X) से लिए गए हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
नया कलर और एक्सटीरियर अपडेट
सोशल मीडिया पर शेयर की गई टीजर इमेज से साफ है कि एयरक्रॉस एक्स (Aircross X) में एक नया ग्रीन कलर ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा टेलगेट पर नया ‘X’ बैजिंग देखने को मिलेगा। बाकी डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।
केबिन और फीचर्स अपग्रेड
इंटीरियर की बात करें तो इस SUV का केबिन और भी प्रीमियम हो गया है। इसमें नया लेदर-रैप्ड डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्यूल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, LED फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा देखने को मिलता है।
AI असिस्टेंट से लैस
सिट्रोएन एयरक्रॉस X में सिट्रोएन का नया CARA इन-कार AI असिस्टेंट भी मिलेगा। यह 52 भाषाओं में वॉइस कमांड समझ सकता है और आपको एडवांस्ड डेटा जैसे बेस्ट नेविगेशन रूट, नजदीकी फ्यूल पंप, डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारी भी देगा, जो काफी एडवांस है।
इंजन और परफॉर्मेंस
इसमें किसी मेकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। SUV में वही इंजन मिलेंगे। इसमें 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp, 5-स्पीड गियरबॉक्स) और 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp, 6-स्पीड मैनुअल/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिलेगा।
