सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स (Citroen Aircross X) अब और ज्यादा प्रीमियम, फीचर-रिच और टेक-सेवी SUV बनने जा रही है। सिट्रोएन एयरक्रॉस X की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। अब इसमें कई नए फीचर्स और कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 05:13 PM
मात्र ₹11,000 में अपनी बनाएं ये नई धाकड़ SUV, 52 भाषा वाला AI असिस्टेंट फीचर भी दे दिया; कंपनी ने शुरू की बुकिंग

सिट्रोएन इंडिया ने अपनी अपडेटेड एयरक्रॉस X SUV (Aircross X) की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। सिर्फ 11,000 के टोकन अमाउंट पर ग्राहक इस SUV को बुक कर सकते हैं। लॉन्च अगले महीने होने की संभावना है। ये कार कई नए फीचर्स और फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आएगी, जिनमें से कुछ बेसाल्ट X (Basalt X) से लिए गए हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

ये भी पढ़ें:गजब! जीएसटी में छूट के बाद 68,000 रुपये तक सस्ती हो गई ये मारुति SUV

नया कलर और एक्सटीरियर अपडेट

सोशल मीडिया पर शेयर की गई टीजर इमेज से साफ है कि एयरक्रॉस एक्स (Aircross X) में एक नया ग्रीन कलर ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा टेलगेट पर नया ‘X’ बैजिंग देखने को मिलेगा। बाकी डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

केबिन और फीचर्स अपग्रेड

इंटीरियर की बात करें तो इस SUV का केबिन और भी प्रीमियम हो गया है। इसमें नया लेदर-रैप्ड डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्यूल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, LED फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा देखने को मिलता है।

AI असिस्टेंट से लैस

सिट्रोएन एयरक्रॉस X में सिट्रोएन का नया CARA इन-कार AI असिस्टेंट भी मिलेगा। यह 52 भाषाओं में वॉइस कमांड समझ सकता है और आपको एडवांस्ड डेटा जैसे बेस्ट नेविगेशन रूट, नजदीकी फ्यूल पंप, डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारी भी देगा, जो काफी एडवांस है।

ये भी पढ़ें:₹10.50 लाख में आई 28kmpl का माइलेज देने वाली ये हाइब्रिड SUV, सेफ्टी में 5-स्टार

इंजन और परफॉर्मेंस

इसमें किसी मेकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। SUV में वही इंजन मिलेंगे। इसमें 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp, 5-स्पीड गियरबॉक्स) और 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp, 6-स्पीड मैनुअल/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिलेगा।

