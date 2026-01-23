10.1-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा, एंड्रॉइड-एपल सपोर्ट; भारत में ये 2 नई कार लॉन्च, कीमत ₹5.49 लाख से शुरू

Hindustan Hindi News
सिट्रोन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी दो नई कार एयरक्रॉस एक्स मैक्स टर्बो फाइव-सीटर और C3 लाइव (O) लॉन्च कर दी हैं। साथ ही, कंपनी ने ऑफिशियली इन दोनों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। दोनों मॉडल सिर्फ बुकिंग के आधार पर ही मिलेंगे, जिनका प्रोडक्शन कन्फर्म कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से होगा।

Jan 23, 2026 08:02 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सिट्रोन इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी दो नई कार एयरक्रॉस एक्स मैक्स टर्बो फाइव-सीटर और C3 लाइव (O) लॉन्च कर दी हैं। साथ ही, कंपनी ने ऑफिशियली इन दोनों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। दोनों मॉडल सिर्फ बुकिंग के आधार पर ही मिलेंगे, जिनका प्रोडक्शन कन्फर्म कस्टमर ऑर्डर के हिसाब से होगा। सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स मैक्स टर्बो को एयरक्रॉस रेंज के कम्फर्ट-फोकस्ड कॉन्फिगरेशन के तौर पर पेश किया गया है। चलिए इन दोनों कारों के फीचर्स और कीमत के बारे में डिटेल से जानते हैं।

इसके साथ ही, सिट्रोन ने C3 लाइव (O) को एक वैल्यू-ओरिएंटेड वैरिएंट के तौर पर लॉन्च किया है। इसे हायर ट्रिम्स से नीचे रखा गया है। C3 लाइव (O) में दस से ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स- जैसे लेदरेट सीटें, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बिल्ट-इन स्पीकर, रियर-व्यू कैमरा, क्रोम-एक्सेंटेड फॉग लैंप, फुल व्हील कवर, क्रोम इंसर्ट के साथ बॉडी-साइड क्लैडिंग और व्हील-आर्च क्लैडिंग शामिल हैं।

यह नया वैरिएंट सिर्फ पर्ला नेरा ब्लैक में उपलब्ध है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए है। एयरक्रॉस एक्स मैक्स टर्बो 5-सीटर और C3 लाइव (O) दोनों के लिए बुकिंग अब भारत भर में सिट्रोन डीलरशिप पर शुरू हो गई है, डिलीवरी बुकिंग ऑर्डर और उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। यह फ्रेंच ब्रांड एक नई पहल के तहत काम करता है जिसके तहत चुनिंदा वैरिएंट सिर्फ कन्फर्म बुकिंग के आधार पर बनाए जाते हैं।

इस लॉन्च पर कमेंट करते हुए, कुमार प्रियेश, बिजनेस हेड और डायरेक्टर, ऑटोमोटिव ब्रांड्स, स्टेलेंटिस इंडिया ने कहा, "भारत के लिए सिट्रोन 2.0 रणनीति से गाइड होकर हम ध्यान से सुनते हैं। फिर तेजी से काम करते हैं और कस्टमर्स जो मांगते हैं, उसे बनाते हैं। कुछ खास वैरिएंट के लिए बुकिंग-आधारित सिस्टम अपनाने से हम कैपेसिटी को असली डिमांड के साथ अलाइन कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं और कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
