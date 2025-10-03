गजब का लुक, AI वाले फीचर्स, 5-स्टार सेफ्टी; सिर्फ ₹9.77 लाख में ये नई SUV‌ लॉन्च; विटारा, क्रेटा के लिए खतरा!

कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग 11,000 के टोकन अमाउंट पर शुरू की थी। ये कार कई नए फीचर्स और फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आएगी। भारत में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होगा।

सिट्रोन इंडिया ने C3 और बेसाल्ट के बाद अब एयरक्रॉस वैरिएंट लाइनअप में बदलाव कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने इसके नाम में 'X' जोड़ दिया है। साथ ही, फीचर्स में सुधार किया है और पूरी रेंज की कीमतों में कटौती की है। स्टैंडर्ड सिट्रोन एयरक्रॉस की एक्स-शोरूम कीमत अब 8.29 लाख रुपए है, जबकि एयरक्रॉस X रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.77 लाख रुपए है। इससे पहले, कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग 11,000 के टोकन अमाउंट पर शुरू की थी। ये कार कई नए फीचर्स और फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आएगी। भारत में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होगा।

इंजन और परफॉर्मेंस के ऑप्शन

सिट्रोन एयरक्रॉस भारतीय बाजार में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसमें किसी मेकेनिकल बदलाव नहीं किया है। SUV में वही इंजन मिलेंगे। इसमें 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp, 5-स्पीड गियरबॉक्स) और 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp, 6-स्पीड मैनुअल/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिलेगा।

इंजन विकल्प पावर/टॉर्क ट्रांसमिशन माइलेज (दावा) 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड 81 bhp / 115 Nm 5-स्पीड मैनुअल 17.50 kmpl 1.2L टर्बोचार्ज्ड 108.6 bhp / 190 Nm 6-स्पीड मैनुअल/ऑटोमैटिक 18.50 kmpl (MT) / 17.60 kmpl (AT)

क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग

सिट्रोन एयरक्रॉस ने क्रैश टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन किया है, खासकर एडल्ट सेफ्टी की सुरक्षा के मामले में ये SUV शानदार है। यह 5-स्टार रेटिंग इस बात की गारंटी है कि यह SUV सामने और बगल से होने वाली टक्करों में कैबिन को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है।

कैटेगरी रेटिंग स्कोर एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी (AOP) 5-स्टार (सर्वोच्च) 32 में से 27.05 अंक चाइल्ड एडल्ट सेफ्टी (COP) 4-स्टार 49 में से 40 अंक

सुरक्षा फीचर्स की लंबी लिस्ट एयरक्रॉस (Aircross) SUV भारतीय बाजार में 40 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है, जिनमें कई फीचर्स स्टैंडर्ड (सभी वैरिएंट में) दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग (Airbags), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट मिलते हैं।

सिट्रोन इंडिया के बिजनेस हेड कुमार प्रियेश ने इस रेटिंग पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि एयरक्रॉस 'स्मार्ट और सुरक्षित मोबिलिटी' के प्रति उनके समर्पण का बोल्ड प्रमाण है। एयरक्रॉस की 5-स्टार रेटिंग सिर्फ एयरबैग के कारण नहीं है, बल्कि इसकी मजबूत बनावट के कारण है। इस SUV को बनाने में हाई-पावर वाले स्टील, एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील (AHSS) और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील (UHSS) का इस्तेमाल किया गया है।