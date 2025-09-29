क्रैश टेस्ट में मजबूत निकला इस SUV का लोहा, सेफ्टी में मिले पूरे 5-स्टार; इसकी कीमत ₹8.32 लाख

भारत NCAP क्रैश टेस्ट में सिट्रोएन एयरक्रॉस SUV का लोहा मजबूत निकला। इस एसयूवी ने ए़डल्ट सेफ्टी क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार हासिल किए हैं। इसकी कीमत 8.32 लाख रुपये से शुरू होती है।

फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन (Citroën) ने भारतीय बाजार में एक बड़ा धमाका किया है। उनकी लोकप्रिय एसयूवी एयरक्रॉस (Aircross) को भारत NCAP (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह रेटिंग सिट्रोएन की भारत में 'सुरक्षा को प्राथमिकता' देने की रणनीति को साबित करती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्रैश टेस्ट का प्रदर्शन: सुरक्षा का मजबूत वादा

सिट्रोएन एयरक्रॉस ने क्रैश टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन किया है, खासकर एडल्ट सेफ्टी की सुरक्षा के मामले में ये एसयूवी शानदार है।

कैटेगरी रेटिंग स्कोर एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी (AOP) 5-स्टार (सर्वोच्च) 32 में से 27.05 अंक चाइल्ड एडल्ट सेफ्टी (COP) 4-स्टार 49 में से 40 अंक

यह 5-स्टार रेटिंग इस बात की गारंटी है कि यह एसयूवी सामने और बगल से होने वाली टक्करों में कैबिन को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है।

सुरक्षा फीचर्स की लंबी लिस्ट

एयरक्रॉस (Aircross) एसयूवी भारतीय बाजार में 40 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है, जिनमें कई फीचर्स स्टैंडर्ड (सभी वैरिएंट में) दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग (Airbags), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट मिलते हैं।

सिट्रोएन इंडिया के बिजनेस हेड कुमार प्रियेश ने इस रेटिंग पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि एयरक्रॉस 'स्मार्ट और सुरक्षित मोबिलिटी' के प्रति उनके समर्पण का बोल्ड प्रमाण है।

स्टील की ताकत

सिट्रोएन एयरक्रॉस की 5-स्टार रेटिंग सिर्फ एयरबैग के कारण नहीं है, बल्कि इसकी मजबूत बनावट के कारण है। इस एसयूवी को बनाने में हाई-पावर वाले स्टील (High-strength steel), एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील (AHSS) और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील (UHSS) का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजीनियरिंग सुनिश्चित करती है कि बड़ी टक्करों के दौरान कैबिन में कम से कम नुकसान हो, जिससे यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा मिले।

इंजन और परफॉर्मेंस के विकल्प

सिट्रोएन एयरक्रॉस भारतीय बाज़ार में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

इंजन विकल्प पावर/टॉर्क ट्रांसमिशन माइलेज (दावा) 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड 81 bhp / 115 Nm 5-स्पीड मैनुअल 17.50 kmpl 1.2L टर्बोचार्ज्ड 108.6 bhp / 190 Nm 6-स्पीड मैनुअल/ऑटोमैटिक 18.50 kmpl (MT) / 17.60 kmpl (AT)

टर्बोचार्ज्ड इंजन उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और टॉर्क चाहते हैं।

कीमत और आने वाला नया वैरिएंट सिट्रोएन एयरक्रॉस एसयूवी की कीमत 8.32 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप-एंड वैरिएंट 14.10 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में एयरक्रॉस का एक और नया मॉडल 'एयरक्रॉस X' लॉन्च करने जा रही है। यह भारत में बेसाल्ट (Basalt) के बाद सिट्रोएन का दूसरा 'X' मॉडल होगी।