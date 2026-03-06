पुरानी कीमत भूल जाओ, भारत में बिकने वाली ये सस्ती SUV हो गई महंगी; खरीदने में इतने रुपए ज्यादा लगेंगे
सिट्रोन इंडिया ने अपनी जिन कारों की कीमतों में इजाफा किया है उसमें एयरक्रॉस का नाम भी शामिल है। अब इस कार को खरीदना 42,000 रुपए या 4.71% तक खरीदना महंगा हो गया है। पहले इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 8.89 लाख रुपए हो गई है।
सिट्रोन इंडिया ने अपनी जिन कारों की कीमतों में इजाफा किया है उसमें एयरक्रॉस का नाम भी शामिल है। अब इस कार को खरीदना 42,000 रुपए या 4.71% तक खरीदना महंगा हो गया है। पहले इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 8.89 लाख रुपए हो गई है। इस कार को नॉर्मल और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसके टॉप वैरिएंट के लिए अब 14,56,600 रुपए खर्च करने होंगे। ये कार कई नए फीचर्स और फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आती है। भारत में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों की प्राइस लिस्ट देखते है।
|सिट्रोन एयरक्रॉस नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्च 2026
|1.2L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|You 5 Seater
|Rs. 8,49,000
|Rs. 8,89,000
|Rs. 40,000
|4.71%
|Plus 5 Seater
|Rs. 9,97,000
|Rs. 9,99,000
|Rs. 2,000
|0.20%
|1.2L Turbo Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|Plus 7 Seater
|Rs. 11,57,000
|Rs. 11,99,000
|Rs. 42,000
|3.63%
|Max 5 Seater
|Rs. 12,41,900
|Rs. 12,82,000
|Rs. 40,100
|3.23%
|Max 7 Seater
|Rs. 12,79,500
|Rs. 13,19,600
|Rs. 40,100
|3.13%
|Max 7 Seater DT
|Rs. 12,99,500
|Rs. 13,39,600
|Rs. 40,100
|3.09%
|1.2L Turbo Petrol-Auto (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|% चेंज
|Max 5 Seater
|Rs. 13,56,500
|Rs. 13,99,000
|Rs. 42,500
|3.13%
|Max 7 Seater
|Rs. 13,94,100
|Rs. 14,36,600
|Rs. 42,500
|3.05%
|Max 7 Seater DT
|Rs. 14,14,100
|Rs. 14,56,600
|Rs. 42,500
|3.01%
सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो इस SUV का केबिन और भी प्रीमियम हो गया है। इसमें नया लेदर-रैप्ड डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्यूल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, LED फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। सिट्रोन एयरक्रॉस X में सिट्रोन का नया CARA इन-कार AI असिस्टेंट भी मिलेगा। यह 52 भाषाओं में वॉइस कमांड समझ सकता है और आपको एडवांस्ड डेटा जैसे बेस्ट नेविगेशन रूट, नजदीकी फ्यूल पंप, डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारी भी देगा, जो काफी एडवांस है।
इंजन और परफॉर्मेंस के ऑप्शन
सिट्रोन एयरक्रॉस भारतीय बाजार में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसमें किसी मेकेनिकल बदलाव नहीं किया है। SUV में वही इंजन मिलेंगे। इसमें 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp, 5-स्पीड गियरबॉक्स) और 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp, 6-स्पीड मैनुअल/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिलेगा।
|इंजन विकल्प
|पावर/टॉर्क
|ट्रांसमिशन
|माइलेज (दावा)
|1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड
|81 bhp / 115 Nm
|5-स्पीड मैनुअल
|17.50 kmpl
|1.2L टर्बोचार्ज्ड
|108.6 bhp / 190 Nm
|6-स्पीड मैनुअल/ऑटोमैटिक
|18.50 kmpl (MT) / 17.60 kmpl (AT)
क्रैश टेस्ट रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स
सिट्रोन एयरक्रॉस ने क्रैश टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन किया है, खासकर एडल्ट सेफ्टी की सुरक्षा के मामले में ये SUV शानदार है। यह 5-स्टार रेटिंग इस बात की गारंटी है कि यह SUV सामने और बगल से होने वाली टक्करों में कैबिन को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है।
|कैटेगरी
|रेटिंग
|स्कोर
|एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी (AOP)
|5-स्टार (सर्वोच्च)
|32 में से 27.05 अंक
|चाइल्ड एडल्ट सेफ्टी (COP)
|4-स्टार
|49 में से 40 अंक
एयरक्रॉस (Aircross) SUV भारतीय बाजार में 40 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है, जिनमें कई फीचर्स स्टैंडर्ड (सभी वैरिएंट में) दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग (Airbags), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (Hill Hold Assist), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
