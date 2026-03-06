पुरानी कीमत भूल जाओ, भारत में बिकने वाली ये सस्ती SUV हो गई महंगी; खरीदने में इतने रुपए ज्यादा लगेंगे

Mar 06, 2026 08:08 pm IST

सिट्रोन इंडिया ने अपनी जिन कारों की कीमतों में इजाफा किया है उसमें एयरक्रॉस का नाम भी शामिल है। अब इस कार को खरीदना 42,000 रुपए या 4.71% तक खरीदना महंगा हो गया है। पहले इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 8.89 लाख रुपए हो गई है।

सिट्रोन इंडिया ने अपनी जिन कारों की कीमतों में इजाफा किया है उसमें एयरक्रॉस का नाम भी शामिल है। अब इस कार को खरीदना 42,000 रुपए या 4.71% तक खरीदना महंगा हो गया है। पहले इसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 8.89 लाख रुपए हो गई है। इस कार को नॉर्मल और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन में खरीद सकते हैं। इसके टॉप वैरिएंट के लिए अब 14,56,600 रुपए खर्च करने होंगे। ये कार कई नए फीचर्स और फ्रेश डिजाइन एलिमेंट्स के साथ आती है। भारत में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस जैसे मॉडल से होता। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतों की प्राइस लिस्ट देखते है।

सिट्रोन एयरक्रॉस नई एक्स-शोरूम कीमतें मार्च 2026 1.2L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज You 5 Seater Rs. 8,49,000 Rs. 8,89,000 Rs. 40,000 4.71% Plus 5 Seater Rs. 9,97,000 Rs. 9,99,000 Rs. 2,000 0.20% 1.2L Turbo Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Plus 7 Seater Rs. 11,57,000 Rs. 11,99,000 Rs. 42,000 3.63% Max 5 Seater Rs. 12,41,900 Rs. 12,82,000 Rs. 40,100 3.23% Max 7 Seater Rs. 12,79,500 Rs. 13,19,600 Rs. 40,100 3.13% Max 7 Seater DT Rs. 12,99,500 Rs. 13,39,600 Rs. 40,100 3.09% 1.2L Turbo Petrol-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर % चेंज Max 5 Seater Rs. 13,56,500 Rs. 13,99,000 Rs. 42,500 3.13% Max 7 Seater Rs. 13,94,100 Rs. 14,36,600 Rs. 42,500 3.05% Max 7 Seater DT Rs. 14,14,100 Rs. 14,56,600 Rs. 42,500 3.01%

सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो इस SUV का केबिन और भी प्रीमियम हो गया है। इसमें नया लेदर-रैप्ड डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्यूल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाइट एंबिएंट लाइटिंग, LED फॉग लैंप, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। सिट्रोन एयरक्रॉस X में सिट्रोन का नया CARA इन-कार AI असिस्टेंट भी मिलेगा। यह 52 भाषाओं में वॉइस कमांड समझ सकता है और आपको एडवांस्ड डेटा जैसे बेस्ट नेविगेशन रूट, नजदीकी फ्यूल पंप, डेस्टिनेशन तक डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसी जानकारी भी देगा, जो काफी एडवांस है।

इंजन और परफॉर्मेंस के ऑप्शन

सिट्रोन एयरक्रॉस भारतीय बाजार में दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसमें किसी मेकेनिकल बदलाव नहीं किया है। SUV में वही इंजन मिलेंगे। इसमें 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp, 5-स्पीड गियरबॉक्स) और 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp, 6-स्पीड मैनुअल/टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ऑप्शन मिलेगा।

इंजन विकल्प पावर/टॉर्क ट्रांसमिशन माइलेज (दावा) 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड 81 bhp / 115 Nm 5-स्पीड मैनुअल 17.50 kmpl 1.2L टर्बोचार्ज्ड 108.6 bhp / 190 Nm 6-स्पीड मैनुअल/ऑटोमैटिक 18.50 kmpl (MT) / 17.60 kmpl (AT)

क्रैश टेस्ट रेटिंग और सेफ्टी फीचर्स

सिट्रोन एयरक्रॉस ने क्रैश टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन किया है, खासकर एडल्ट सेफ्टी की सुरक्षा के मामले में ये SUV शानदार है। यह 5-स्टार रेटिंग इस बात की गारंटी है कि यह SUV सामने और बगल से होने वाली टक्करों में कैबिन को सुरक्षित रखने के लिए बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है।

कैटेगरी रेटिंग स्कोर एडल्ट पैसेंजर सेफ्टी (AOP) 5-स्टार (सर्वोच्च) 32 में से 27.05 अंक चाइल्ड एडल्ट सेफ्टी (COP) 4-स्टार 49 में से 40 अंक