टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई नई सिट्रोएन एयरक्रॉस, अब पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखेगी SUV; जानिए कब होगी लॉन्च
सिट्रोएन (Citroen) अपनी एयरक्रॉस एसयूवी को नए लुक और ताजा फीचर्स के साथ फिर से मार्केट में उतारने की तैयारी में है। बता दें कि लॉन्च से पहले इसका अपडेटेड मॉडल टेस्टिंग के दौरान सड़क पर दौड़ता नजर आया।
दिग्गज कार निर्माता सिट्रोएन (Citroen) अपनी एयरक्रॉस एसयूवी को नए लुक और ताजा फीचर्स के साथ फिर से मार्केट में उतारने की तैयारी में है। बता दें कि लॉन्च से पहले इसका अपडेटेड मॉडल टेस्टिंग के दौरान सड़क पर दौड़ता नजर आया जिससे इसके आने की हलचल तेज हो गई है। एसयूवी के एक्सटीरियर में हल्का-फुल्का मेकओवर दिखा। ज्यादा बदलाव कार के केबिन में देखने को मिलेगा। हालांंकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
प्रीमियम होंगे एसयूवी के फीचर्स
अपडेटेड एयरक्रॉस में अब कई हाई-टेक और कम्फर्ट फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एसयूवी में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन और वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसके अलावा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और करीब 40 कनेक्टेड फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं।
इंजन में नहीं होगा बदलाव
अगर पावरट्रेन की बाद करें तो इसमें किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें पहले की तरह 1.2 लीटर नेचुरल पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे। जहां नेचुरल इंजन 82bhp की पावर देगा वहीं टर्बो इंजन 110bhp की पावर के साथ आएगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों मौजूद रहेंगे। बता दें कि एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 10.25 लाख से 14.50 लाख रुपये के बीच लॉन्च हो सकती है। जबकि इसकी एंट्री फरवरी, 2026 तक होने की संभावना है।
