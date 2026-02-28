Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक कारों में रेंज की टेंशन खत्म! इस चीनी कंपनी ने तैयार किया रेंज बढ़ाने वाला जनरेटर; ऐसे करेगा काम

Feb 28, 2026 12:31 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट को लेकर अक्सर ये बात होती है कि कार की रेंज ज्यादा होना चाहिए। साथ ही, उसकी कीमत भी कम रहना चाहिए। ऐसे में इस दिशा में चीन बहुत तेजी से काम कर रहा है। दरअसल, चीनी ऑटोमेकर चांगन ऑटोमोबाइल ने अपनी सब्सिडियरी हुनान टायेन के जरिए एक डिटैचेबल पावर टर्बाइन जनरेटर दिखाया है।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट को लेकर अक्सर ये बात होती है कि कार की रेंज ज्यादा होना चाहिए। साथ ही, उसकी कीमत भी कम रहना चाहिए। ऐसे में इस दिशा में चीन बहुत तेजी से काम कर रहा है। दरअसल, चीनी ऑटोमेकर चांगन ऑटोमोबाइल ने अपनी सब्सिडियरी हुनान टायेन के जरिए एक डिटैचेबल पावर टर्बाइन जनरेटर (PTG) दिखाया है, जिसका मकसद बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौती यानी रेंज की चिंता को हल करना है। कंपनी ने EVs के लिए डिटैचेबल रेंज बढ़ाने वाला जनरेटर पेश किया।

रेंज बढ़ाने फ्यूल बिजली में चेंज
EV सेक्टर के तेजी से बढ़ने के बावजूद, ठंडे मौसम में कम परफॉर्मेंस, हाईवे की स्पीड पर ज्यादा एनर्जी की खपत और चार्जिंग की आसानी जैसी कमियां यूजर के भरोसे पर असर डाल रही हैं। एक मॉड्यूलर ऑक्सिलरी पावर सॉल्यूशन के तौर पर, PTG मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में स्ट्रक्चरल बदलाव किए बिना ड्राइविंग रेंज बढ़ाने के लिए फ्यूल को बिजली में बदलता है। इसका डिटैचेबल आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट को मुमकिन बनाता है, जिससे यूजर जरूरत पड़ने पर एनर्जी को सप्लीमेंट कर सकते हैं।

कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला सिस्टम
इस सिस्टम में एक कॉम्पैक्ट डिजाइन, बेहतर पावर डेंसिटी और ब्रॉड फ्यूल कम्पैटिबिलिटी है। एडवांस्ड फ्लूइड मशीनरी इंजीनियरिंग और थ्री-डायमेंशनल टर्बुलेंस सिमुलेशन का इस्तेमाल करके, कंपनी ने कंप्रेसर और टर्बाइन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया। हाई-एफिशिएंसी बेयरिंग सिस्टम और बेहतर कंप्रेसर और टर्बाइन कंपोनेंट्स जैसे इनोवेशन ने टर्बाइन की एफिशिएंसी को 5% से ज्यादा बेहतर बनाया है।

आउटडोर इक्विपमेंट को भी सपोर्ट
थर्मल स्टेबिलिटी को एक रीडिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के जरिए ठीक किया गया, जिसमें एडवांस्ड कूलिंग चैनल स्ट्रक्चर और सटीक थर्मल मैनेजमेंट शामिल थे, ताकि ज्यादा लोड वाली स्थितियों में भरोसेमंद ऑपरेशन पक्का हो सके। ऑटोमोटिव इस्तेमाल के अलावा, PTG ड्रोन प्रोपल्शन और मोबाइल आउटडोर इक्विपमेंट जैसे एप्लिकेशन को भी सपोर्ट कर सकता है।

टेस्ला ओनर्स अपना चुके तरीका
यह कॉन्सेप्ट कुछ टेस्ला ओनर्स द्वारा पहले खोजे गए आफ्टरमार्केट सॉल्यूशन से मिलता-जुलता है, जिन्होंने अपनी गाड़ियों में रेंज एक्सटेंडर लगाए थे। हालांकि, इस फैक्ट्री-डेवलप सिस्टम का मकसद बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जरूरत पड़ने पर एक्सटेंडेड-रेंज हाइब्रिड की तरह काम करने लायक बनाकर ज्यादा इंटीग्रेटेड और स्केलेबल तरीका देना है।

बैटरी को 80% चार्ज करने के फायदे

1. बैटरी की लंबी लाइफ
कई यूजर्स ने देखा होगा कि लिथियम-आयन बैटरी को 80% से 100% तक चार्ज करने में 0% से 80% तक चार्ज करने से ज्यादा समय लगता है। ऐसा ज्यादा चार्ज लेवल पर ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। EV बैटरी को लगातार 100% तक चार्ज करने से बैटरी की हेल्थ पर धीरे-धीरे असर पड़ सकता है और लंबे समय तक ओनरशिप का खर्च बढ़ सकता है। इसलिए, लगभग 80% पर चार्ज करना बंद करने से बैटरी की लाइफ बेहतर हो सकती है।

2. समय की बचत
ICE गाड़ियों की तुलना में EVs को रीफ्यूल या रिचार्ज करने में काफी ज्यादा समय लगता है। 80% से 100% तक चार्ज करने से आमतौर पर ड्राइविंग रेंज में थोड़ी ही बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा समय लगता है। लगभग 80% पर चार्जर को डिस्कनेक्ट करने से समय बच सकता है, जबकि रोजाना इस्तेमाल के लिए रेंज का अंतर अक्सर बहुत कम रहता है। इससे लाइन में इंतजार कर रहे दूसरे EV यूजर्स के लिए चार्जिंग स्टेशन भी उपलब्ध हो जाते हैं।

3. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एफिशिएंसी
ज्यादातर EVs में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो धीमा होने या ब्रेक लगाने के दौरान एनर्जी रिकवर करते हैं। कुछ बची हुई बैटरी कैपेसिटी - आमतौर पर लगभग 20% बनाए रखने से रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ज्यादा अच्छे से काम करती है। जब बैटरी पहले से ही पूरी तरह चार्ज होती है, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सीमित हो सकती है, जिससे फ्री एनर्जी का नुकसान होता है।

4. कैलकुलेटेड चार्जिंग
भारत में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बेहतर हो रहा है, चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिल रहे हैं। लंबी यात्राओं के लिए, चार्जिंग स्टॉप की पहले से प्लानिंग करने से समय बच सकता है और रेंज की चिंता कम हो सकती है। कैलकुलेटेड चार्जिंग बिना किसी परेशानी के यात्रा करने में भी मदद करती है और कुल मिलाकर ओनरशिप की सुविधा को बढ़ाती है।

5. याद रखने वाली बातें
डेली इस्तेमाल के लिए 80% चार्जिंग का नियम फायदेमंद है, लेकिन बैटरी को हफ्ते में कम से कम एक बार होम चार्जर का इस्तेमाल करके 100% तक चार्ज करने की सलाह दी जाती है। इससे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को रीकैलिब्रेट करने और रोजाना ड्राइविंग के लिए अनुमानित रेंज को सही-सही दिखाने में मदद मिलती है। इस तरह, यूजर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

