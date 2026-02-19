वर्ल्ड रिकॉर्ड! चीन की इस ई-कार ने रचा इतिहास, 213KM/H की स्पीड से ड्रिफ्ट कर सबको चौंकाया; वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Feb 19, 2026 10:58 pm IST

चीन की एक इलेक्ट्रिक कार ने इतिहास रच दिया है। इस ईवी ने 213 KM/H की स्पीड से गर्दा उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। इस ईवी ने 200+ की रफ्तार पर ड्रिफ्ट कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।

इलेक्ट्रिक कारों को अक्सर शांत, फास्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर माना जाता है। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इलेक्ट्रिक कार 200 किमी./घंटा से ज्यादा की रफ्तार पर धुआं उड़ाते हुए ड्रिफ्ट कर सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आप इस बार गलत हैं। जी हां, क्योंकि चीन की एक सुपर EV ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें चीन की GAC Hyptec SSR को 213.523 किमी./घंटा की रफ्तार पर ड्रिफ्ट करते हुए दिखाया गया है। इस कार को प्रोफेशनल ड्राइवर Jason Ye (Ye Zhicheng) ने कंट्रोल किया। उन्होंने 132 मील प्रति घंटा (लगभग 213 किमी/घंटा) से ज्यादा स्पीड पर कार को साइडवे स्लाइड करते हुए शानदार संतुलन बनाए रखा। यह रिकॉर्ड 29 अक्टूबर 2025 को बीजिंग, चीन में बनाया गया है।

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

इंस्टाग्राम रील में ब्लैक कलर की यह कार ट्रैक पर फिल्मी अंदाज में फिशटेलिंग करती नजर आती है। तेज रफ्तार, टायर से उठता धुआं और शानदार कंट्रोल वाले वीडियो ने लाखों व्यूज बटोर लिए हैं।

टूटा पुराना रिकॉर्ड

इससे पहले 2022 में Zhao Junfeng ने 207.996 किमी./घंटा की स्पीड से ड्रिफ्ट का रिकॉर्ड बनाया था। Jason Ye ने न सिर्फ इस रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि 30 डिग्री से ज्यादा के ड्रिफ्ट एंगल को 50 मीटर से अधिक दूरी तक बनाए रखा। इस रिकॉर्ड रन की पुष्टि Guangzhou Automobile Group (GAC) के अधिकारियों और थर्ड-पार्टी मेजरमेंट टीम की मौजूदगी में की गई।

कितनी पावरफुल है Hyptec SSR?

यह कोई आम इलेक्ट्रिक कार नहीं है। Hyptec SSR में ट्राई-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। इसकी कुल पावर 900 kW से ज्यादा (लगभग 1,224 हॉर्सपावर) है। ये ईवी सिर्फ 1.9 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 251 किमी./घंटा (लिमिटेड) की है। इसमें 1.7G तक का एक्सीलरेशन मिलता है। इतनी जबरदस्त पावर की बदौलत यह EV ड्रिफ्ट के दौरान भी कंट्रोल में रही।

ICE कार से तुलना

अगर हम ओवरऑल सबसे तेज ड्रिफ्ट रिकॉर्ड की बात करें, तो वह अभी भी पेट्रोल इंजन वाली कार के नाम है। 2016 में Masato Kawabata ने Nissan GT-R Nismo से 304.96 किमी/घंटा की स्पीड पर ड्रिफ्ट किया था। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में Hyptec SSR अब नई बादशाह बन चुकी है।

क्या बदल रही है EV की छवि?