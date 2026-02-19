Hindustan Hindi News
वर्ल्ड रिकॉर्ड! चीन की इस ई-कार ने रचा इतिहास, 213KM/H की स्पीड से ड्रिफ्ट कर सबको चौंकाया; वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Feb 19, 2026 10:58 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
चीन की एक इलेक्ट्रिक कार ने इतिहास रच दिया है। इस ईवी ने 213 KM/H की स्पीड से गर्दा उड़ाकर सबको हैरान कर दिया। इस ईवी ने 200+ की रफ्तार पर ड्रिफ्ट कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।

वर्ल्ड रिकॉर्ड! चीन की इस ई-कार ने रचा इतिहास, 213KM/H की स्पीड से ड्रिफ्ट कर सबको चौंकाया; वीडियो इंटरनेट पर वायरल

इलेक्ट्रिक कारों को अक्सर शांत, फास्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर माना जाता है। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इलेक्ट्रिक कार 200 किमी./घंटा से ज्यादा की रफ्तार पर धुआं उड़ाते हुए ड्रिफ्ट कर सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आप इस बार गलत हैं। जी हां, क्योंकि चीन की एक सुपर EV ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें चीन की GAC Hyptec SSR को 213.523 किमी./घंटा की रफ्तार पर ड्रिफ्ट करते हुए दिखाया गया है। इस कार को प्रोफेशनल ड्राइवर Jason Ye (Ye Zhicheng) ने कंट्रोल किया। उन्होंने 132 मील प्रति घंटा (लगभग 213 किमी/घंटा) से ज्यादा स्पीड पर कार को साइडवे स्लाइड करते हुए शानदार संतुलन बनाए रखा। यह रिकॉर्ड 29 अक्टूबर 2025 को बीजिंग, चीन में बनाया गया है।

सोशल मीडिया पर मचा तहलका

इंस्टाग्राम रील में ब्लैक कलर की यह कार ट्रैक पर फिल्मी अंदाज में फिशटेलिंग करती नजर आती है। तेज रफ्तार, टायर से उठता धुआं और शानदार कंट्रोल वाले वीडियो ने लाखों व्यूज बटोर लिए हैं।

टूटा पुराना रिकॉर्ड

इससे पहले 2022 में Zhao Junfeng ने 207.996 किमी./घंटा की स्पीड से ड्रिफ्ट का रिकॉर्ड बनाया था। Jason Ye ने न सिर्फ इस रिकॉर्ड को तोड़ा, बल्कि 30 डिग्री से ज्यादा के ड्रिफ्ट एंगल को 50 मीटर से अधिक दूरी तक बनाए रखा। इस रिकॉर्ड रन की पुष्टि Guangzhou Automobile Group (GAC) के अधिकारियों और थर्ड-पार्टी मेजरमेंट टीम की मौजूदगी में की गई।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1.24 लाख तक की बचत! टोयोटा की इस धांसू लग्जरी सेडान पर आई बंपर छूट

कितनी पावरफुल है Hyptec SSR?

यह कोई आम इलेक्ट्रिक कार नहीं है। Hyptec SSR में ट्राई-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। इसकी कुल पावर 900 kW से ज्यादा (लगभग 1,224 हॉर्सपावर) है। ये ईवी सिर्फ 1.9 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 251 किमी./घंटा (लिमिटेड) की है। इसमें 1.7G तक का एक्सीलरेशन मिलता है। इतनी जबरदस्त पावर की बदौलत यह EV ड्रिफ्ट के दौरान भी कंट्रोल में रही।

ICE कार से तुलना

अगर हम ओवरऑल सबसे तेज ड्रिफ्ट रिकॉर्ड की बात करें, तो वह अभी भी पेट्रोल इंजन वाली कार के नाम है। 2016 में Masato Kawabata ने Nissan GT-R Nismo से 304.96 किमी/घंटा की स्पीड पर ड्रिफ्ट किया था। हालांकि, इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में Hyptec SSR अब नई बादशाह बन चुकी है।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत; सामने आई प्राइस लिस्ट

क्या बदल रही है EV की छवि?

यह रिकॉर्ड सिर्फ एक स्टंट नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक संदेश है कि इलेक्ट्रिक कारें अब सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और रोमांच के लिए भी जानी जाएंगी। चीन की यह सुपर EV दिखा रही है कि भविष्य की गाड़ियां शांत जरूर होंगी, लेकिन रफ्तार और पावर में किसी से कम नहीं होंगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

