चीनी कार ब्रांड ने यूरोप में मचाया तहलका! रिकॉर्ड बिक्री से हथिया ली 10% मार्केट, हर 7 में से 1 ईवी चीन की

संक्षेप: EV और हाइब्रिड गाड़ियों की बढ़ती डिमांड ने यूरोप में चीनी कार ब्रांड्स के लिए बड़ा मौका खोल दिया है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो आने वाले सालों में यूरोपियन ऑटो मार्केट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यूरोप की कंपनियों के लिए यह अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है।

यूरोप की कार इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2025 में यूरोप में बिकने वाली कुल पैसेंजर कारों में से लगभग 10 प्रतिशत कारें चीनी कंपनियों की थीं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इस बात का संकेत है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के दम पर चीनी ऑटो ब्रांड्स यूरोप में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पहली बार कोरियन ब्रांड्स से आगे चीनी कारमेकर

डाटाफोर्स (Dataforce) के आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में चीनी ब्रांड्स ने यूरोपियन कार मार्केट में 9.5% हिस्सेदारी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार तिमाही आधार पर किआ (Kia) समेत दक्षिण कोरियाई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। BYD, MG (SAIC Motor), चेरी (Chery) और लीपमोटर (Leapmotor) जैसी कंपनियां इस ग्रोथ की अगुआ रही हैं।

EV और हाइब्रिड सेगमेंट बना सबसे बड़ा हथियार

यूरोप में कार बाजार की ग्रोथ का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों से आ रहा है। इसी का फायदा चीनी कंपनियों ने उठाया है। चीन की मजबूत बैटरी टेक्नोलॉजी और किफायती कीमतों ने स्पेन, इटली, ग्रीस और यूके जैसे देशों में ग्राहकों को आकर्षित किया है।

डाटाफोर्स (Dataforce) के एनालिस्ट जूलियन लिटजिंगर कहते हैं कि दक्षिणी यूरोप में चीनी कारों की इतनी तेज स्वीकार्यता ने हमें चौंका दिया। खासकर EV सेगमेंट में यह अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ है।

इलेक्ट्रिफाइड कार मार्केट में 16% हिस्सेदारी

दिसंबर 2025 में यूरोप के इलेक्ट्रिफाइड कार सेगमेंट (EV + हाइब्रिड) में चीनी ब्रांड्स की हिस्सेदारी 16% तक पहुंच गई। पूरे साल 2025 में यह औसतन 11% रही, जो 2024 के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। अगर टेस्ला, फॉक्सवैगन, BMW और रेनो जैसी गैर-चीनी कंपनियों की वे कारें भी गिनी जाएं, जो चीन में बनकर यूरोप आईं, तो 2025 में यूरोप में बिकने वाली हर 7 में से 1 इलेक्ट्रिफाइड कार चीन में बनी थी।

यूरोपीय ऑटो इंडस्ट्री पर बढ़ता दबाव

चीनी ब्रांड्स की बढ़ती मौजूदगी ने यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री के लिए चिंता बढ़ा दी है। यह सेक्टर यूरोप में 1.3 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का आधार है और EU की GDP में लगभग 7% योगदान देता है। इटली की ऑटो इंडस्ट्री संस्था ANFIA के प्रमुख रॉबर्टो वावासोरी का कहना है कि चीनी कारों की प्रगति बेहद तेज है। अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो पिछले 18 महीने में गई 1.10 लाख नौकरियों की भरपाई भी मुश्किल हो जाएगी। यह इंडस्ट्री के अस्तित्व का सवाल है।

चीन का यूरोप पर फोकस और तेज

अमेरिका में टैरिफ और घरेलू बाजार में ओवर प्रोडक्शन के चलते चीनी कंपनियां अब यूरोप पर और ज्यादा ध्यान दे रही हैं। BYD ने जनवरी 2026 में कहा है कि वह चीन से बाहर अपने डिलीवरी वॉल्यूम को करीब 25% बढ़ाने की योजना बना रही है।

यूरोप भी कर रहा है जवाबी तैयारी

फिलहाल, यूरोपीय कंपनियां भी पूरी तरह पीछे नहीं हैं। चीनी ईवी को टक्कर देने के लिए सिट्रोएन ë-C3 (Citroën ë-C3) और अपकमिंग रेनो ट्विंगो ईवी (Renault Twingo EV) जैसे नए मॉडल बाजार में उतारे जा रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बाजारों में यूरोपीय कंपनियों ने अभी अपनी पकड़ बनाए रखी है।

लोकल प्रोडक्शन की तैयारी में चीन