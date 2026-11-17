बाइक गिरते ही माइक्रो सेकंड में हेलमेट से निकलेगा एयरबैग, राइडर को कुशन के बलून में कर देगा कवर
इस तकनीक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह माइक्रो सेकंड में सिर के चारों तरफ कुशनिंग या बलून जैसी की एक अतिरिक्त सुरक्षा दे सके, जिससे टक्कर के झटके को कम करने में मदद मिल सकती है।
सेफ्टी का पैमाना अब सिर्फ फोर-व्हीलर तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि टू-व्हीलर्स के लिए भी कई ऐसी सेफ्टी एक्सेसरीज तैयार की जा रही हैं, जो राइडर को एक्सीडेंट के वक्त पूरी सुरक्षा दे सकें। इसमें हेलमेट के साथ कई सेफ्टी गार्ड्स जैसी एक्सेसरीज शामिल हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने राइडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल, इस वीडियो में चीन की सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक नई टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। इसमें एयरबैग वाले हेलमेट शामिल हैं, जो दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल और टू-व्हीलर राइडर को सुरक्षा देने का एक नया तरीका पेश करते हैं।
इस तकनीक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह माइक्रो सेकंड में सिर के चारों तरफ कुशनिंग या बलून जैसी की एक अतिरिक्त सुरक्षा दे सके, जिससे टक्कर के झटके को कम करने में मदद मिल सकती है। इन अनोखे हेलमेट को दिखाने वाले एक वीडियो ने इंटरनेट यूज़र्स का ध्यान खींचा है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। क्या एयरबैग वाले हेलमेट मोटरसाइकिल सेफ्टी की दिखा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकते हैं।
चीन के एयरबैग हेलमेट नया इनोवेशन
एयरबैग वाले हेलमेट का कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल और अन्य टू-व्हीलर्स पर चलने वाले लोगों के सिर की सुरक्षा को बेहतर बनाने पर फोकस्ड है। इसमें हेलमेट की नॉर्मल सेफ्टी स्ट्रक्चर के साथ एयरबैग वाला कुशनिंग सिस्टम जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राइडर को उस वक्त एक्स्ट्रा सेफ्टी देना है, जब उसे किसी टक्कर का सामना करना पड़े। मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में सिर की चोटें सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक हैं, इसलिए हेलमेट टेक्नोलॉजी में ऐसे नए इनोवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह टेक्नोलॉजी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे एयरबैग टेक्नोलॉजी को टू-व्हीलर्स पर चलने वाले लोगों के लिए भी शामिल किया जा सकता है।
ऐसा काम करेंगे एयरबैग वाले हेलमेट
एयरबैग वाले हेलमेट में कुशनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो टक्कर के समय राइडर के सिर को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसके डिजाइन के आधार पर, जब हेलमेट को किसी टक्कर या संभावित दुर्घटना का पता चलता है, तो इसमें लगा एयरबैग सिस्टम खुल सकता है या फूल सकता है। यह कुशनिंग उस झटके को बांटने का काम करती है, जो सीधे सिर पर लग सकता था। हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाए गए हेलमेट की वर्किंग में उसे एक्टिव करने वाले सिस्टम और टेक्नोलॉजी की की पुष्टि नहीं हुई है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद पारंपरिक हेलमेट की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है।
लॉन्च और प्राइस पर अभी सस्पेंस
चीन के एयरबैग वाले हेलमेट कॉन्सेप्ट ने मोटरसाइकिल सेफ्टी की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की संभावनाओं की तरफ सभी का ध्यान खींचा है। हालांकि, इस वायरल वीडियो ने लोगों में उत्सुकता तो जगाई है, लेकिन वास्तविक दुर्घटनाओं में ये हेलमेट कितने प्रभावी हैं, यह जानने के लिए अभी और टेक्नोलॉजी डिटेल और इंडीपेंडेंट परीक्षण की आवश्यकता होगी। फिलहाल, इस तरह के हेमलेट चीनी बाजार में कब तक आएंगे और इनकी कितनी कीमत होगी, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें