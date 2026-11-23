चीन ने बना ली Wingless Flying Car, 150kmph की टॉप-स्पीड और 300km की रेंज, बिना रनवे भरेगी उड़ान
चीन में बिना विंग्स वाली फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप ने पहली बार सफल उड़ान भरी। इस फ्लाइंग कार प्रोटोटाइप की सबसे बड़ी खासियत इसका खास पावर सिस्टम है। इसकी मैक्सिमम ग्राउंड स्पीड 80kmph और हवा में टॉप-स्पीड 150kmph बताई गई है।
चीन बिना विंग्स वाली फ्लाइंग कार (Flying Car) बना ली है। 21 नवंबर को बिना विंग्स वाली फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप ने पहली बार सफल उड़ान भरी। चांगशा काईहुई जनरल एयरपोर्ट पर हुए इस टेस्ट के दौरान फ्लाइंग कार ने उड़ान भरने के बाद सेफ लैंडिंग भी की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 30 अक्टूबर 2026 को चीन के चांगशा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट जोन में हुई थी। इस फ्लाइंग कार की सबसे बड़ी खासियत इसका खास पावर सिस्टम है। इसमें मल्टी-स्टेज वेक्टर डक्टेड फैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके सभी पावर यूनिट एयरक्राफ्ट यानी फ्लाइंग कार के अंदर लगे हैं। इनमें बाहर की तरफ खुले ब्लेड नहीं हैं। इससे खुले रोटर के कारण होने वाले सेफ्टी रिस्क्स को कम करने में मदद मिलती है। यह सिस्टम हवा के प्रेशर और थ्रस्ट के डायरेक्शन को कंट्रोल करके फ्लाइंग कार को लिफ्ट यानी ऊपर उठाता है और उसकी डायरेक्शन के साथ बैलेंस को बनाए रखता है।
रनवे की जरूरत नहीं
सबसे खास बात है कि इस तकनीक की मदद से इसे उड़ान भरने के लिए फ्लाइंग कार को रनवे की जरूरत नहीं होती। यह हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भर सकती है, हवा में एक जगह रुक सकती है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकती है। जमीन और हवा में चलने वाले मोड के बीच भी यह आसानी से स्विच कर सकती है।
300km की रेंज और 150kmph की टॉप स्पीड
इस प्रोटोटाइप का अधिकतम टेक-ऑफ वजन 280 किलोग्राम है, जबकि यह 120 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम ग्राउंड स्पीड 80kmph और हवा में टॉप-स्पीड 150kmph बताई गई है। यह अधिकतम 3,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग ऊंचाई 100 मीटर है। एक बार चार्ज या फ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई गई है। हालांकि, इसकी एनर्जी और चार्जिंग से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी के मुताबिक, प्रोटोटाइप छोटे लेवल के टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और अब बड़े स्तर पर प्रोडक्शन से पहले पायलट टेस्टिंग के स्टेज में पहुंच गया है।
15 लोगों तक बैठने वाले मॉडल भी होंगे तैयार
प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी के मुताबिक फिलहाल पहली उड़ान भरने वाले सिंगल-सीटर मॉडल के अलावा 5.5 टन मैक्सिमम टेक-ऑफ वजन और 2 टन पेलोड कैपेसिटी वाले मॉडल का टेक्निकल डिजाइन भी पूरा कर लिया गया है। भविष्य में 2-4, 6-8 और 12-15 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाले मॉडल तैयार करने की प्लानिंग है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में इमरजेंसी सामान पहुंचाने, मेडिकल सर्विसेज, आग बुझाने, पुलिस पेट्रोलिंग, हवाई सर्वे और समुद्र के ऊपर ट्रांसपोर्ट जैसे कामों में किया जा सकता है।
कंपनी इसे फ्यूचर में शहरों के बीच हवाई ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट हवाई सफर के ऑप्शन के तौर पर भी देख रही है। 22 नवंबर को इस प्रोटोटाइप को आगे की टेस्टिंग के लिए यियांग सिविल अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्लाइट टेस्ट बेस भेजा गया। यहां अलग-अलग कंडीशन्स में इसकी स्टेबिलिटी और काम करने की कैपेबिलिटी चेक की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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