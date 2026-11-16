Cherry Tiggo 7 का भारत में हुआ पेटेंट, दे सकती है टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 7XO को टक्कर

JSW Group की नई एसयूवी का भारत में पेटेंट हुआ है। इस एसयूवी का नाम Tiggo 7 है। यह टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 7XO जैसी एसयूवी को टक्कर दे सकती है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

JSW Group इंडियन ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की जोरशोर से तैयारी कर रहा है। MG Motor के साथ पार्टनरशिप के अलावा कंपनी अपनी अलग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पहचान भी बनाना चाहती है। इसी कड़ी में JSW ने चीन की ऑटोमेकर Chery Automobile के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत JSW Combat को कंपनी की पहली गाड़ी के तौर पर लाया जाना है। यह एसयूवी Chery Jetour T2 पर बेस्ड है। इसके बाद JSW की Jaecoo J5 और Jaecoo J7 को भी भारत में लोकली असेंबल किया जा सकता है। इन दोनों एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार अब चेरी की एक और एसयूवी Tiggo 7 का डिजाइन भारत में पेटेंट कराया गया है। ऐसे में संभावना है कि JSW फ्यूचर में इस एसयूवी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। फिलहाल आइए जानते हैं इस अपकमिंग एसयूवी में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

डिजाइन और साइज चेरी टिग्गो 7 की लंबाई 4,553mm और व्हीलबेस 2,670mm है। वहीं, टिग्गो 7L इससे बड़ी है, जिसकी लंबाई 4,655mm और व्हीलबेस 2,720mm है। दोनों मॉडल का डिजाइन अलग-अलग है। टिग्गो 7L ज्यादा स्लीक और स्पोर्टी दिखती है, जबकि टिग्गो 7 में बॉक्सी और रगेड एसयूवी वाला लुक मिलता है। भारत में पेटेंट हुए मॉडल की बात करें, तो इसके फ्रंट में बड़ी क्रोम-स्टडेड ग्रिल और Chery लोगो दिया गया है। इसमें LED हेडलैंप दिए गए हैं। जबकि, फॉग लैंप हाउसिंग का डिजाइन अलग है। यहां ट्रिपल आइस-क्यूब स्टाइल LED और नीचे की तरफ राउंड LED एलिमेंट दिखाई देते हैं।

इसके फ्रंट में ब्लैक एलिमेंट्स कम रखे गए हैं, जिससे इसे ज्यादा प्रीमियम लुक मिलता है। इसके अलावा फ्लैट बोनट पर पावर क्रीज, 19-इंच अलॉय व्हील, रूफ रेल्स, ट्रेडिशनल डोर हैंडल और रियर में कनेक्टेड LED टेललैंप दिए गए हैं। रियर बंपर में C-शेप एलिमेंट्स और रूफ स्पॉयलर भी मिलता है।

फीचर्स और इंटीरियर टिग्गो 7 (ग्लोबल) के केबिन में मल्टी-लेयर डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है। इसमें एक ही यूनिट में दो 12.3-इंच स्क्रीन मिलती हैं, जिनमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर CHERY की ब्रांडिंग दी गई है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन AC, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, 50W वायरलेस चार्जिंग और सोनी ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग और ADAS भी दिया गया है। ग्लोबल मॉडल को Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है।