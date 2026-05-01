Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गजब का क्रैश टेस्ट: इस कार को सेम टाइम पर आगे-पीछे से दो गाड़ियों ने मारी टक्कर, फिर क्या हुआ?

May 01, 2026 10:10 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

ये रेगुलर क्रैश टेस्ट से पूरी तरह अलग था, जो सिर्फ एक ही टक्कर पर फोकस करते हैं। इस टेस्ट को रियल वर्ल्ड में होने वाली कई गाड़ियों की टक्कर के हालात को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां एक कार पर कई दिशाओं से लगातार टक्कर का जोर पड़ता है।

गजब का क्रैश टेस्ट: इस कार को सेम टाइम पर आगे-पीछे से दो गाड़ियों ने मारी टक्कर, फिर क्या हुआ?

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड ने चीन के वूहू (Wuhu) में अपनी लॉन्गशान (Longshan) टेस्ट फैसिलिटी का एक कम्पोजिट क्रैश टेस्ट दुनिया को दिखाया है। दरअसल, कंपनी ने एक मल्टी-व्हीकल कम्पोजिट क्रैश टेस्ट के जरिए अपनी फ्लैगशिप टिग्गो 9 PHEV SUV की सेफ्टी कैपेसिटी को दिखाया है। यह टेस्ट कंपनी के 2026 इंटरनेशनल बिजनेस समिट का हिस्सा था। इसे दुनियाभर के डीलर्स और इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाइव किया गया।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

ये रेगुलर क्रैश टेस्ट से पूरी तरह अलग था, जो सिर्फ एक ही टक्कर पर फोकस करते हैं। इस टेस्ट को रियल वर्ल्ड में होने वाली कई गाड़ियों की टक्कर के हालात को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां एक कार पर कई दिशाओं से लगातार टक्कर का जोर पड़ता है। ऐसे हालात अक्सर हाईवे पर गाड़ियों के एक-दूसरे से टकराने या ऐसी स्थितियों में देखे जाते हैं जहां कोई खड़ी गाड़ी आगे और पीछे, दोनों तरफ से टकरा जाती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
BMW 7 Series

BMW 7 Series

₹ 1.79 - 1.82 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte

₹ 1.8 - 2.32 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class

₹ 1.79 - 1.9 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Porsche Panamera

Porsche Panamera

₹ 1.7 - 2.34 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maserati Ghibli

Maserati Ghibli

₹ 1.15 - 1.92 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi e-tron GT

Audi e-tron GT

₹ 1.72 - 1.95 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:चार पहिए वाला स्कूटर, इसमें सोफे जैसी सीट और कार जैसी डिग्गी मिलेगी

एक समय पर आगे और पीछे से टक्कर
इस टेस्ट में टिग्गो 9 मेन व्हीकल था और उस पर टिग्गो 7 से 50 km/h की रफ्तार से सामने से टक्कर मारी गई। उसी समय, उस पर पीछे से 40 km/h की रफ्तार से एक चलती हुई मूविंग बैरिएर से टक्कर मारी गई, जिसे वजन के मामले में दूसरी टिग्गो 7 जैसा ही बनाया गया था। यह सेटअप टक्कर के उन मुश्किल हालात को दिखाता है जिनमें एक ही समय पर आगे और पीछे, दोनों तरफ से टक्कर होती है। इससे गाड़ी की बनावट और सेफ्टी सिस्टम पर आम क्रैश टेस्ट के नियमों के मुकाबले कहीं ज्यादा जोर पड़ता है। इसका मकसद सिर्फ टक्कर के जोर की क्षमता को ही नहीं, बल्कि यह भी देखना था कि गाड़ी का केबिन कितना सुरक्षित रहता है।

ये भी पढ़ें:₹5.80 लाख में नई 7-सीटर लॉन्च; 6 एयरबैग, 8 इंच टचस्क्रीन मिलेगी
इस कार को सेम टाइम पर आगे-पीछे से दो गाड़ियों ने मारी टक्कर,

क्रैश टेस्ट की खास बातें

टेस्ट के बाद, टिग्गो 9 का पैसेंजर कम्पार्टमेंट बनावट के हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित रहा और A, B, C और D पिलर्स में कोई बड़ी टूट-फूट नहीं देखी गई। सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी में बैठे लोगों के लिए बचने की काफी जगह बची रही, जिससे पता चलता है कि गाड़ी की बनावट में टक्कर का जोर पूरे शरीर में सही तरीके से डिवाइड हो गया।

सभी प्रमुख सेफ्टी सिस्टम ने ठीक वैसे ही काम किया जैसा उनसे उम्मीद की थी। फ्रंट, बगल और कर्टेन एयरबैग सही समय पर खुले, जबकि सीटबेल्ट प्रीटेंशनर्स टक्कर के जोर के साथ ही चालू हो गए। ज्यादा जोर से होने वाली टक्करों के दौरान गाड़ी में बैठे लोगों को चोट लगने से बचाने में ये सिस्टम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने 365 दिन में बेच डालीं 700000 CNG कार, 35Km तक इनका माइलेज

टक्कर के बाद गाड़ी से बाहर निकलने की पर्याप्त जगह भी बनी रही। चारों दरवाजे अपने आप खुल गए और उन्हें आम तरीके से खोला जा सका, जिससे बचाव काम करने वालों के लिए गाड़ी तक पहुंचना आसान हो गया। इसके अलावा, गाड़ी से कोई फ्यूल लीक होता हुआ नहीं पाया गया और टक्कर होते ही तुरंत बाद खतरे की चेतावनी वाली लाइटें जल उठीं। टिग्गो 7 ने इस क्रैश टेस्ट में हिस्सा लिया था, उसने भी बनावट के मामले में काफी मज़बूत प्रदर्शन किया।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।