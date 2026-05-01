गजब का क्रैश टेस्ट: इस कार को सेम टाइम पर आगे-पीछे से दो गाड़ियों ने मारी टक्कर, फिर क्या हुआ?

May 01, 2026 10:10 am IST

ये रेगुलर क्रैश टेस्ट से पूरी तरह अलग था, जो सिर्फ एक ही टक्कर पर फोकस करते हैं। इस टेस्ट को रियल वर्ल्ड में होने वाली कई गाड़ियों की टक्कर के हालात को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां एक कार पर कई दिशाओं से लगातार टक्कर का जोर पड़ता है।

चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी लिमिटेड ने चीन के वूहू (Wuhu) में अपनी लॉन्गशान (Longshan) टेस्ट फैसिलिटी का एक कम्पोजिट क्रैश टेस्ट दुनिया को दिखाया है। दरअसल, कंपनी ने एक मल्टी-व्हीकल कम्पोजिट क्रैश टेस्ट के जरिए अपनी फ्लैगशिप टिग्गो 9 PHEV SUV की सेफ्टी कैपेसिटी को दिखाया है। यह टेस्ट कंपनी के 2026 इंटरनेशनल बिजनेस समिट का हिस्सा था। इसे दुनियाभर के डीलर्स और इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाइव किया गया।

ये रेगुलर क्रैश टेस्ट से पूरी तरह अलग था, जो सिर्फ एक ही टक्कर पर फोकस करते हैं। इस टेस्ट को रियल वर्ल्ड में होने वाली कई गाड़ियों की टक्कर के हालात को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां एक कार पर कई दिशाओं से लगातार टक्कर का जोर पड़ता है। ऐसे हालात अक्सर हाईवे पर गाड़ियों के एक-दूसरे से टकराने या ऐसी स्थितियों में देखे जाते हैं जहां कोई खड़ी गाड़ी आगे और पीछे, दोनों तरफ से टकरा जाती है।

एक समय पर आगे और पीछे से टक्कर

इस टेस्ट में टिग्गो 9 मेन व्हीकल था और उस पर टिग्गो 7 से 50 km/h की रफ्तार से सामने से टक्कर मारी गई। उसी समय, उस पर पीछे से 40 km/h की रफ्तार से एक चलती हुई मूविंग बैरिएर से टक्कर मारी गई, जिसे वजन के मामले में दूसरी टिग्गो 7 जैसा ही बनाया गया था। यह सेटअप टक्कर के उन मुश्किल हालात को दिखाता है जिनमें एक ही समय पर आगे और पीछे, दोनों तरफ से टक्कर होती है। इससे गाड़ी की बनावट और सेफ्टी सिस्टम पर आम क्रैश टेस्ट के नियमों के मुकाबले कहीं ज्यादा जोर पड़ता है। इसका मकसद सिर्फ टक्कर के जोर की क्षमता को ही नहीं, बल्कि यह भी देखना था कि गाड़ी का केबिन कितना सुरक्षित रहता है।

क्रैश टेस्ट की खास बातें टेस्ट के बाद, टिग्गो 9 का पैसेंजर कम्पार्टमेंट बनावट के हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित रहा और A, B, C और D पिलर्स में कोई बड़ी टूट-फूट नहीं देखी गई। सबसे जरूरी बात यह है कि गाड़ी में बैठे लोगों के लिए बचने की काफी जगह बची रही, जिससे पता चलता है कि गाड़ी की बनावट में टक्कर का जोर पूरे शरीर में सही तरीके से डिवाइड हो गया।

सभी प्रमुख सेफ्टी सिस्टम ने ठीक वैसे ही काम किया जैसा उनसे उम्मीद की थी। फ्रंट, बगल और कर्टेन एयरबैग सही समय पर खुले, जबकि सीटबेल्ट प्रीटेंशनर्स टक्कर के जोर के साथ ही चालू हो गए। ज्यादा जोर से होने वाली टक्करों के दौरान गाड़ी में बैठे लोगों को चोट लगने से बचाने में ये सिस्टम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।