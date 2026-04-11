540° कैमरा, 1200KM रेंज, 5-स्टार सेफ्टी, 14.8-इंच स्क्रीन; भारत आई ये SUV, 600mm गहरे पानी में भी दौड़ेगी

JSW मोटर्स, MG मोटर के साथ अपनी पार्टनरशिप से अलग हटकर, अपनी खुद की पहचान बनाने की तैयारी में है। कंपनी की जैकू J7 भारत में भी लोगों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि इसे यहां पहली बार देखा गया है। ये कई शानदार फीचर्स के साथ गजब की सेफ्टी से लैस है।

दुनियाभर के ऑटो मार्केट में ऐसे कई मॉडल हैं जो तेजी से पॉपुलर हुए हैं। इनमें एक नाम जैकू J7 SUV (Jaecoo J7) का भी शामिल है। दरअसल, ये SUV दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रही है। UK में ये हाल ही में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है। ये वहां के बाजार के सेल्स चार्ट में टॉप पोजीशन पर पहुंचने वाली चीन में बनी पहली गाड़ी बन गई है। भारत में पिछले कुछ महीनों में जैकू J5, आईकार V23 और जेटूर T2 के टेस्ट मॉडल देखे गए हैं।

अब जैकू J7 भारत में भी लोगों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि इसे यहां पहली बार देखा गया है। इन गाड़ियों को बिना किसी कवर के एक फ्लैट-बेड ट्रक पर ले जाते हुए देखा गया, जिससे इनका डिजाइन साफ तौर पर नजर आ रहा था। माना जा रहा है कि इसे कंपनी भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। JSW मोटर्स, MG मोटर के साथ अपनी पार्टनरशिप से अलग हटकर, अपनी खुद की पहचान बनाने की तैयारी में है। उम्मीद है कि यह कंपनी चैरी ऑटोमोबाइल के साथ मिलकर कई तरह की NEVs (न्यू एनर्जी व्हीकल्स) पेश करेगी।

जैकू J7 का डिजाइन और एक्सटीरियर

जैकू J7 के डिजाइन की बात करें तो इसका लुक काफी हद तक रेंज रोवर स्पोर्ट जैसा है। यह बॉक्सी होने के साथ-साथ काफी प्रीमियम भी लगती है। इसकी लंबाई लगभग 4,500 mm, चौड़ाई 1,865 mm और ऊंचाई 1,680 mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,672 mm तक है। यह SUV 19-इंच के व्हील पर चलती है। इसमें 210 mm तक का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है।

जैकू J7 का इंजन और रेंज

दुनियाभर में यह SUV पेट्रोल और PHEV, दोनों तरह के पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। PHEV वैरिएंट में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 18.3 kWh की बैटरी दी गई है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 56 मील (लगभग 90Km) तक की रेंज देती है। जैकू यह भी दावा करता है कि एक फुल टैंक और बैटरी के साथ इसकी कुल रेंज 745 मील (1200KM) तक हो सकती है। इसका पेट्रोल वर्जन AWD के साथ भी आता है। इसमें ऑफ-रोड कैपेसिटी भी हैं, जैसे 600 mm तक पानी में चलने की कैपेसिटी और 29-डिग्री का डिपार्चर एंगल मिलता है।

जैकू J7 का इंटीरियर और फीचर्स

जैकू J7 के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 14.8-इंच की पोर्ट्रेट टचस्क्रीन, दो वायरलेस चार्जर, लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट सीटों के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन, 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS और एक हेड-अप डिस्प्ले शामिल हैं। इसमें एक मजबूत सेफ्टी पैकेज भी मिलता है, जिसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और ग्लोबल मार्केट में 7 साल की वारंटी का सपोर्ट हासिल है।