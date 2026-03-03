फौलाद सा मजबूत निकला इस कार का लोहा! सेफ्टी क्रैश टेस्ट में इसको मिले 5-स्टार

Mar 03, 2026 06:11 pm IST

चेरी V23 वी23 (Chery iCaur V23) ने इंडिया लॉन्च से पहले बड़ा धमाका किया है। इस कार को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में एंट्री से पहले ही चाइनीज ऑटो कंपनी चेरी (Chery) की इलेक्ट्रिक SUV iCaur V23 ने सेफ्टी के मामले में बड़ा कमाल कर दिया है। इस SUV को एशियन NCAP (ASEAN NCAP) क्रैश टेस्ट में फुल 5-स्टार रेटिंग मिली है। यह SUV भारत में JSW ग्रुप के बैनर तले लॉन्च होगी और इसे एक इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर के रूप में पेश किया जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सुरक्षा में शानदार प्रदर्शन

iCaur V23 ने क्रैश टेस्ट में बेहतरीन स्कोर हासिल किया है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 31.77/32 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 42.50/51 अंक हासिल किए हैं। इसके सेफ्टी असिस्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें इस कार ने 18/21 अंक हासिल किया है। इसका कुल स्कोर 91.02 अंक (फुल 5-स्टार रेटिंग) है, यानी यह SUV सिर्फ दमदार नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी सुरक्षित साबित हो सकती है।

सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट

टेस्ट में H वैरिएंट को शामिल किया गया था, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग, ESC (Electronic Stability Control), ABS, सीटबेल्ट रिमाइंडर, AEB (City और Inter-Urban), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटो हाई बीम, पैदल यात्री सुरक्षा सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट मिलते हैं।

इसके अलावा इसमें लेन डिपॉर्चर वार्निंग (Lane Departure Warning -LDW), फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग (Forward Collision Warning -FCW) और लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist -LKA) जैसे एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम भी स्टैंडर्ड मिलते हैं।

पावर और परफॉर्मेंस

iCaur V23 में दो वैरिएंट में आती है। इसमें 81.76 kWh का सिंगल मोटर, ड्यूल मोटर मिलता है। इसमें NMC बैटरी पैक दिया गया है, जो 439 किमी. (NEDC) की रेंज का दावा करता है। ये मोटर 211 HP की पावर और 292 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। iCaur V23 7.5 सेकेंड में 0-100 किमी./घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 140 किमी./घंटा है, यानी यह SUV शहर और हल्के ऑफ-रोडिंग दोनों के लिए तैयार है।

भारत में क्या होगी पोजिशनिंग?

JSW भारत में दो SUV लॉन्च करने जा रही है। इसमें एक प्रीमियम मॉडल Jetour T2 और दूसरी ज्यादा किफायती iCaur V23 है। V23 को इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर सेगमेंट में पेश किया जाएगा, जहां यह दमदार लुक, लंबी रेंज और हाई सेफ्टी रेटिंग के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है।