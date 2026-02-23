भारत में हुई डिफेंडर जैसी बजट इलेक्ट्रिक SUV की एंट्री, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; कई गजब फीचर्स से लैस

भारत में डिफेंडर जैसी बजट इलेक्ट्रिक SUV चेरी iCar V23 (Chery iCar V23) की एंट्री हो गई है। इसको टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, और अब इस रेस में एक नया और दमदार नाम जुड़ सकता है। हाल ही में Chery की नई इलेक्ट्रिक SUV Chery iCar V23 को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। खास बात यह है कि इस मॉडल को भारत में JSW मोटर्स के साथ मिलकर लाने की तैयारी चल रही है। यह सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक SUV नहीं है, बल्कि इसका लुक और पावर दोनों इसे खास बनाते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साइज में परफेक्ट, लुक में दमदार

iCar V23 का डिजाइन काफी बॉक्सी और सीधा-सादा है, जो इसे एक असली SUV वाली फील देता है। इसकी लंबाई 4220 mm और व्हीलबेस 2730 mm का है। साइज के लिहाज से यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV से बड़ी है, लेकिन बहुत भारी-भरकम भी नहीं। इसका मुकाबला भारत में आने वाली Tata Sierra.ev, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति ई-विटारा जैसी गाड़ियों से हो सकता है।

डिजाइन में विदेशी SUV की झलक

इस SUV का फ्रंट डिजाइन काफी हद तक टोयोटा लैंड क्रूजर J40 (Toyota Land Cruiser J40) से इंस्पायर लगता है। साइड प्रोफाइल में आपको लैंड रोवर डिफेंडर (Land Rover Defender) जैसी झलक मिलती है, जबकि पीछे का हिस्सा काफी स्क्वायर है, जिसकी तुलना लोग अक्सर मर्सिडीज-बेंज G-Class (Mercedes-Benz G-Class -G-Wagon) से करते हैं। इसमें मिलने वाली राउंड LED हेडलाइट्स, चौड़े फेंडर, मोटे टायर्स और क्लीन बॉडी पैनल इसे एक दमदार और प्रीमियम SUV लुक देते हैं।

अंदर से पूरी तरह मॉडर्न

केबिन में एंट्री करते ही एक बड़ा 15.4 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन आपका ध्यान खींचता है। इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यह सिस्टम Qualcomm Snapdragon 8155 चिपसेट से लैस है, जो स्मूद और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्मार्ट स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है। रियर सीट्स फोल्ड करने पर 744 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है। साथ ही 90 लीटर का अंडरफ्लोर स्टोरेज भी दिया गया है। इसकी पावर और रेंज में भी दम है।

इंटरनेशनल मार्केट में iCar V23 कई पावर ऑप्शन के साथ आती है। इसमें लगा सिंगल मोटर RWD 134 bhp की पावर से 248 bhp की पावर जेनरेट कर सकता है। इसमें मिलने वाला डुअल मोटर AWD 400 bhp से ज्यादा (कुछ बाजारों में) पावर जेनरेट कर सकता है।

बैटरी ऑप्शन

बैटरी ऑप्शन की बात करें तो इसमें 59.93 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो लगभग 360 किमी. की रेंज ऑफर करता है। वहीं, इसमें मिलने वाला 81.76 kWh का बैटरी पैक लगभग 430 किमी. की रेंज ऑफर करता है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट स्टैंडर्ड है और कुछ देशों में बैटरी स्वैपिंग की सुविधा भी मिलती है।

भारत में क्या होगी एंट्री?

बताया जा रहा है कि JSW मोटर्स इस SUV को भारतीय बाजार के लिए टेस्ट कर रही है। साथ ही Jetour T2 को भी टेस्टिंग में देखा गया है। अगर Chery iCar V23 भारत में लॉन्च होती है, तो यह उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है, जो दमदार लुक वाली SUV चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के अनुकूल ड्राइविंग भी चाहते हैं।