दुनिया की पहली AI-पावर्ड EREV क्रूजर बाइक, पेट्रोल जनरेटर चलते-चलते इसकी बैटरी चार्ज कर देगा
ग्रो C3 ने दुनिया की पहली रेंज-एक्सटेंडेड AI-इंटेलिजेंट क्रूजर के रूप में एंट्री की है। इस हाई-एंड मोटरसाइकिल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। साथ ही, इसमें एक छोटा पेट्रोल जनरेटर भी लगा है, जो चलते-फिरते बैटरी पैक को चार्ज कर पाएगा।
चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी (Chery) ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री करने की तैयार कर ली है। हाल ही में इस कंपनी को सरकार ने कमर्शियल व्हीकल डिवीजन को मोटरसाइकिल बनाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि ये ओमोडा (Omoda), जैकू (Jaecoo), जेटूर (Jetour) और एक्सीड (Exeed) जैसे ब्रांडों के साथ एक प्रमुख पैसेंजर कार और SUV मैन्युफैक्चरर के तौर पर जानी जाती है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MIIT) के रेगुलेटरी डॉक्युमेंट से पता चलता है कि चेरी ने एक इलेक्ट्रिक मोपेड को रजिस्टर कराया है। कंपनी ने बीते दिनों एक टेक्नोलॉजी इवेंट में एक फुली इलेक्ट्रिक ADV स्कूटर और एक EREV मोटरसाइकिल को भी पेश किया था।
एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक मोपेड का रजिस्ट्रेशन
चेरी, चीन के प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट को टारगेट कर रही है, लेकिन शुरुआत उसने एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक मोपेड के रजिस्ट्रेशन से की है। यह केवल एक रेगुलेटरी प्रोसेस हो सकती है, जिसके जरिए चेरी को चीन में मोटरसाइकिल बनाने का आधिकारिक लाइसेंस मिल सके। कंपनी पहली बार टू-व्हीलर सेगमेंट में कदम रख रही है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक मोपेड उनकी टीम के लिए मार्केट को समझने का मौका भी मिलेगा।
चेरी ने अपने ई-मोपेड के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। खास बात यह है कि MIIT की वेबसाइट पर लिस्टेड यह इलेक्ट्रिक मोपेड, यामाहा के विनो (Vino) सीरीज के स्कूटरों से काफी मिलता-जुलता है। यामाहा के इन स्कूटरों में 50 cc से लेकर 150 cc तक के ICE लगे होते हैं। चीन में विनो के इलेक्ट्रिक क्लोन लगभग दो दशकों से मौजूद हैं। ये ई-मोपेड बहुत सस्ते होते हैं। इनकी कीमत 2000 चीनी युआन (करीब 28,000 रुपए) से भी कम होती है।
चीन के सस्ते बाजार को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इन ई-मोपेड में लागत कम रखने के लिए कई कम्पोनेंट और बॉडी पार्ट्स को एक जैसा रखा जाता है। इनमें अक्सर 2 kWh से कम कैपेसिटी वाला छोटा बैटरी पैक इस्तेमाल होता है, जो लगभग 50Km की रेंज देता है। लिथियम-आयन बैटरी के बजाय, इन सस्ते ई-मोपेड में अक्सर लेड-एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, हब मोटर का इस्तेमाल करने से भी इनकी लागत कम हो जाती है।
दुनिया की पहली AI-पावर्ड EREV क्रूजर
वुहू (Wuhu) हेडक्वार्टर के एक टेक्नोलॉजी इवेंट में चेरी (Chery) ने अपनी दो अपकमिंग NEV (न्यू एनर्जी व्हीकल) बाइक्स को पेश किया। इन्हें चेरी के सिनॉक्स ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। इनमें से एक ग्रो C3 (Grow C3) है, जिसे दुनिया की पहली रेंज-एक्सटेंडेड AI-इंटेलिजेंट क्रूजर के रूप में पेश किया जा रहा है। इस हाई-एंड मोटरसाइकिल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। साथ ही, इसमें एक छोटा पेट्रोल जनरेटर भी लगा है, जो चलते-फिरते बैटरी पैक को चार्ज कर पाएगा।
ग्रो C3 में व्हीकल टू लोड (V2L) का फीचर भी दिया है, जिससे बाहरी पावर जनरेटर की जरूरत खत्म हो जाती है। ग्रो C3 के इस्तेमाल से लंबी रेंज, कम फ्यूल और लो मेंटेनेंस खर्च जैसे कई फायदे मिल सकते हैं। इस बाइक में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इसमें कॉल और म्यूजिक एक्सेस जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं। यह OTA अपडेट को भी सपोर्ट करती है। इसका क्रूजर-स्टाइल डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि राइडर लंबी राइड को आसानी से पूरा कर सकें।
चेरी ने एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एडवेंचर (ADV) स्कूटर भी दिखाया, जो लगभग 150 से 200 Km की रेंज देता है। हालांकि, इस बाइक के स्पेसिफिकेशन्स की पूरी डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है। चेरी ने बताया है कि इस ADV को ऑटोमोटिव चार्जर की मदद से रिचार्ज किया जा सकता है। यह बाइक AC चार्जिंग को सपोर्ट करती है या DC चार्जिंग को, अभी साफ नहीं है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें