दुनिया की पहली AI-पावर्ड EREV क्रूजर बाइक, पेट्रोल जनरेटर चलते-चलते इसकी बैटरी चार्ज कर देगा

ग्रो C3 ने दुनिया की पहली रेंज-एक्सटेंडेड AI-इंटेलिजेंट क्रूजर के रूप में एंट्री की है। इस हाई-एंड मोटरसाइकिल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। साथ ही, इसमें एक छोटा पेट्रोल जनरेटर भी लगा है, जो चलते-फिरते बैटरी पैक को चार्ज कर पाएगा।

चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी चेरी (Chery) ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री करने की तैयार कर ली है। हाल ही में इस कंपनी को सरकार ने कमर्शियल व्हीकल डिवीजन को मोटरसाइकिल बनाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि ये ओमोडा (Omoda), जैकू (Jaecoo), जेटूर (Jetour) और एक्सीड (Exeed) जैसे ब्रांडों के साथ एक प्रमुख पैसेंजर कार और SUV मैन्युफैक्चरर के तौर पर जानी जाती है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MIIT) के रेगुलेटरी डॉक्युमेंट से पता चलता है कि चेरी ने एक इलेक्ट्रिक मोपेड को रजिस्टर कराया है। कंपनी ने बीते दिनों एक टेक्नोलॉजी इवेंट में एक फुली इलेक्ट्रिक ADV स्कूटर और एक EREV मोटरसाइकिल को भी पेश किया था।

एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक मोपेड का रजिस्ट्रेशन चेरी, चीन के प्रीमियम इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट को टारगेट कर रही है, लेकिन शुरुआत उसने एक अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक मोपेड के रजिस्ट्रेशन से की है। यह केवल एक रेगुलेटरी प्रोसेस हो सकती है, जिसके जरिए चेरी को चीन में मोटरसाइकिल बनाने का आधिकारिक लाइसेंस मिल सके। कंपनी पहली बार टू-व्हीलर सेगमेंट में कदम रख रही है, इसलिए यह इलेक्ट्रिक मोपेड उनकी टीम के लिए मार्केट को समझने का मौका भी मिलेगा।

चेरी ने अपने ई-मोपेड के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। खास बात यह है कि MIIT की वेबसाइट पर लिस्टेड यह इलेक्ट्रिक मोपेड, यामाहा के विनो (Vino) सीरीज के स्कूटरों से काफी मिलता-जुलता है। यामाहा के इन स्कूटरों में 50 cc से लेकर 150 cc तक के ICE लगे होते हैं। चीन में विनो के इलेक्ट्रिक क्लोन लगभग दो दशकों से मौजूद हैं। ये ई-मोपेड बहुत सस्ते होते हैं। इनकी कीमत 2000 चीनी युआन (करीब 28,000 रुपए) से भी कम होती है।

चीन के सस्ते बाजार को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इन ई-मोपेड में लागत कम रखने के लिए कई कम्पोनेंट और बॉडी पार्ट्स को एक जैसा रखा जाता है। इनमें अक्सर 2 kWh से कम कैपेसिटी वाला छोटा बैटरी पैक इस्तेमाल होता है, जो लगभग 50Km की रेंज देता है। लिथियम-आयन बैटरी के बजाय, इन सस्ते ई-मोपेड में अक्सर लेड-एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, हब मोटर का इस्तेमाल करने से भी इनकी लागत कम हो जाती है।

दुनिया की पहली AI-पावर्ड EREV क्रूजर वुहू (Wuhu) हेडक्वार्टर के एक टेक्नोलॉजी इवेंट में चेरी (Chery) ने अपनी दो अपकमिंग NEV (न्यू एनर्जी व्हीकल) बाइक्स को पेश किया। इन्हें चेरी के सिनॉक्स ब्रांड के तहत बेचा जाएगा। इनमें से एक ग्रो C3 (Grow C3) है, जिसे दुनिया की पहली रेंज-एक्सटेंडेड AI-इंटेलिजेंट क्रूजर के रूप में पेश किया जा रहा है। इस हाई-एंड मोटरसाइकिल में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। साथ ही, इसमें एक छोटा पेट्रोल जनरेटर भी लगा है, जो चलते-फिरते बैटरी पैक को चार्ज कर पाएगा।

ग्रो C3 में व्हीकल टू लोड (V2L) का फीचर भी दिया है, जिससे बाहरी पावर जनरेटर की जरूरत खत्म हो जाती है। ग्रो C3 के इस्तेमाल से लंबी रेंज, कम फ्यूल और लो मेंटेनेंस खर्च जैसे कई फायदे मिल सकते हैं। इस बाइक में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। इसमें कॉल और म्यूजिक एक्सेस जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं। यह OTA अपडेट को भी सपोर्ट करती है। इसका क्रूजर-स्टाइल डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि राइडर लंबी राइड को आसानी से पूरा कर सकें।