निसान ग्रेवाइट Vs ट्राइबर; देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार में कौन पैसा वसूल? जान लीजिए वरना पछताएंगे
अगर आप निसान ग्रेवाइट और ट्राइबर में किसी एक को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां बताने जा रहे हैं कि देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में कौन पैसा वसूल है?
भारतीय बाजार में किफायती 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में निसान (Nissan) ने अपनी नई MPV ग्रेवाइट (Gravite) लॉन्च कर दी है, जो सीधे रेनो ट्राइबर (Renault Triber) को टक्कर देती है। दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी दिखती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इंजन भी समान है। लेकिन, कीमत और कुछ फीचर्स के मामले में फर्क देखने को मिलता है। अगर आप फैमिली के लिए सस्ती 3-रो MPV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा फायदे की डील है ?
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Gravite
₹ 5.65 - 9.2 लाख
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
निसान ग्रेवाइट की कीमत
निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) की कीमत ₹5.65 लाख रुपये से शुरू होती है और ₹8.93 लाख तक जाती है। इसमें Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna वैरिएंट मिलता है। इसमें लिमिटेड टेक्ना लॉन्च एडिशन (Tekna Launch Edition) भी उपलब्ध है।
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की कीमत
रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की कीमत ₹5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और ₹8.60 लाख तक जाती है। इसमें Authentic, Evolution, Techno, Emotion वैरिएंट मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत में ग्रेवाइट (Gravite) थोड़ी सस्ती है, जबकि टॉप वैरिएंट में ट्राइबर (Triber) थोड़ा किफायती पड़ती है।
|निसान ग्रेवाइट vs रेनो ट्राइबर: प्राइस कैंपेरिजन
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|विजिया MT
|₹5.65 lakh
|Authentic
|₹5.76 lakh
|एक्सेंटा MT
|₹6.59 lakh
|Evolution
|₹6.63 lakh
|N-कनेक्टा MT
|₹7.20 lakh
|Techno
|₹7.32 lakh
|N-कनेक्टा AMT
|₹7.80 lakh
|Emotion
|₹7.91 lakh
|टेक्ना MT
|₹7.91 lakh
|Emotion DT
|₹8.12 lakh
|टेक्ना AMT
|₹8.49 lakh
|Emotion AMT
|₹8.39 lakh
|टेक्ना Launch Edition MT
|₹8.35 lakh
|Emotion AMT DT
|₹8.60 lakh
|टेक्ना Launch Edition AMT
|₹8.93 lakh
इंजन और परफॉर्मेंस
इन दोनों MPV में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट कनरे में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है, यानी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबर हैं। सिटी ड्राइविंग और फैमिली यूज के लिए यह इंजन पर्याप्त माना जाता है।
डिजाइन और अलग पहचान
निसान ग्रेवाइट (Gravite), ट्राइबर (Triber) पर आधारित है, लेकिन निसान (Nissan) ने इसमें कुछ अलग डिजाइन एलिमेंट्स दिए हैं। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अलग बंपर डिजाइन, अलग बैजिंग और स्टाइलिंग देखने को मिलती है। अगर आप कुछ नया और अलग दिखने वाला मॉडल चाहते हैं, तो ग्रेवाइट (Gravite) ज्यादा फ्रेश लगेगी।
फैमिली के लिए कौन बेहतर?
इन दोनों में 7-सीटर लेआउट, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छा बूट स्पेस (सीट हटाने पर) और किफायती मेंटेनेंस मिलता है। ट्राइबर (Triber) पहले से बाजार में अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुकी है। वहीं, ग्रेवाइट (Gravite) नई है और थोड़ा सस्ती भी है।
अगर आप नया मॉडल और थोड़ी कम शुरुआती कीमत चाहते हैंं, तो निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) चुन सकते हैं। वहीं, अगर आप भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं, तो रेनो ट्राइबर (Renault Triber) चुन सकते हैं। हालांकि, दोनों ही MPV भारतीय फैमिली के लिए बजट में 7-सीटर का अच्छा विकल्प हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।