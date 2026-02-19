निसान ग्रेवाइट Vs ट्राइबर; देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार में कौन पैसा वसूल? जान लीजिए वरना पछताएंगे

Feb 19, 2026 01:47 pm IST

अगर आप निसान ग्रेवाइट और ट्राइबर में किसी एक को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां बताने जा रहे हैं कि देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कारों में कौन पैसा वसूल है?

भारतीय बाजार में किफायती 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में निसान (Nissan) ने अपनी नई MPV ग्रेवाइट (Gravite) लॉन्च कर दी है, जो सीधे रेनो ट्राइबर (Renault Triber) को टक्कर देती है। दोनों गाड़ियां लगभग एक जैसी दिखती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इंजन भी समान है। लेकिन, कीमत और कुछ फीचर्स के मामले में फर्क देखने को मिलता है। अगर आप फैमिली के लिए सस्ती 3-रो MPV खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा फायदे की डील है ?

निसान ग्रेवाइट की कीमत

निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) की कीमत ₹5.65 लाख रुपये से शुरू होती है और ₹8.93 लाख तक जाती है। इसमें Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna वैरिएंट मिलता है। इसमें लिमिटेड टेक्ना लॉन्च एडिशन (Tekna Launch Edition) भी उपलब्ध है।

रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की कीमत

रेनो ट्राइबर (Renault Triber) की कीमत ₹5.76 लाख रुपये से शुरू होती है और ₹8.60 लाख तक जाती है। इसमें Authentic, Evolution, Techno, Emotion वैरिएंट मिलता है। इसकी शुरुआती कीमत में ग्रेवाइट (Gravite) थोड़ी सस्ती है, जबकि टॉप वैरिएंट में ट्राइबर (Triber) थोड़ा किफायती पड़ती है।

निसान ग्रेवाइट vs रेनो ट्राइबर: प्राइस कैंपेरिजन वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) विजिया MT ₹5.65 lakh Authentic ₹5.76 lakh एक्सेंटा MT ₹6.59 lakh Evolution ₹6.63 lakh N-कनेक्टा MT ₹7.20 lakh Techno ₹7.32 lakh N-कनेक्टा AMT ₹7.80 lakh Emotion ₹7.91 lakh टेक्ना MT ₹7.91 lakh Emotion DT ₹8.12 lakh टेक्ना AMT ₹8.49 lakh Emotion AMT ₹8.39 lakh टेक्ना Launch Edition MT ₹8.35 lakh Emotion AMT DT ₹8.60 lakh टेक्ना Launch Edition AMT ₹8.93 lakh



इंजन और परफॉर्मेंस

इन दोनों MPV में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट कनरे में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है, यानी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों गाड़ियां लगभग बराबर हैं। सिटी ड्राइविंग और फैमिली यूज के लिए यह इंजन पर्याप्त माना जाता है।

डिजाइन और अलग पहचान

निसान ग्रेवाइट (Gravite), ट्राइबर (Triber) पर आधारित है, लेकिन निसान (Nissan) ने इसमें कुछ अलग डिजाइन एलिमेंट्स दिए हैं। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, अलग बंपर डिजाइन, अलग बैजिंग और स्टाइलिंग देखने को मिलती है। अगर आप कुछ नया और अलग दिखने वाला मॉडल चाहते हैं, तो ग्रेवाइट (Gravite) ज्यादा फ्रेश लगेगी।

फैमिली के लिए कौन बेहतर?

इन दोनों में 7-सीटर लेआउट, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, अच्छा बूट स्पेस (सीट हटाने पर) और किफायती मेंटेनेंस मिलता है। ट्राइबर (Triber) पहले से बाजार में अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुकी है। वहीं, ग्रेवाइट (Gravite) नई है और थोड़ा सस्ती भी है।