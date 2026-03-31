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अब और भी खूंखार हुई रॉयल एनफील्ड 'गुरिल्ला'! खरीदने से पहले देख लें ये 5 बड़े अपडेट

Mar 31, 2026 09:09 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड ने भारतीय मार्केट में अपनी दमदार रोडस्टर, 2026 गुरिल्ला 450 को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रुपये रखी है।

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रॉयल एनफील्ड ने भारतीय मार्केट में अपनी दमदार रोडस्टर, 2026 गुरिल्ला 450 को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रुपये रखी है। यह बाइक अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और फीचर-लोडेड हो गई है। कंपनी ने इसमें कॉस्मेटिक के साथ मैकेनिकल लेवल पर भी कई सुधार किए हैं। इस अपडेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका नया 'एपेक्स' वैरिएंट है। नियो-रेट्रो लुक के साथ रॉयल एनफील्ड की यह बाइक अब सीधे तौर पर KTM 390 Duke जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

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नया एपेक्स वैरिएंट और स्पोर्टी लुक

इस अपडेट की सबसे बड़ी जान इसका नया 'एपेक्स' वैरिएंट है। यह अब लाइनअप का बेस मॉडल बन गया है। इस वैरिएंट में हैंडलबार को 56mm नीचे रखा गया है, जिससे राइडर को थोड़ा झुककर बैठने वाला एग्रेसिव पोस्चर मिलता है। लुक्स को और निखारने के लिए इसमें नए पेंट स्कीम्स, हेडलैंप वाइजर और एक स्पोर्टी सीट काउल दिया गया है।

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बेहतर ग्रिप के लिए नए टायर

रॉयल एनफील्ड ने इस बार राइडर्स की सेफ्टी और कंट्रोल पर काफी ध्यान दिया है। एपेक्स वैरिएंट में नए 'Vredestein Centuro' टायर दिए गए हैं जो कोनों (corners) पर बेहतरीन पकड़ प्रदान करते हैं। वहीं, इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाले CEAT टायरों को भी 'सॉफ्ट कंपाउंड' के साथ अपडेट किया गया है। इससे गीली और सूखी दोनों तरह की सड़कों पर बाइक की ग्रिप और फीडबैक पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है।

नए कलर्स और फ्रेश लुक

बाइक को नयापन देने के लिए कंपनी ने कलर्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया है। एपेक्स वैरिएंट अब एपेक्स रेड, एपेक्स ब्लैक और एपेक्स ग्रीन जैसे तीन शानदार कलर में उपलब्ध है। इसके अलावा, मिड-स्पेक 'डैश' वैरिएंट में एक नया ट्वाइलाइट ब्लू कलर जोड़ा गया है। ये नए कलर ऑप्शंस Guerrilla 450 को एक नई और प्रीमियम पहचान देते हैं जो युवाओं को अपनी ओर खींचने का दम रखती है।

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स्मूथ राइडिंग के लिए थ्रोटल मैप्स में सुधार

बाइक चलाने के अनुभव को स्मूथ बनाने के लिए थ्रोटल रिस्पॉन्स को फिर से ट्यून किया गया है। अब 'स्ट्रीट मोड' में बाइक बहुत ही लीनियर और सॉफ्ट तरीके से चलती है, जबकि 'स्पोर्ट मोड' में मिड-रेंज पर जबरदस्त पावर मिलती है।

अपडेटेड ट्रिपर डैश

तकनीक के मोर्चे पर भी बाइक अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई है। इसके डिजिटल ट्रिपर डैश में अब राइडर्स को जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल करते समय अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन लॉक करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को भी पहले से कहीं ज्यादा ऑप्टिमाइज और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है। इन खूबियों के साथ, टॉप मॉडल की कीमत 2.72 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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