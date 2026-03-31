अब और भी खूंखार हुई रॉयल एनफील्ड 'गुरिल्ला'! खरीदने से पहले देख लें ये 5 बड़े अपडेट

Mar 31, 2026 09:09 pm IST

रॉयल एनफील्ड ने भारतीय मार्केट में अपनी दमदार रोडस्टर, 2026 गुरिल्ला 450 को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रुपये रखी है।

रॉयल एनफील्ड ने भारतीय मार्केट में अपनी दमदार रोडस्टर, 2026 गुरिल्ला 450 को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रुपये रखी है। यह बाइक अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और फीचर-लोडेड हो गई है। कंपनी ने इसमें कॉस्मेटिक के साथ मैकेनिकल लेवल पर भी कई सुधार किए हैं। इस अपडेट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका नया 'एपेक्स' वैरिएंट है। नियो-रेट्रो लुक के साथ रॉयल एनफील्ड की यह बाइक अब सीधे तौर पर KTM 390 Duke जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है।

नया एपेक्स वैरिएंट और स्पोर्टी लुक इस अपडेट की सबसे बड़ी जान इसका नया 'एपेक्स' वैरिएंट है। यह अब लाइनअप का बेस मॉडल बन गया है। इस वैरिएंट में हैंडलबार को 56mm नीचे रखा गया है, जिससे राइडर को थोड़ा झुककर बैठने वाला एग्रेसिव पोस्चर मिलता है। लुक्स को और निखारने के लिए इसमें नए पेंट स्कीम्स, हेडलैंप वाइजर और एक स्पोर्टी सीट काउल दिया गया है।

बेहतर ग्रिप के लिए नए टायर रॉयल एनफील्ड ने इस बार राइडर्स की सेफ्टी और कंट्रोल पर काफी ध्यान दिया है। एपेक्स वैरिएंट में नए 'Vredestein Centuro' टायर दिए गए हैं जो कोनों (corners) पर बेहतरीन पकड़ प्रदान करते हैं। वहीं, इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाले CEAT टायरों को भी 'सॉफ्ट कंपाउंड' के साथ अपडेट किया गया है। इससे गीली और सूखी दोनों तरह की सड़कों पर बाइक की ग्रिप और फीडबैक पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है।

नए कलर्स और फ्रेश लुक बाइक को नयापन देने के लिए कंपनी ने कलर्स के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किया है। एपेक्स वैरिएंट अब एपेक्स रेड, एपेक्स ब्लैक और एपेक्स ग्रीन जैसे तीन शानदार कलर में उपलब्ध है। इसके अलावा, मिड-स्पेक 'डैश' वैरिएंट में एक नया ट्वाइलाइट ब्लू कलर जोड़ा गया है। ये नए कलर ऑप्शंस Guerrilla 450 को एक नई और प्रीमियम पहचान देते हैं जो युवाओं को अपनी ओर खींचने का दम रखती है।

स्मूथ राइडिंग के लिए थ्रोटल मैप्स में सुधार बाइक चलाने के अनुभव को स्मूथ बनाने के लिए थ्रोटल रिस्पॉन्स को फिर से ट्यून किया गया है। अब 'स्ट्रीट मोड' में बाइक बहुत ही लीनियर और सॉफ्ट तरीके से चलती है, जबकि 'स्पोर्ट मोड' में मिड-रेंज पर जबरदस्त पावर मिलती है।