नेक्सन ईवी या कोई और? टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार को लेने से पहले चेक कर लें ये 5 जरूरी पॉइंट्स

Mar 30, 2026 04:51 pm IST

भारतीय सड़कों पर जब भी इलेक्ट्रिक कारों (EV) का जिक्र होता है, टाटा नेक्सन ईवी का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी शानदार लुक, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद रेंज की वजह से यह ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है।

भारतीय सड़कों पर जब भी इलेक्ट्रिक कारों (EV) का जिक्र होता है, टाटा नेक्सन ईवी का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी शानदार लुक, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद रेंज की वजह से यह मिड-रेंज ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ईवी खरीदना पेट्रोल या डीजल कार खरीदने से काफी अलग होता है? टाटा नेक्सन ईवी के लेटेस्ट 2026 मॉडल में कई ऐसे बदलाव और फीचर्स आए हैं, जिन्हें समझे बिना डील फाइनल करना समझदारी नहीं होगी। आइए विस्तार से जानते हैं उन 5 जरूरी बातों को जो आपके फैसले को सही साबित करेंगे।

दो बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज का ऑप्शन नेक्सन ईवी को कंपनी ने दो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से पेश किया है। इसमें एक 30 kWh का बैटरी पैक है जो करीब 325 किमी की रेंज का दावा करता है। जबकि दूसरा बड़ा 45 kWh का पैक है जो एक बार फुल चार्ज होने पर 489 किमी तक चल सकता है। अगर आपका इस्तेमाल शहर के अंदर है, तो छोटा पैक काफी है। जबकि हाईवे ट्रिप्स के लिए बड़ा पैक ही बेहतर रहता है।

हाई-टेक फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक लग्जरी अनुभव मिलता है। इसमें 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही, 10.24 इंच का पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को हर छोटी-बड़ी जानकारी देता है। वेंटिलेटेड सीटें, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 9-स्पीकर वाला जेबीएल (JBL) साउंड सिस्टम इसे एक बेहतरीन पैकेज बनाता है।

डिजाइन जो भीड़ से अलग दिखता है नेक्सन ईवी का डिजाइन इसके पेट्रोल वर्जन जैसा ही है, लेकिन कुछ खास बदलाव इसे इलेक्ट्रिक लुक देते हैं। इसके फ्रंट ग्रिल पर दिए गए वर्टिकल और डायगोनल स्लेट्स इसे एक मॉडर्न पहचान देते हैं। स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और ऊपर की ओर दी गई LED DRLs रात में इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। साथ ही, नए 'एम्पॉवर्ड' और 'डार्क' एडिशंस में मिलने वाले कलर ऑप्शंस युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे यह सड़क पर काफी प्रीमियम नजर आती है।

सेफ्टी से कोई समझौता नहीं टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं। इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल-2 ADAS तकनीक भी दी गई है, जो सड़क पर संभावित खतरों से पहले ही आपको अलर्ट कर देती है और जरूरत पड़ने पर खुद ब्रेक भी लगा सकती है।