लॉन्च से पहले Tata Sierra EV की खुली कुंडली, देखें फीचर्स, डिजाइन, सेफ्टी, रेंज की पूरी डिटेल्स
भारतीय मार्केट में Tata Sierra EV का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वैसे तो कंपनी लॉन्च के दिन ही इसके सभी डिटेल्स की जानकारी देगी। हालांकि, गाड़ी से जुड़े बड़े अपडेट्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं।
भारतीय मार्केट में टाटा सिएरा ईवी (Tata Sierra EV) का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यह धांसू इलेक्ट्रिक एसयूवी आगामी 30 जून को ऑफिशियली लॉन्च होने जा रही है। वैसे तो कंपनी लॉन्च के दिन ही इसके सभी फीचर्स और पावर की सही जानकारी देगी। हालांकि, उससे पहले ही इस गाड़ी से जुड़े सभी बड़े अपडेट्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। पिछले छह साल से डेवलपमेंट स्टेज में चल रही इस गाड़ी को पहली बार 2020 में एक कॉन्सेप्ट मॉडल के रूप में पेश किया गया था। अब इसके प्रोडक्शन मॉडल की हर एक डिटेल सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं अपकमिंग ईवी की सारी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
सिएरा ईवी का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसा ही होगा। फ्रंट में बंद ग्रिल और बीच में टाटा का लोगो मिलेगा। इसमें पूरी चौड़ाई वाली कनेक्टेड LED DRL, बम्पर में इंटीग्रेटेड LED हेडलाइट्स और वर्टिकल फॉग लैम्प्स मिलेंगे। वहीं, गाड़ी में सिएरा की पहचान 'अल्पाइन-स्टाइल' रियर क्वार्टर ग्लास मिलेगा। इसके अलावा फ्लश डोर हैंडल्स, चौकोर व्हील आर्चेस और 19-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED लाइट बार और फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra EV
₹ 25 - 30 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
VinFast VF e34
₹ 25 - 30 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
इंटीरियर में मिलेगा ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप
इसके टॉप वैरिएंट्स में तीन स्क्रीन वाला (ट्रिपल-स्क्रीन) सेटअप मिलेगा। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच की पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है। शुरुआती वैरिएंट्स में डुअल-स्क्रीन के साथ हेड-अप डिस्प्ले (HUD) मिल सकता है। केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जर मिलेगा। इसके अलावा, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर सनशेड्स, पावर्ड टेलगेट और 12-स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम (डॉल्बी एटमॉस के साथ) दिया जाएगा।
एडवांस आर्किटेक्चर पर बनी है ईवी
यह एसयूवी टाटा के एडवांस Acti.ev+ आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यही प्लेटफॉर्म हैरियर ईवी में भी इस्तेमाल हुआ है। यह प्लेटफॉर्म बड़े बैटरी पैक, रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) को सपोर्ट करता है। इसमें व्हीकल-टू-लोड (V2L) और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी।
सेफ्टी भी होगी दमदार
सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। साथ ही, इसमें लेवल-2 ADAS suite दिया जाएगा, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन-कीप असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।
फुल चार्ज पर 627 किमी चलेगी ईवी
सिएरा ईवी में 65kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। इसके RWD वैरिएंट्स 238bhp की पावर और 315Nm का टॉर्क जेनरेट करेंगे। वहीं, इसके AWD वैरिएंट्स में 504 Nm का भारी टॉर्क मिलेगा। इसका 65kWh बैटरी पैक करीब 538 किमी की रेंज देगा। वहीं, बड़ा 75kWh बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 627 किमी तक की रेंज दे सकता है। चूंकि सिएरा ईवी वजन में हैरियर ईवी से थोड़ी हल्की और छोटी है, इसलिए इसकी रेंज और भी बेहतर हो सकती है।
कितनी होगी ईवी की कीमत?
टाटा मोटर्स की लाइनअप में यह गाड़ी कर्व ईवी (Curvv.ev) के ऊपर और हैरियर ईवी के नीचे जगह बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी शुरुआती कीमत 15 से 18 लाख रुपये हो सकती है। वहीं, इसके टॉप AWD वैरिएंट की कीमत 25 लाख रुपये तक जा सकती है।
इन कारों से होगा मुकाबला
भारतीय मार्केट में लॉन्च होने के बाद टाटा सिएरा ईवी का सीधा मुकाबला महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी (MG ZS EV), मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला जैसी बड़ी गाड़ियों से होगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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