₹5.98 लाख की कार, 30 किमी. का माइलेज; घर लाई मारुति बलेनो तो कितनी बनेगी EMI ? यहां समझें पूरा गणित

Mar 23, 2026 02:25 pm IST

अगर आप ₹5.98 लाख की कार मारुति बलेनो खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको 30 किमी. का माइलेज देने वाली मारुति बलेनो की मंथली EMI के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए पूरा गणित समझते हैं।

अगर आप मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) खरीदने का प्लान बना रहे हैं या पहले से बुक कर चुके हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी। इस आर्टिकल में हम आपको आसान भाषा में बलेनो (Baleno) की EMI का पूरा गणित समझा रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत ₹5.98 लाख से शुरू

भारत में बलेनो (Baleno) एक बेहद पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक है, जिसे मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपने नेक्सा (Nexa) शोरूम के जरिए बेचती है। यह कार टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz), हुंडई i20 (Hyundai i20) और टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) जैसी कारों को टक्कर देती है। इसकी कीमत ₹5.98 लाख से ₹9.09 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है।

मारुति बलेनो की खासियत

मारुति बलेनो (Baleno) की खासियत इसका शानदार माइलेज, स्पेसियस केबिन और मॉडर्न फीचर्स हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 88.5 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। साथ ही इसमें CNG ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिससे माइलेज और बढ़ जाता है।

कितनी आएगी EMI?

अब बात करते हैं EMI की, तो अगर आप बलेनो (Baleno) के टॉप वैरिएंट (₹9,09,900) पर लोन लेते हैं और ब्याज दर 9.5% मानते हैं, तो आपकी मासिक किस्त लोन की अवधि के हिसाब से बदलती रहती है। अगर आप 2 साल (24 महीने) का लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग ₹41,778 की EMI देनी होगी।

मारुति बलेनो: मासिक EMI कैल्कुलेशन मॉडल & वैरिएंट कीमत लोन (100% एक्स-शोरूम) ब्याज दर रीपेमेंट टेन्योर मंथली EMI कुल ब्याज मारुति बलेनो अल्फा AGS पेट्रोल ₹909,900 ₹909,900 9.5% 24 महीना ₹41,778 ₹92,762 36 महीना ₹29,147 ₹139,384 48 महीना ₹22,860 ₹187,358 60 महीना ₹19,110 ₹236,676

3, 4 और 5 साल की EMI

3 साल (36 महीने) के लिए EMI करीब ₹29,147 होगी। वहीं, 4 साल (48 महीने) के लिए यह घटकर ₹22,860 हो जाती है। इसके अलावा 5 साल (60 महीने) के लिए आपको करीब ₹19,110 प्रति माह देना होगा। सीधी भाषा में समझें तो जितनी लंबी लोन अवधि होगी, EMI उतनी कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं, छोटी अवधि में EMI ज्यादा होगी, लेकिन कुल ब्याज कम लगेगा।