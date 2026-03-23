₹5.98 लाख की कार, 30 किमी. का माइलेज; घर लाई मारुति बलेनो तो कितनी बनेगी EMI ? यहां समझें पूरा गणित
अगर आप ₹5.98 लाख की कार मारुति बलेनो खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां आपको 30 किमी. का माइलेज देने वाली मारुति बलेनो की मंथली EMI के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए पूरा गणित समझते हैं।
अगर आप मारुति सुजुकी बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) खरीदने का प्लान बना रहे हैं या पहले से बुक कर चुके हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी। इस आर्टिकल में हम आपको आसान भाषा में बलेनो (Baleno) की EMI का पूरा गणित समझा रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Tata Altroz
₹ 6.89 - 11.49 लाख
Tata Tiago NRG
₹ 7.2 - 8.75 लाख
कीमत ₹5.98 लाख से शुरू
भारत में बलेनो (Baleno) एक बेहद पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक है, जिसे मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपने नेक्सा (Nexa) शोरूम के जरिए बेचती है। यह कार टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz), हुंडई i20 (Hyundai i20) और टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) जैसी कारों को टक्कर देती है। इसकी कीमत ₹5.98 लाख से ₹9.09 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है।
मारुति बलेनो की खासियत
मारुति बलेनो (Baleno) की खासियत इसका शानदार माइलेज, स्पेसियस केबिन और मॉडर्न फीचर्स हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 88.5 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। साथ ही इसमें CNG ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिससे माइलेज और बढ़ जाता है।
कितनी आएगी EMI?
अब बात करते हैं EMI की, तो अगर आप बलेनो (Baleno) के टॉप वैरिएंट (₹9,09,900) पर लोन लेते हैं और ब्याज दर 9.5% मानते हैं, तो आपकी मासिक किस्त लोन की अवधि के हिसाब से बदलती रहती है। अगर आप 2 साल (24 महीने) का लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग ₹41,778 की EMI देनी होगी।
|मारुति बलेनो: मासिक EMI कैल्कुलेशन
|मॉडल & वैरिएंट
|कीमत
|लोन (100% एक्स-शोरूम)
|ब्याज दर
|रीपेमेंट टेन्योर
|मंथली EMI
|कुल ब्याज
|मारुति बलेनो अल्फा AGS पेट्रोल
|₹909,900
|₹909,900
|9.5%
|24 महीना
|₹41,778
|₹92,762
|36 महीना
|₹29,147
|₹139,384
|48 महीना
|₹22,860
|₹187,358
|60 महीना
|₹19,110
|₹236,676
3, 4 और 5 साल की EMI
3 साल (36 महीने) के लिए EMI करीब ₹29,147 होगी। वहीं, 4 साल (48 महीने) के लिए यह घटकर ₹22,860 हो जाती है। इसके अलावा 5 साल (60 महीने) के लिए आपको करीब ₹19,110 प्रति माह देना होगा। सीधी भाषा में समझें तो जितनी लंबी लोन अवधि होगी, EMI उतनी कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं, छोटी अवधि में EMI ज्यादा होगी, लेकिन कुल ब्याज कम लगेगा।
इसलिए बलेनो (Baleno) खरीदने से पहले अपने बजट और इनकम के हिसाब से सही EMI प्लान चुनना बेहद जरूरी है। सही प्लानिंग से आप बिना किसी फाइनेंशियल दबाव के अपनी नई कार का मजा ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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