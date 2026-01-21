लोन पर खरीदी बजाज चेतक C25, तो कितनी बनेगी मंथली EMI? यहां समझिए 12 और 24 महीने का गणित

संक्षेप: अगर आप नए बजाज चेतक C25 ईवी (Bajaj Chetak C25) को EMI पर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम आपको इस ईवी की खासियत के साथ-साथ इसके 12 महीने और 24 महीने की EMI भी बताने जा रहे हैं।

अगर आप एक किफायती और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। बजाज ने हाल ही में इसे अपनी चेतक EV रेंज का सबसे सस्ता मॉडल बनाकर लॉन्च किया है। इसकी कीमत 91,399 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है और कंपनी को उम्मीद है कि यह स्कूटर बड़े पैमाने पर ग्राहकों को आकर्षित करेगा। अगर आप इस ईवी को EMI पर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम आपको इस ईवी की खासियत के साथ-साथ इसके EMI प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं।

बजाज चेतक C25: क्या है खास?

बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) को खासतौर पर डेली सिटी कम्यूट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज में 113 किमी. तक की रेंज देने में सक्षम है, जो डेली के ऑफिस या लोकल ट्रैवल के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसकी टॉप स्पीड 55 किमी./घंटा है, जो सिटी की ट्रैफिक परिस्थितियों के हिसाब से ठीक-ठाक कही जा सकती है।

हालांकि, इसी कीमत में बाजार में कुछ और इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर फीचर्स या ज्यादा स्पीड के साथ मिल जाते हैं, लेकिन बजाज चेतक C25 (Bajaj Chetak C25) की सबसे बड़ी ताकत बजाज ब्रांड की भरोसेमंद इमेज, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और आसान सर्विस नेटवर्क है। अब आइए इसकी EMI पर नजर डालते हैं।

बजाज चेतक C25 की EMI कितनी बनेगी?

अगर आप इसे EMI पर खरीदने का सोच रहे हैं, तो नीचे एक आसान गाइड दी गई है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हर महीने आपकी जेब पर कितना भार पड़ेगा।

बजाज चेतक C25: मंथली EMI कैल्कुलेशन कीमत लोन डाउनपेमेंट इंटरेस्ट रेट लोन रीपेमेंट टेन्योर मंथली EMI टोटल ब्याज ₹91,399 ₹61,399 ₹30,000 7.5% 12 महीना ₹5,327 ₹2,523 24 महीना ₹2,763 ₹4,911 8% 12 महीना ₹5,341 ₹2,693 24 महीना ₹2,777 ₹5,247

इस ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 91,399 रुपये है। इस EMI कैलकुलेशन में डाउन पेमेंट 30,000 रुपये माना गया है। इसके अलावा लोन अमाउंट 61,399 रुपये का माना गया है। हमने 7.5% और 8% की ब्याज दर 12 महीने और 24 महीने की लोन अवधि चुनी है।

7.5% ब्याज दर पर

7.5% ब्याज दर पर 12 महीने (1 साल) की EMI 5,327 प्रति माह और 24 महीने (2 साल) की EMI 2,763 प्रति माह पड़ रही थी।

8% ब्याज दर पर EMI