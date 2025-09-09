भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार हुई और भी किफायती, कीमत में ₹78,195 की कटौती; पहले लगते थे ₹6.29 लाख

भारत की सबसे सस्ती 7-सीटर कार अब और भी किफायती हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में लगभग 80,000 रुपये तक की कटौती की है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत में हाल ही में हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स ने कार खरीदारों को बड़ी खुशखबरी दी है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, वहीं बड़ी गाड़ियों पर टैक्स अब 40% होगा, जो पहले 43-50% तक था। जीएसटी कटौती के बाद देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार रेनो ट्राइबर (Triber) की कीमतें भी घट गई हैं। ये कार GST कटौती के बाद और भी किफायती हो गई है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कंपनी के अनुसार ट्राइबर (Triber) के सभी वैरिएंट्स पर करीब 8.5% तक की कीमत में कमी आएगी। सबसे ज्यादा फायदा इमोशनल पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट (Emotion Petrol-Automatic Variant) के खरीदारों को मिलेगा, जिसकी कीमत अब करीब 78,195 रुपये तक कम हो जाएगी।

रेनो ट्राइबर क्यों है खास?

रेनो ट्राइबर 7-सीटर होने के बावजूद कॉम्पैक्ट साइज में आती है, जिससे यह शहर और हाईवे दोनों के लिए परफेक्ट बन जाती है। सीट्स फोल्ड करने पर इसमें 625 लीटर तक का बूट स्पेस मिल जाता है। इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो शानदार माइलेज देने में सक्षम है। इसमें मल्टी-सिटिंग लेआउट दिया गया है, जो इसे फैमिली कार का बेस्ट ऑप्शन बनाता है। इसमें ABS, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं।

सस्ते में 7-सीटर कार