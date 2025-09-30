Thanks to GST! अब सनरूफ वाली कार खरीदना हुआ सस्ता, सिर्फ ₹7 लाख में मिल रही! देखें टॉप-10 की लिस्ट

देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कारों की लिस्ट में टाटा पंच, हुंडई एक्सचर, टाटा अल्ट्रोज, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, हुंडई i20, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, मारुति डिजायर और हुंडई i20 N लाइन शामिल हैं। अब इन सभी सनरूफ वाली कारों की कीमतें 10 लाख रुपए के अंदर आ गई हैं।

GST 2.0 ने छोटी कारों को सस्ता किया है। इन छोटी कारों की कैटेगरी में सनरूफ वाले मॉडल भी आ गए हैं। कुल मिलाकर अब सनरूफ वाली कारों को खरीदना और भी आसान हो गया है। देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली कारों की लिस्ट में टाटा पंच, हुंडई एक्सचर, टाटा अल्ट्रोज, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, हुंडई i20, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, मारुति डिजायर और हुंडई i20 N लाइन शामिल हैं। अब इन सभी सनरूफ वाली कारों की कीमतें 10 लाख रुपए के अंदर आ गई हैं। वहीं, इनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 7.06 लाख रुपए से शुरू हैं। चलिए एक-एक करके इन सभी मॉडल के सभी सनरूफ वैरिएंट के बारे में जानते हैं।

1. Tata Punch

टाटा पंच वर्तमान में भारत में सनरूफ देने वाली सबसे अफॉर्डेबल कार है। यह सुविधा इसके एडवेंचर S ट्रिम से ही उपलब्ध होगी। इस ट्रिम लेवल में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 88hp और 115Nm उत्पन्न करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। साथ ही, एक CNG-मैनुअल पावरट्रेन भी है जो 73.5hp का पावर और 103Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

टाटा पंच सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) Adventure S ₹7.06 Adventure + S ₹7.51 Adventure S AMT ₹7.61 Adventure S CNG ₹7.93 Adventure + S AMT ₹8.06 Accomplished + S ₹8.14 Adventure + S CNG ₹8.38 Creative + S ₹8.55 Accomplished + S AMT ₹8.69 Creative + S CAMO ₹8.69 Creative + S AMT ₹9.10 Accomplished + S CNG ₹9.14 Creative + S AMT CAMO ₹9.24 Accomplished + S CNG CAMO ₹9.30

2. Hyundai Exter

एक्सटर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे छोटी हुंडई SUV है। इसे S+ ट्रिम लेवल से सनरूफ के साथ खरीदा जा सकता है। i20 की तरह, एक्सटर में भी सनरूफ के लिए वॉयस कमांड की सुविधा है, जो इसके SX(O) कनेक्ट नाइट एडिशन ट्रिम से शुरू होती है। एक्सटर में i20 वाला 83hp, 115Nm, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, लेकिन इसके अतिरिक्त CNG वैरिएंट भी उपलब्ध हैं, जिनमें सबसे अफॉर्डेबल S+ एग्जीक्यूटिव वैरिएंट में सनरूफ मिलता है।

हुंडई एक्सटर सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) S+ 7.3 S+ AMT 7.94 S+ Executive Dual CNG 8.14 S Smart 7.02 S Smart AMT 7.67 S Smart Dual CNG 7.89 SX Smart 7.51 SX ~* 7.64 SX Tech 7.83 SX Smart AMT 8.12 SX AMT ~* 8.26 SX(O) 8.26 SX Tech AMT 8.44 SX(O) Connect Knight Edition ~ 8.98 SX(O) Connect AMT ~* 9.24 SX Smart Dual CNG 8.44 SX CNG 8.46 SX Dual CNG 8.58 SX Tech Dual CNG 8.76

3. Tata Altroz

अल्ट्रोज के हालिया फेसलिफ्ट के बाद, टाटा की यह हैचबैक भारत में सनरूफ देने वाली सबसे अफॉर्डेबल कार के अपने पुराने स्थान से खिसक गई है। अब, अल्ट्रोज में प्योर S ट्रिम लेवल से ही सनरूफ मिलता है, जो 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है जो 88hp और 115Nm उत्पन्न करता है और 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से लैस है।

टाटा अल्ट्रोज सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) Pure S Petrol 7.36 Creative S Petrol 8.27 Accomplished S Petrol 9.13 Creative S Diesel 9.32 Pure S CNG 8.37 Creative S CNG 9.14 Pure S AMT Petrol 7.91 Creative S AMT Petrol 8.82 Creative S DCA Petrol 9.42

4. Hyundai Venue

हुंडई की लोकप्रिय वेन्यू कॉम्पैक्ट SUV आने वाले महीनों में एक जनरेशनल अपडेट के साथ आएगी, लेकिन वर्तमान में आप इसे एंट्री-लेवल E+ ट्रिम लेवल से ही सनरूफ के साथ पा सकते हैं। यह वेन्यू ट्रिम केवल 83hp, 114Nm, 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। सनरूफ वाला एकमात्र टर्बो पेट्रोल वैरिएंट S(O) ट्रिम में उपलब्ध है।

हुंडई वेन्यू सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) E+ Petrol 7.61 S+ Petrol 8.71 S(O)+ Petrol 9.14 S(O) Turbo Petrol 9.91 SX Executive Petrol 9.87

5. Kia Sonet

सोनेट बाहरी तौर पर वेन्यू जैसी ही दिखती है, लेकिन इसका सनरूफ से लैस HTE(O) ट्रिम हुंडई SUV के समकक्ष ट्रिम लेवल से थोड़ा महंगा है। अतिरिक्त पैसे के लिए, सोनेट खरीदारों को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक दमदार 116hp, 250Nm, 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। भारत में सनरूफ वाली सबसे अफॉर्डेबल डीजल कार है।

किआ सोनेट सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) HTE (O) Petrol 7.7 HTE (O) Diesel 8.98 HTK (O) Petrol 8.71 HTK (O) Petrol iMT 9.1 HTK+ (O) Petrol 9.59 HTK (O) Diesel 9.93

6. Hyundai i20

हुंडई की प्रीमियम हैचबैक, i20, अपने मिड-लेवल स्पोर्ट्ज ट्रिम से ही सनरूफ से लैस है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि i20 के केवल टॉप-स्पेक एस्टा (O) ट्रिम लेवल की कीमत 9.14 लाख रुपए से शुरू होती है। i20 में 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 83hp और 115Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं।

हुंडई i20 सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) Sportz (O) 8.27 Sportz (O) Knight Edition 8.36 Sportz (O) IVT 9.14 Asta 8.61 Asta (O) 9.14 Asta (O) Dual tone 9.31

7. Tata Nexon

नेक्सन कॉम्पैक्ट SUV अपने स्मार्ट+ S ट्रिम से ही सनरूफ के साथ आती है। इस नेक्सन ट्रिम में तीन पावरट्रेन उपलब्ध हैं, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल के साथ 88hp, 170Nm, 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 6-स्पीड मैनुअल के साथ 85hp, 260Nm, 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-डीज़ल इंजन, और 6-स्पीड मैनुअल के साथ 73.5hp, 170Nm पेट्रोल-CNG सेटअप शामिल है। नेक्सन उन कुछ मॉडलों में से एक है जो पैनोरमिक सनरूफ भी प्रदान करते हैं।

टाटा नेक्सन सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) Smart+ S 8.29 Pure+ S 9.14 Pure+ S AMT 9.78 Smart+ S Diesel 9.27 Pure+ S CNG 9.99

8. Mahindra XUV 3XO

XUV 3XO की नई लॉन्च हुई RevX ट्रिम लाइन सिंगल-पैन सनरूफ की सुविधा को कम करती है। यह सुविधा अब RevX M(O) वैरिएंट में उपलब्ध है, जो पिछले MX2 प्रो ट्रिम से लगभग 9,000 रुपए सस्ता है। RevX M(O) ट्रिम में, XUV 3XO खरीदारों को एकमात्र 111hp, 200Nm, 1.2-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है।

महिंद्रा XUV 3XO सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) REVX M (O) Petrol 8.6 MX2 Pro Petrol 8.69 MX2 Pro Diesel 9.53 MX2 Pro Petrol AT 9.6 MX3 Petrol 8.87 MX3 Diesel 9.84 MX3 Pro Petrol 9.1 AX5 Petrol 9.99

9. Maruti Suzuki Dzire

डिजायर इस लिस्ट में एकमात्र सेडान है। यह केवल अपने टॉप-स्पेक ZXI+ ट्रिम में सनरूफ प्रदान करती है। इस ट्रिम लेवल में, डिजायर अपने 82hp, 112Nm, 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

मारुति डिजायर सनरूफ वैरिएंट की कीमतें वैरिएंट कीमत (लाख) ZXi+ MT 8.86 ZXi+ AMT 9.31

10. Hyundai i20 N Line

i20 का हॉट N लाइन वर्जन इस लिस्ट में लास्ट मॉडल है। अपने बेस N6 मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रिम से सनरूफ प्रदान करता है। हालांकि, i20 N लाइन के केवल N8 ट्रिम में ही सनरूफ के लिए वॉयस कमांड मिलते हैं। हुड के तहत, i20 N लाइन 120hp, 172Nm, 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन से लैस है जिसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।