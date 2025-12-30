Hindustan Hindi News
भरपूर स्पेस और दमदार माइलेज वालीं 4 सेडान, 1 लीटर में 26Km भरेंगी फर्राटा; कीमत ₹5.49 लाख

संक्षेप:

देश के अंदर भले ही SUV सेगमेंट मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी सेडान का दबदबा देखने मिल जाता है। सेडान सेगमेंट में ऐसे कई मॉडल हैं जिनकी डिमांड के सामने लग्जरी SUVs भी फेल हो जाती है। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर का नाम सबसे ऊपर है।

Dec 30, 2025 03:30 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के अंदर भले ही SUV सेगमेंट मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी सेडान का दबदबा देखने मिल जाता है। सेडान सेगमेंट में ऐसे कई मॉडल हैं जिनकी डिमांड के सामने लग्जरी SUVs भी फेल हो जाती है। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर का नाम सबसे ऊपर है। वैसे, सेगमेंट में हुंडई ऑरा, टाटा टिगोर और होंडा अमेज की भी ठीक-ठाक डिमांड है। GST 2.0 के बाद इन सभी कीमतों में भी बड़ी कटौती देखने को मिली है। ये अपनी कम कीमत के साथ बेहतर माइलेज के लिए भी जानी जाती हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. टाटा टिगोर
टाटा टिगोर पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध है। नई GST के बाद इस कॉम्पैक्ट सेडान पर 81,000 रुपए तक की कटौती हुई है। XZ प्लस Lux CNG और XZA प्लस CNG वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, इसके बाद XZ प्लस CNG ट्रिम की कीमत है। टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, इसका माइलेज 20 km/l तक है।

2. हुंडई ऑरा
ऑरा के टॉप-ऑफ-द-लाइन SX प्लस AMT वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 76,000 रुपए की कटौती हुई है। मैनुअल ट्रांसमिशन लाइन-अप में SX (O) ट्रिम पर सबसे ज्यादा 74,000 रुपए की कटौती हुई है। S CNG और S कॉर्पोरेट CNG ट्रिम पर 70,000 रुपए से ज्यादा की बचत की जा सकती है। GST दरों में कमी के बाद ऑरा की एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, इसका माइलेज 21 km/l तक है।

3. मारुति सुजुकी डिजायर
डिजायर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। इस कॉम्पैक्ट सेडान की कीमत में टॉप-स्पेक ZXi प्लस AMT वैरिएंट के लिए 88,000 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट पर 85,000 रुपए तक की बचत हो रही है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत अब 6.26 लाख रुपए से 9.31 लाख रुपए के बीच है। वहीं, इसका माइलेज 26 km/l तक है।

4. होंडा अमेज
लेटेस्ट थर्ड जनरेशन की अमेज की कीमत में सबसे ज्यादा 1.20 लाख रुपए तक की कटौती की गई है, जो इसके टॉप-स्पेक ZX CVT वैरिएंट पर है। इस कॉम्पैक्ट सेडान के मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रिम्स पर 85,000 रुपए तक का GST लाभ मिल रहा है। अमेज की नई एक्स-शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक हो गई है। वहीं, इसका माइलेज 20 km/l तक है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
