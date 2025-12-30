भरपूर स्पेस और दमदार माइलेज वालीं 4 सेडान, 1 लीटर में 26Km भरेंगी फर्राटा; कीमत ₹5.49 लाख

संक्षेप: देश के अंदर भले ही SUV सेगमेंट मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी सेडान का दबदबा देखने मिल जाता है। सेडान सेगमेंट में ऐसे कई मॉडल हैं जिनकी डिमांड के सामने लग्जरी SUVs भी फेल हो जाती है। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर का नाम सबसे ऊपर है।

देश के अंदर भले ही SUV सेगमेंट मजबूत हुआ है, लेकिन आज भी सेडान का दबदबा देखने मिल जाता है। सेडान सेगमेंट में ऐसे कई मॉडल हैं जिनकी डिमांड के सामने लग्जरी SUVs भी फेल हो जाती है। इसमें मारुति सुजुकी डिजायर का नाम सबसे ऊपर है। वैसे, सेगमेंट में हुंडई ऑरा, टाटा टिगोर और होंडा अमेज की भी ठीक-ठाक डिमांड है। GST 2.0 के बाद इन सभी कीमतों में भी बड़ी कटौती देखने को मिली है। ये अपनी कम कीमत के साथ बेहतर माइलेज के लिए भी जानी जाती हैं। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. टाटा टिगोर

टाटा टिगोर पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध है। नई GST के बाद इस कॉम्पैक्ट सेडान पर 81,000 रुपए तक की कटौती हुई है। XZ प्लस Lux CNG और XZA प्लस CNG वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा कटौती हुई है, इसके बाद XZ प्लस CNG ट्रिम की कीमत है। टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, इसका माइलेज 20 km/l तक है।

2. हुंडई ऑरा

ऑरा के टॉप-ऑफ-द-लाइन SX प्लस AMT वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 76,000 रुपए की कटौती हुई है। मैनुअल ट्रांसमिशन लाइन-अप में SX (O) ट्रिम पर सबसे ज्यादा 74,000 रुपए की कटौती हुई है। S CNG और S कॉर्पोरेट CNG ट्रिम पर 70,000 रुपए से ज्यादा की बचत की जा सकती है। GST दरों में कमी के बाद ऑरा की एक्स-शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, इसका माइलेज 21 km/l तक है।

3. मारुति सुजुकी डिजायर

डिजायर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है। इस कॉम्पैक्ट सेडान की कीमत में टॉप-स्पेक ZXi प्लस AMT वैरिएंट के लिए 88,000 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट पर 85,000 रुपए तक की बचत हो रही है। डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत अब 6.26 लाख रुपए से 9.31 लाख रुपए के बीच है। वहीं, इसका माइलेज 26 km/l तक है।