भूल जाओ पेट्रोल, डीजल और CNG! ये इलेक्ट्रिक कार 230Km तक दौड़ेगी, हर महीने ₹5000 भी बचाएगी
कॉमेट EV के नाम देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का तमगा है। ये कम कीमत के साथ अपने स्टाइलिश डिजाइन और सिटी के हिसाब से बेहतर रेंज के साथ आती है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.62 लाख से 9.99 लाख रुपए के बीच है। इसमें सिर्फ 17.4kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 230km है।
पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने इलेक्ट्रिक कार में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवी से चलने की अपील की है। ऐसे में देश की अंदर सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। इस सेगमेंट में MG कॉमेट EV, टाटा टियागो EV, टाटा पंच EV जैसे मॉडल शामिल हैं। इन सभी की कीमत 10 लाख रुपए से कम है। हालांकि, कॉमेट EV के नाम देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का तमगा है। ये कम कीमत के साथ अपने स्टाइलिश डिजाइन और सिटी के हिसाब से बेहतर रेंज के साथ आती है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.62 लाख से 9.99 लाख रुपए के बीच है। इसमें सिर्फ 17.4kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 230km है।
MG कॉमेट EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कॉमेट EV की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो बिजी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए या तंग जगहों में पार्किंग के लिए वरदान है। MG कॉमेट ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप, स्लीक हेडलैंप दिया है। इसमें बड़े आकार के डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और एक फ्लैट रियर सेक्शन दिया है।
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Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Vayve Mobility EVA
₹ 3.25 - 4.49 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
इसमें 10.25-इंच की स्क्रीन, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर दिया है। यूजर्स कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने डिवाइस को पेयर करने में सक्षम होंगे। इसमें म्यूजिक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम की जानकारी और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की डिटेल मिलेगी। MG कॉमेट ईवी को 4 कलर ऑप्शन बे (ब्लू), सेरेनिटी (ग्रीन), सनडाउनर (ऑरेंज) और फ्लेक्स (रेड) में खरीद पाएंगे।
MG कॉमेट ईवी GSEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, कार अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण थोड़ी नाजुक दिख सकती है। इसमें 12 इंच के पहियों के साथ टायर का आकार 145/70 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं।
कॉमेट EV से हर महीने ₹5000 की बचत
कंपनी का दावा है कि कॉमेट EV से 1000km का चलने का खर्च 519 रुपए आएगा। ऐसे में मान लेते हैं कि 1000cc के इंजन वाली कार का माइलेज करीब 20Km/l होता है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कार 20km का सफर तय करेगी। यानी 1000Km के लिए 50 लीटर पेट्रोल लगेगा। 50 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 5500 रुपए हो जाती है। यानी 5500 पेट्रोल की तुलना में ईवी चार्जिंग का खर्च 519 रुपए होगा। इस तरह करीब 4,981 रुपए की बचत होगी। यानी हर महीने 1000km के सफर पर पेट्रोल कार की तुलना में कॉमेट EV से औसतन 5000 रुपए की बचत बचेंगे।
इस महीने ₹60000 का डिस्काउंट मिल रहा
कंपनी इस महीने इस कार पर ग्राहकों के लिए शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, मई में कॉमेट EV खरीदने पर 60,000 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि, MY25 और MY26 यूनिट के लिए ये बेनफिट अलग-अलग होंगे। MY26 यूनिस पर 10,000 रुपए की छूट, 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए के लॉयल्टी बोनस और और 10,000 रुपए का कॉर्पोरेट बेनिफिट मिलेंगे। कॉमेट EV की मॉडल ईयर 2025 यूनिट पर 30,000 रुपए तक की छूट और MY26 मॉडल्स जैसे ही लॉयल्टी और कॉर्पोरेट फायदे मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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