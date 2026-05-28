भूल जाओ पेट्रोल, डीजल और CNG! ये इलेक्ट्रिक कार 230Km तक दौड़ेगी, हर महीने ₹5000 भी बचाएगी

कॉमेट EV के नाम देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का तमगा है। ये कम कीमत के साथ अपने स्टाइलिश डिजाइन और सिटी के हिसाब से बेहतर रेंज के साथ आती है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.62 लाख से 9.99 लाख रुपए के बीच है। इसमें सिर्फ 17.4kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 230km है।

पेट्रोल, डीजल और CNG की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने इलेक्ट्रिक कार में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवी से चलने की अपील की है। ऐसे में देश की अंदर सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। इस सेगमेंट में MG कॉमेट EV, टाटा टियागो EV, टाटा पंच EV जैसे मॉडल शामिल हैं। इन सभी की कीमत 10 लाख रुपए से कम है। हालांकि, कॉमेट EV के नाम देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार का तमगा है। ये कम कीमत के साथ अपने स्टाइलिश डिजाइन और सिटी के हिसाब से बेहतर रेंज के साथ आती है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 7.62 लाख से 9.99 लाख रुपए के बीच है। इसमें सिर्फ 17.4kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी दावा की गई रेंज 230km है।

MG कॉमेट EV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कॉमेट EV की लंबाई 2974mm, चौड़ाई 1505mm और ऊंचाई 1640mm है। इसका व्हीलबेस 2010mm है। टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.2 मीटर है, जो बिजी सड़कों पर ड्राइविंग के लिए या तंग जगहों में पार्किंग के लिए वरदान है। MG कॉमेट ईवी में क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, फुल-चौड़ाई वाली LED स्ट्रिप, स्लीक हेडलैंप दिया है। इसमें बड़े आकार के डोर, स्पोर्टी एलॉय व्हील और एक फ्लैट रियर सेक्शन दिया है।

इसमें 10.25-इंच की स्क्रीन, एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर दिया है। यूजर्स कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने डिवाइस को पेयर करने में सक्षम होंगे। इसमें म्यूजिक, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, मौसम की जानकारी और रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट की डिटेल मिलेगी। MG कॉमेट ईवी को 4 कलर ऑप्शन बे (ब्लू), सेरेनिटी (ग्रीन), सनडाउनर (ऑरेंज) और फ्लेक्स (रेड) में खरीद पाएंगे।

MG कॉमेट ईवी GSEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे खासतौर पर शहरी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, कार अपने कॉम्पैक्ट आकार के कारण थोड़ी नाजुक दिख सकती है। इसमें 12 इंच के पहियों के साथ टायर का आकार 145/70 है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं जबकि रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं।

कॉमेट EV से हर महीने ₹5000 की बचत

कंपनी का दावा है कि कॉमेट EV से 1000km का चलने का खर्च 519 रुपए आएगा। ऐसे में मान लेते हैं कि 1000cc के इंजन वाली कार का माइलेज करीब 20Km/l होता है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है। यानी 1 लीटर पेट्रोल में कार 20km का सफर तय करेगी। यानी 1000Km के लिए 50 लीटर पेट्रोल लगेगा। 50 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 5500 रुपए हो जाती है। यानी 5500 पेट्रोल की तुलना में ईवी चार्जिंग का खर्च 519 रुपए होगा। इस तरह करीब 4,981 रुपए की बचत होगी। यानी हर महीने 1000km के सफर पर पेट्रोल कार की तुलना में कॉमेट EV से औसतन 5000 रुपए की बचत बचेंगे।