33Km से ज्यादा माइलेज और कीमत ₹5 लाख भी नहीं, छोटी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट 2 CNG कार

पेट्रोल, डीजल और CNG की मौजूदा कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर, डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर और CNG की कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम है। चलिए अब इन 2 शानदार माइलेज देने वाली CNG कारों के बारे में जानते हैं।

भारतीय बाजार में पिछले कुछ सालों में ग्राहकों ने CNG कारों की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। वहीं, अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG कारों की डिमांड का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर हुआ है। हालांकि, इस बीच CNG की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसके बाद भी ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ती है। इतनी ही नहीं, CNG कारों का माइलेज भी फ्यूल कारों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। खासकर मारुति के पास तो ऐसी CNG कार हैं, जो 34Km के करीब का माइलेज भी देती हैं। हम यहां पर ऐसी ही 2 कारों के बारे में बता रहे हैं जिनकी कीमत भी 5 लाख से बहुत कम हैं।

पेट्रोल, डीजल और CNG की मौजूदा कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर, डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर और CNG की कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम है। चलिए अब इन 2 शानदार माइलेज देने वाली CNG कारों के बारे में जानते हैं।

1. Maruti S-Presso LXi (O) CNG

माइलेज 32.73 km/kg

कीमत 461,900 रुपए एस-प्रेसो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। बता दें कि अप्रैल में इसे साल-दस-साल के आधार पर 617% की ग्रोथ मिली।

2. Maruti Alto K10 LXi (O) CNG

माइलेज 33.85 km/kg

कीमत 481,900 रुपए ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।