cheapest car in india after new gst आज से ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख से शुरू; देखें सभी कारों की वैरिएंट वाइज लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़cheapest car in india after new gst

आज से ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख से शुरू; देखें सभी कारों की वैरिएंट वाइज लिस्ट

मोदी सरकार के नए GST स्लैब के बाद से कारों की कीमतों में जबरदस्त कटौती देखने को मिली है। इसके बाद पहले से कम कीमत में मिलने वाली कारों को खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, अब देश की सबसे सस्ती कारों की रैंक में भी अंतर आ गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 06:45 AM
share Share
Follow Us on
आज से ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख से शुरू; देखें सभी कारों की वैरिएंट वाइज लिस्ट

मोदी सरकार के नए GST स्लैब के बाद से कारों की कीमतों में जबरदस्त कटौती देखने को मिली है। इसके बाद पहले से कम कीमत में मिलने वाली कारों को खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, अब देश की सबसे सस्ती कारों की रैंक में भी अंतर आ गया है। अब देश की नई सबसे सस्ती कार मारुति ऑल्टो K10 नहीं बल्कि मारुति एस-प्रेसो है। इस कार की कीमत सिर्फ 3.50 लाख से शुरू है। हम यहां पर आपको देश 5 सबसे सस्ती कारों के बारे में बता रहे हैं। इन सभी की कीमतें 5 लाख से बहुत कम हो चुकी हैं। चलिए इन सभी की वैरिएंट वाइज कीमतें देखते हैं।

1. मारुति एस-प्रेसो (शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपए)
मारुति एस-प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार बन चुकी है। पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब 76,600 रुपए की की कौटती के साथ 3,49,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 17.96% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
STD (O)Rs. 4,26,500-Rs. 76,600Rs. 3,49,900-17.96%
LXI (O)Rs. 4,99,500-Rs. 1,19,600Rs. 3,79,900-23.94%
VXI (O)Rs. 5,21,499-Rs. 91,599Rs. 4,29,900-17.56%
VXI Plus (O)Rs. 5,50,500-Rs. 70,600Rs. 4,79,900-12.82%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXI (O)Rs. 5,71,500-Rs. 96,600Rs. 4,74,900-16.90%
VXI Plus (O)Rs. 6,00,500-Rs. 75,600Rs. 5,24,900-12.59%
1.0L CNG-Manual
LXI (O)Rs. 5,91,500-Rs. 1,29,600Rs. 4,61,900-21.91%
VXI (O)Rs. 6,11,500-Rs. 99,600Rs. 5,11,900-16.29%

2. मारुति ऑल्टो K10 (शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपए)
मारुति ऑल्टो K10 भी देश की सबसे सस्ती कारों में शामिल है। पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की की कौटती के साथ 3,69,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 12.55% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
STD (O)Rs. 4,23,000-Rs. 53,100Rs. 3,69,900-12.55%
LXI (O)Rs. 4,99,500-Rs. 99,600Rs. 3,99,900-19.94%
VXI (O)Rs. 5,30,500-Rs. 80,600Rs. 4,49,900-15.19%
VXI Plus (O)Rs. 5,59,500-Rs. 59,600Rs. 4,99,900-10.65%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXI (O)Rs. 5,80,500-Rs. 85,600Rs. 4,94,900-14.75%
VXI Plus (O)Rs. 6,09,499-Rs. 64,599Rs. 5,44,900-10.60%
1.0L CNG-Manual
LXI (O)Rs. 5,89,501-Rs. 1,07,601Rs. 4,81,900-18.25%
VXI (O)Rs. 6,20,500-Rs. 88,600Rs. 5,31,900-14.28%
ये भी पढ़ें:क्रेटा से वेन्यू तक, आज से कितने में मिलेंगी हुंडई की सभी 9 कारें; देखें कीमतें

3. रेनो क्विड (शुरुआती कीमत 4,29,900 रुपए)
रेनो क्विड देश की तीसरी सबसे सस्ती कार है। पहले इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत 4,69,995 रुपए थी, जो अब 40,095 रुपए की की कौटती के साथ 4,29,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 8.53% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

रेनो क्विड की वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौतीअंतर %
1.0 RXE₹4,69,995₹4,29,900₹40,0958.53%
1.0 RXL(O)₹5,09,995₹4,66,500₹43,4958.53%
1.0 RXT₹5,54,995₹5,07,700₹47,2958.52%
1.0 RXL(O) AMT₹5,54,995₹5,07,700₹47,2958.52%
1.0 CLIMBER₹5,87,995₹5,37,900₹50,0958.52%
1.0 RXT AMT₹5,99,995₹5,48,800₹51,1958.53%
1.0 CLIMBER (DT)₹5,99,995₹5,48,800₹51,1958.53%
1.0 CLIMBER AMT₹6,32,995₹5,79,000₹53,9958.53%
1.0 CLIMBER AMT (DT)₹6,44,995₹5,90,000₹54,9958.53%

4. टाटा टियागो (शुरुआती कीमत 4,57,490 रुपए)
टाटा टियागो देश की चौथी सबसे सस्ती कार है। पहले इसके XE वैरिएंट की कीमत 4,99,990 रुपए थी, जो अब 42,500 रुपए की की कौटती के साथ 4,57,490 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 8.50% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

टाटा टियागो पेट्रोल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौतीअंतर %
XE₹4,99,990₹4,57,490₹42,5008.50%
XM₹5,79,990₹5,30,690₹49,3008.50%
XT₹6,34,990₹5,80,990₹54,0008.50%
XTA₹6,89,990₹6,31,290₹58,7008.51%
XZ₹6,99,990₹6,40,390₹59,6008.51%
XZ Plus (DT)₹7,39,990₹6,76,990₹63,0008.51%
XZ Plus₹7,39,990₹6,76,990₹63,0008.51%
XZA₹7,54,990₹6,90,790₹64,2008.50%
टाटा टियागो CNG की वैरिएंट वाइज नई कीमतें
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतकटौतीअंतर %
XE CNG₹5,99,990₹5,48,990₹51,0008.50%
XM CNG₹6,79,990₹6,22,090₹57,9008.51%
XT CNG₹7,34,990₹6,72,490₹62,5008.50%
XTA CNG₹7,89,990₹7,22,790₹67,2008.51%
XZ CNG₹7,99,990₹7,31,890₹68,1008.51%
XZA CNG₹8,54,990₹7,82,190₹72,8008.51%
ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, आज से सस्ती मिलेंगी मारुति की सभी 16 कारें; देखें कीमतें

5. मारुति सेलेरियो (शुरुआती कीमत 4,69,900 रुपए)
मारुति सेलेरियो भी देश की सबसे सस्ती कारों में शामिल है। पहले इसके LXI वैरिएंट की कीमत 5,64,000 रुपए थी, जो अब 94,100 रुपए की की कौटती के साथ 4,69,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 16.68% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

मारुति सेलेरियो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
LXIRs. 5,64,000-Rs. 94,100Rs. 4,69,900-16.68%
VXIRs. 5,99,500-Rs. 83,600Rs. 5,15,900-13.94%
ZXIRs. 6,39,000-Rs. 68,100Rs. 5,70,900-10.66%
ZXI PlusRs. 6,87,000-Rs. 59,100Rs. 6,27,900-8.60%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXIRs. 6,49,500-Rs. 88,600Rs. 5,60,900-13.64%
ZXIRs. 6,89,000-Rs. 73,100Rs. 6,15,900-10.61%
ZXI PlusRs. 7,37,000-Rs. 64,100Rs. 6,72,900-8.70%
1.0L CNG-Manual
VXIRs. 6,89,500-Rs. 91,600Rs. 5,97,900-13.28%
Maruti Maruti Suzuki Maruti Alto अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।