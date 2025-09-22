आज से ये हैं देश की 5 सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख से शुरू; देखें सभी कारों की वैरिएंट वाइज लिस्ट

मोदी सरकार के नए GST स्लैब के बाद से कारों की कीमतों में जबरदस्त कटौती देखने को मिली है। इसके बाद पहले से कम कीमत में मिलने वाली कारों को खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, अब देश की सबसे सस्ती कारों की रैंक में भी अंतर आ गया है।

अब देश की नई सबसे सस्ती कार मारुति ऑल्टो K10 नहीं बल्कि मारुति एस-प्रेसो है। इस कार की कीमत सिर्फ 3.50 लाख से शुरू है। हम यहां पर आपको देश 5 सबसे सस्ती कारों के बारे में बता रहे हैं। इन सभी की कीमतें 5 लाख से बहुत कम हो चुकी हैं। चलिए इन सभी की वैरिएंट वाइज कीमतें देखते हैं।

1. मारुति एस-प्रेसो (शुरुआती कीमत 3,49,900 रुपए)

मारुति एस-प्रेसो अब देश की सबसे सस्ती कार बन चुकी है। पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब 76,600 रुपए की की कौटती के साथ 3,49,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 17.96% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,26,500 -Rs. 76,600 Rs. 3,49,900 -17.96% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 1,19,600 Rs. 3,79,900 -23.94% VXI (O) Rs. 5,21,499 -Rs. 91,599 Rs. 4,29,900 -17.56% VXI Plus (O) Rs. 5,50,500 -Rs. 70,600 Rs. 4,79,900 -12.82% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,71,500 -Rs. 96,600 Rs. 4,74,900 -16.90% VXI Plus (O) Rs. 6,00,500 -Rs. 75,600 Rs. 5,24,900 -12.59% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 1,29,600 Rs. 4,61,900 -21.91% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 99,600 Rs. 5,11,900 -16.29%

2. मारुति ऑल्टो K10 (शुरुआती कीमत 3,69,900 रुपए)

मारुति ऑल्टो K10 भी देश की सबसे सस्ती कारों में शामिल है। पहले इसके STD (O) वैरिएंट की कीमत 4,23,000 रुपए थी, जो अब 53,100 रुपए की की कौटती के साथ 3,69,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 12.55% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

मारुति ऑल्टो K10 वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,23,000 -Rs. 53,100 Rs. 3,69,900 -12.55% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 99,600 Rs. 3,99,900 -19.94% VXI (O) Rs. 5,30,500 -Rs. 80,600 Rs. 4,49,900 -15.19% VXI Plus (O) Rs. 5,59,500 -Rs. 59,600 Rs. 4,99,900 -10.65% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,80,500 -Rs. 85,600 Rs. 4,94,900 -14.75% VXI Plus (O) Rs. 6,09,499 -Rs. 64,599 Rs. 5,44,900 -10.60% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,89,501 -Rs. 1,07,601 Rs. 4,81,900 -18.25% VXI (O) Rs. 6,20,500 -Rs. 88,600 Rs. 5,31,900 -14.28%

3. रेनो क्विड (शुरुआती कीमत 4,29,900 रुपए)

रेनो क्विड देश की तीसरी सबसे सस्ती कार है। पहले इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत 4,69,995 रुपए थी, जो अब 40,095 रुपए की की कौटती के साथ 4,29,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 8.53% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

रेनो क्विड की वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कटौती अंतर % 1.0 RXE ₹4,69,995 ₹4,29,900 ₹40,095 8.53% 1.0 RXL(O) ₹5,09,995 ₹4,66,500 ₹43,495 8.53% 1.0 RXT ₹5,54,995 ₹5,07,700 ₹47,295 8.52% 1.0 RXL(O) AMT ₹5,54,995 ₹5,07,700 ₹47,295 8.52% 1.0 CLIMBER ₹5,87,995 ₹5,37,900 ₹50,095 8.52% 1.0 RXT AMT ₹5,99,995 ₹5,48,800 ₹51,195 8.53% 1.0 CLIMBER (DT) ₹5,99,995 ₹5,48,800 ₹51,195 8.53% 1.0 CLIMBER AMT ₹6,32,995 ₹5,79,000 ₹53,995 8.53% 1.0 CLIMBER AMT (DT) ₹6,44,995 ₹5,90,000 ₹54,995 8.53%

4. टाटा टियागो (शुरुआती कीमत 4,57,490 रुपए)

टाटा टियागो देश की चौथी सबसे सस्ती कार है। पहले इसके XE वैरिएंट की कीमत 4,99,990 रुपए थी, जो अब 42,500 रुपए की की कौटती के साथ 4,57,490 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 8.50% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।

टाटा टियागो पेट्रोल की वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कटौती अंतर % XE ₹4,99,990 ₹4,57,490 ₹42,500 8.50% XM ₹5,79,990 ₹5,30,690 ₹49,300 8.50% XT ₹6,34,990 ₹5,80,990 ₹54,000 8.50% XTA ₹6,89,990 ₹6,31,290 ₹58,700 8.51% XZ ₹6,99,990 ₹6,40,390 ₹59,600 8.51% XZ Plus (DT) ₹7,39,990 ₹6,76,990 ₹63,000 8.51% XZ Plus ₹7,39,990 ₹6,76,990 ₹63,000 8.51% XZA ₹7,54,990 ₹6,90,790 ₹64,200 8.50% टाटा टियागो CNG की वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कटौती अंतर % XE CNG ₹5,99,990 ₹5,48,990 ₹51,000 8.50% XM CNG ₹6,79,990 ₹6,22,090 ₹57,900 8.51% XT CNG ₹7,34,990 ₹6,72,490 ₹62,500 8.50% XTA CNG ₹7,89,990 ₹7,22,790 ₹67,200 8.51% XZ CNG ₹7,99,990 ₹7,31,890 ₹68,100 8.51% XZA CNG ₹8,54,990 ₹7,82,190 ₹72,800 8.51%

5. मारुति सेलेरियो (शुरुआती कीमत 4,69,900 रुपए)

मारुति सेलेरियो भी देश की सबसे सस्ती कारों में शामिल है। पहले इसके LXI वैरिएंट की कीमत 5,64,000 रुपए थी, जो अब 94,100 रुपए की की कौटती के साथ 4,69,900 रुपए हो चुकी है। यानी कंपनी ने इसकी कीमत में 16.68% की कटौती की है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की कीमतों पर नजर डालते हैं।