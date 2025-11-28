Hindustan Hindi News
छोटी फैमिली के लिए बनी ये 4 अफॉर्डेबल कार, कीमत मात्र ₹3.50 लाख; माइलेज 35Km और 6 एयरबैग मिलेंगे

छोटी फैमिली के लिए बनी ये 4 अफॉर्डेबल कार, कीमत मात्र ₹3.50 लाख; माइलेज 35Km और 6 एयरबैग मिलेंगे

संक्षेप:

अक्टूबर में लागू GST 2.0 ने देश के अंदर सस्ती कारों को और भी किफायती बना दिया है। पहले जहां कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे थे, तो अब उनकी कीमत 3.50 लाख रुपए तक आ गई है। देश की सबसे सस्ती 5 कारों की लिस्ट में मारुति के 3 मॉडल के साथ टाटा और रेनो का 1-1 मॉडल शामिल है।

Fri, 28 Nov 2025 12:52 PM
अक्टूबर में लागू GST 2.0 ने देश के अंदर सस्ती कारों को और भी किफायती बना दिया है। पहले जहां कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे थे, तो अब उनकी कीमत 3.50 लाख रुपए तक आ गई है। देश की सबसे सस्ती 5 कारों की लिस्ट में मारुति के 3 मॉडल के साथ टाटा और रेनो का 1-1 मॉडल शामिल है। हम यहां पर इन्हीं 5 कारों के बारे में बता रहे हैं। ये सभी कार छोटी फैमिली के लिए पूरी तरह परफेक्ट हैं। इतना ही नहीं, इनका मेंटेनेंस भी काफी कम है।

1. Maruti Suzuki S-Presso
मारुति माइक्रो SUV में 998cc का इंजन दिया है जो 58.33 बीएचपी की पावर और 78 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के कंपनी ने मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है। ये CNG मॉडल में भी आती है। इस कार में मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग्स, पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर जैसे फीचर्स को दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 3.50 लाख से 5.25 लाख रुपए तक हैं।

2. Maruti Suzuki Alto
इस जबरदस्त बजट कार में BS6 नॉर्म्स से लैस 0.8-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसको CNG मोड पर चलाने में यह इंजन 41 पीएस की पावर और 60 एनएम का टॉर्क देता है। मारुति ऑल्टो 800 की फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के कनेक्ट हो सकता है। इसमें कीलैस एंट्री और फ्रंट पावर विंडो भी है। इसमें पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.69 लाख से 5.45 लाख रुपए तक हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की 7-सीटर XEV 9S के बेस वैरिएंट में क्या मिलेगा? लेने से पहले जानिए

3. Renault Kwid
रेनो क्विड इस लिस्ट में तीसरी सबसे सस्ती कार है। इसमें 999cc का 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो कि 68 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 91 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करता है। इस कार की लंबाई 3731mm है। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन मीडिया NAV सिस्टम दिया गया है, जो इसे ऑटो इंडस्ट्री में टचस्क्रीन मीडिया NAV के साथ सबसे किफायती हैचबैक बनाता है। स्‍टैंडर्ड तौर पर 14 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ क्विड अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा सुरक्षा के साथ आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल (TC), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमायंडर और ABS के साथ EBD मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.30 लाख से 5.90 लाख रुपए तक हैं।

4. Tata Tiago
इस हैचबैक में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन लगा है। यह इंजन 84 बीएचपी की ताकत के साथ 115 एनएम का टॉर्क देगा। गियर ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसे 10 वैरिएंट में XE, XT(O), XT, XTA, XZ, XZA, XZ+, XZ+ DT, XZA+, और XZA+ DT में खरीद सकते हैं। इसमें 15-इंच के अलॉय व्हील, वाइपर के साथ रियर डिफॉगर, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करने वाला 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हरमन का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.57 लाख से 7.82 लाख रुपए तक हैं।

ये भी पढ़ें:'फौलाद' सी मजबूत निकलीं मारुति की 3 कार, क्रैश टेस्ट 'बाल भी बांका' नहीं कर पाया

5. Maruti Suzuki Celerio
सेलेरियो में K10C डुअलजेट 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम के साथ आता है। ये इंजन 66 hp का पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये अपने मौजूदा मॉडल की तुलना में 2 hp का पावर और 1 Nm का टॉर्क कम जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स से जोड़ा है। इसके LXI वैरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। इस कार में डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट (फर्स्ट-इन सेगमेंट) के साथ इसमें कुल 12 सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। सेलेरियो फ्रंटल-ऑफसेट, साइड क्रैश और पैदल यात्री सुरक्षा जैसे सभी भारतीय सुरक्षा नियमों का पालन करती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.70 लाख से 6.73 लाख रुपए तक हैं।

